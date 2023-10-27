一年一度的「台北溫泉季」盛會又來嚕

11/1~11/6

讓我們一起溫泉饗宴泡湯去

特別於10/24在台北市政府中庭

舉辦「2023台北溫泉季」啟動儀式

每逢時序入秋，大家最期待的新北投盛會

「2023台北溫泉季」即將於11月1日至11月6日於新北投盛大登場

睽違四年的「日本松山市道後撞神轎祈福盛典」將第四度來台，今年再度邀請松山市道後八町「道後村大神轎會」、「持田連合大神轎」、「小唐人大神轎」及「北小唐人大神轎連合會」等四支隊伍帶來四頂大神轎及近500位轎伕將在台北市進行五場盛大撞轎祭典，現場勢必將會熱鬧非凡，四年一次、不用到日本就可難得一見的日本V.S.台灣溫泉盛事祭典，千萬別錯過！活動地點將涵蓋捷運新北投站廣場、七星街、七星公園和北投公園等，所有新北投溫泉區好玩、好吃、好康的優惠都齊聚於此，來一趟台北溫泉季保證收穫滿滿，不虛此行。

啟動儀式現場非常熱鬧，首先致詞的是台北市溫泉發展協會理事長林致宇

林致宇理事長表示「台灣亞太國際溫泉旅遊協會林致安理事長及會員們籌備近一年，並由臺北市政府觀光傳播局與各相關局處合作協助，將已經辦理歷時21年的活動擴大舉辦；本次邀請亞太日本松山市姊妹溫泉道後溫泉，組織四座神轎、超過600人從日本來台，3號（五）下午神轎登場，4號（六）上午與5號（日）下午將舉行撞神轎活動。」

台灣商圈產業觀光發展聯合總會 周水美總會長

歡迎大家到新北投，不用到日本就可難得一見的日本V.S.台灣溫泉盛事祭典，千萬別錯過！

而台北溫泉季這多年來在台灣商圈產業觀光發展聯合總會 周水美總會長 也是台北市溫泉發展協會及台灣亞太國際溫泉旅遊協會名譽理事長的用心經營之下，創造出擁有北投在地文化之特色活動、讓新北投溫泉再次響譽國際。

台北市商圈產業聯合會 洪文和 理事長

洪文和理事長致詞表示:「今年北投撞神轎邁入第十屆，這是台灣商圈最大的一場活動，台北市商圈產業聯合會是致力於商圈的整合和行銷，最重要是配合政府團結一心支持所有商圈活動，祝福活動圓滿成功!」

臺北市政府副市長 林奕華 也為溫泉季宣傳

台北重南書街商圈 沈榮裕理事長 也來支持唷

今年活動現場也將集結115家溫泉及美食業者共襄盛舉

展攤比往年更加豐富多元，此外，現場還有愛心捐血、健康諮詢、淨街等公益活動，體現主辦單位對於關懷社會及愛護環境的信念。溫泉季期間也安排北投文化導覽服務以及景點接駁車，歡迎國內、外遊客搭乘免費景點接駁車，聆聽專家導覽，深入體會北投的歷史與文化特色。

台北溫泉季 邀您一同探索奇幻的特別體驗

今年溫泉季除了兒童神轎踩街等精彩活動內容之外，還將結合遊行活動，有日本松山市太鼓隊、米澤市武將、花苙舞、湯田狐狸、台灣的部份有大家喜愛的熊讚、全聯福利熊、廢柴、女巫娃娃、血寶寶、警察寶寶等多位吉祥物到新北投溫泉遊行現場，晚間的七星街舞台，有樂團結合在地人文團體現場演唱，更有大家喜愛的那卡西之夜、明華園以及我愛冰冰SHOW，為溫泉季注入嶄新活潑氛圍，此外，女巫嬉遊記將打開神秘的冒險之門。

大家齊聲 來呀來呀，來北投看撞轎盛典喔!

今年還邀請了可愛吉祥物水豚君，將陪伴大家一同歡慶同樂

另外，北投當地的漢諾威馬術俱樂部，漢諾威擁有專業教練與優良的馬匹，目前是全台規模最大的馬場，課程教學以英式馬術為主，堅持給學員最好的一對一教學，溫泉季活動期間會在七星公園進行pony體驗活動，各位家長都可以帶著孩子，親臨現場感受與馬匹同樂的新奇體驗！

記者會場壓軸~兒童神轎入場喔!

還有熊讚加入，讚讚讚

現場人聲沸騰，熱鬧極了

本次台北溫泉季以「道後撞神轎，北投納福祭，溫泉饗宴泡湯趣」為主題

匯聚台灣及日本文化，打造一個難以忘懷的活動。

歡迎大家親臨享受新北投溫泉區的魅力，一同度過充滿樂趣與文化的時光！

難得機會，來一個熊讚合拍

歡迎大家來「2023臺北溫泉季」

泡名湯、啖美食、撞神轎、享受慶典氣氛，感受北投溫泉區魅力！

「2023臺北溫泉季」五場盛大撞轎祭典

11/3(五)－神轎遊行登場，下午15:30-17:00－捷運新北投站周邊

11/4(六)－撞轎，上午10:30-12:00－捷運新北投站周邊，下午17:00-18:30－松山慈祐宮前廣場

11/5(日)－撞轎，上午10:30-12:00－台北市市民廣場，下午15:00-16:30－捷運新北投站周邊

交通 : 活動期間將施行分時段的部分封街

因活動人潮眾多，為避免交通壅塞，建議盡量搭乘大眾運輸工具，公車請搭乘北投公園（新北投站）： 216、218、223、230、266、602、s6、s7、s9、s22、s25；泉都飯店站：s25；捷運：淡水信義線-北投站轉搭新北投線至新北投站。