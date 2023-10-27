下班後和同事相約吃吃美食、小酌幾杯，既能放鬆身心，又有增進情誼，好處多多。但要喝得盡興，吃得開心，就要慎選店家才行，「大村武居酒屋-江翠店」無遺是板橋地區的第一首選。你若問我原因為何？且聽我細說分明。

一來，交通便利，捷運、自駕皆可：從捷運江子翠店 3 號出口，步行 5 分鐘就可抵達；若是開車，店門前就有「日月亭雙十廣場停車場」，不用擔心停車問題。所以，即使是分處各地的朋友，相約來店聚會也很方便。二來，餐點口味出眾，菜色選擇眾多：不管是喜歡燒物、揚物、串燒、炸物、炒物...這裡應有盡有，即使再挑嘴的人，也不怕點不到自己喜歡的品項。

三來， 2 小時梅酒喝到飽，只要 499 元，開懷暢飲無負擔：眾所皆知，一般居酒屋的日本梅酒單價頗高，每杯的量又不多，若想盡興多點幾杯，就要擔心月底會不會只能吃土？在這裡，只要 499 元，就有 13 款梅酒任你喝到爽，終於可以放心大碗喝酒、大口吃肉了，酒國英雄怎能錯過？

說到＂梅酒暢飲＂，「大村武居酒屋-江翠店」有個特別人性化的規定，值得一提！一般餐廳的暢飲活動，通常會要求同桌的人都要一起參加才行，其實這是防範有人投機取巧，造成店家的損失，本是無可厚非之舉，但是，「大村武居酒屋-江翠店」卻充分展現對顧客的信任，規定 4 人以上同桌，即使只有 2 人想喝酒，就可以參加暢飲活動。這樣就可以避免有人想喝酒卻不能喝，或是不想喝酒卻只能配合大家喝的尷尬情形，更可以有效降低酒駕的現象，創造雙贏的局面，值得我用力表揚！

《⛔飲酒請適量，喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔》

距離我們上次來訪，只隔短短的三個月，「大村武居酒屋-江翠店」溫暖的燈光依舊，打卡必拍的日本人力車依舊。只是門口多了兩張戶外桌，在天氣涼爽的時候，可以和幾個知己好友，伴著清風明月，放懷吃喝談笑，豈不快哉？走進店內，裝潢擺設倒是一點都沒變，日式懷舊的溫馨氛圍，讓人恍然有置身扶桑昭和時代的錯覺。耳邊傳來店員殷勤的招呼，看著他們臉上親切的笑容，有一種回家用餐的感覺，暖意瞬間襲上心頭。

我們今天來得稍晚，六點半左右，店裡已經是高朋滿座，「大村武居酒屋-江翠店」的人氣歷久不衰。能在居酒屋、餐館林立的一級戰區，保持這麼高的人氣，經營者的用心，特別溫馨的氛圍營造，以及膾炙人口的各類佳餚，都是功不可沒的關鍵。

在店員引導我們入座，走過櫃台之時，我注意到這面看板，原來當天正值「大村武居酒屋-江翠店」一年一度抽獎送酒的週年慶活動！只要在 2023/10/01~10/31 ，來店單桌消費滿 2000 元，就可参加一次樂透抽獎遊戲；每再多 2000 元，都再加抽一次，最多有 5 次抽獎機會！

🎉🎉🎉週年慶活動，在＂西門、士林、大安、忠孝、江翠＂五間店同步進行，不僅獎項豐富而且通通有獎，不必擔心抽中沒人性的＂銘謝惠顧＂。更棒的是抽到的獎項還可以跨店使用，非常方便！喜愛「大村武居酒屋」的忠實粉絲，千萬不要錯過啊！🎉🎉🎉

《⛔飲酒請適量，喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔》

雖然才三個月沒來「大村武居酒屋-江翠店」，我卻有迫不及待的感覺，因為廚房傳來陣陣串燒烤物的香氣，讓我早就垂涎三尺。拿起菜單，一時手滑就點了整整 12 道菜，外加兩杯飲料。美食在前，我就是任性，就是要點好點滿，誰管它是不是吃得完？

老婆對日本麝香葡萄情有獨鍾，一看到利口酒中有＂島根麝香葡萄＂，毫不猶豫就點下去了；但是，我開車，我不喝酒，＂可爾必思＂就是最好的選擇。

不得不說，＂島根麝香葡萄＂真的是一杯很好喝的妹酒。入口前，就聞得到很舒服的麝香葡萄香氣；入口後，麝香葡萄的清甜，瞬間就充滿口腔，完全沒有酒精的苦澀味，又甜又乾淨的味道，超好喝！這是一杯即使是不會喝酒的小姐姐、小妹妹都會喜歡的酒，不過千萬要適可而止，畢竟它的酒精濃度可是高達 13% 哦！

《⛔飲酒請適量，喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔》

玫瑰鹽櫛瓜，2 串 NT 100 元。這是我們到居酒屋必點的品項。表面烤得稍乾，把清甜的滋味鎖在裡面，咬下去的口感爽脆，同時保有大量水分，拿來當開胃菜，很可以！

帕亞泰炸雞翅，一份 5 隻 NT 160 元 。這是店員大推的菜色，聽說是老闆專程到泰國取經學藝的得意之作，用數種香料先醃後炸，金黃色的外表引人垂涎，香噴噴的味道，更是令人食慾大開。

＂帕亞泰炸雞翅＂不走鮮嫩多汁的路線，而是乾香入骨的口味。雖然肉質看起來似乎油脂少少，但是吃起來卻不乾不柴，咀嚼起來還特別的香。我尤其喜歡牠的表皮，酥脆得不可思議，啃起來非常過癮！

鹽蔥豬五花，NT 130 元。這是老婆的最愛之一，薄切的豬五花，烤得焦香撲鼻，肥肉部分的油脂幾乎都已逼出，連帶豬肉的腥臊味也不見了，只留下少許清甜的油脂來滋潤瘦肉。焦香的豬五花，搭配大量的蔥鹽和生洋蔥，咀嚼之後香甜味汨汨而出，這是一道連不喜歡豬肉的人，也會愛上的烤物。

玉膚雞肉卷，兩卷 NT 150 元。完全不同於印象中的雞卷，而是以腐皮包裹真正的原型雞肉。薄如蟬翼的腐皮，炸得乾香酥脆，咬破之後是嫩到不行、飽含雞汁的雞腿肉。每一次咀嚼，乾與溼、脆與軟的口感，就在口中交互呈現，是一道令人一吃就難以忘懷的美味。

月亮蝦餅，NT 160 元，切成 8 小塊。在日式居酒屋，竟然有泰國餐廳廣受歡迎的月亮蝦餅？到底滋味如何呢？吃吃看就知道。

小巧可愛的月亮蝦餅，與泰國餐廳流行愈來愈厚的趨勢不同，走的是薄 Q 紮實的路線。皮酥脆、餡紮實，看起來料不多，吃起來蝦的鮮味卻很明顯，越咀嚼越香。蘸點酸甜辣醬，滋味更濃郁，點來當下酒菜很適合。

香煎干貝鮭魚卵，4 個 NT 280 元。以造型湯匙盛裝，一口一個，不僅擺盤漂亮，吃起來更是非常方便。

表皮煎得焦脆的干貝，香味濃郁，口感很 Q 彈；搭配一咬就爆汁的鮭魚卵，滿口都是海鮮的鮮香，令人欲罷不能。

起司歐姆蛋，NT 180 元。香氣逼人的起司歐姆蛋，搭配明太子醬，再灑上柴魚片和海苔絲，賣相一流。

恰到好處的起司，能達到牽絲的吸睛效果，卻沒有吃多會過於膩口的問題。鹹鮮的明太子醬與微甜的起司歐姆蛋互搭配，取得鹹甜的平衡，奶香濃郁、海味滿滿，這是一道老少咸宜，充滿幸福感的蛋料理。

鹽烤牛肋，兩串 NT 230 元。香爆天際的鹽烤牛肋，以七味粉調味，再灑上黑、白芝麻添香，簡單的料理，卻是店裡的人氣必點品項。

油花適中的牛肋塊，大約只烤五分熟，外焦內嫩，炭香味凡人難擋。帶有薄薄的軟筋膜，嫩中帶 Q ，有嚼勁卻不會咬不爛，肉汁飽滿，油香迷人。

明太子雞肉串，兩串 NT 150 元。雞胸肉上面擠上超多的明太子醬，兩者的比例達到誇張的 1:1 ，喜歡明太子的朋友，這道記得一定要點起來。

萬惡的明太子，是百搭的調味聖品，鹹香的滋味和嗶啵彈跳的口感，有化腐朽為神奇的神效，讓平凡的雞胸肉，變成百吃不厭的佳餚。

蝴蝶大蝦，2 隻 NT 260 元。蝦，我所欲也，明太子亦我所欲也，二者想要得兼，點＂蝴蝶大蝦＂就對了！看看這盤對半剖開的大蝦，鋪滿誘人的明太子，是不是非常犯規？

面對最愛的大蝦，我迫不及待想一嚐為快，拿起來就要往嘴裡送，誰知老婆說話了：「美食要吃，形象也要顧。」我只好乖乖放下，等候發落。只見老婆一手用筷子壓住蝦殼尾端，一手抓著竹籤往上一提，蝦肉瞬間和蝦殼徹底分手。接著，一手拿一枝筷子，從中央往兩側一劃，瞬間就把蝦肉一分為二。原來＂蝴蝶大蝦＂要吃得美味，吃得優雅，就是這麼簡單，你學會了嗎？

大蝦的鮮甜，不用我多說；明太子的海味之濃，更是饕客的最愛，兩者鮮上加鮮，美妙的滋味，令人回味無窮。

壽喜燒牛五花，NT 180 元。這道菜是我每次來「大村武居酒屋」必點的菜色，分量雖多，但我完全不擔心吃不完。因為打包回家，淋在白飯上，就是女兒超愛帶的牛丼便當。

燉得軟爛的洋蔥，甜度爆表，吸滿日式醬汁，醬香迷人。牛五花油花分佈均勻，油而不膩，口感滑嫩，濃郁的香氣在口中綻放。不能去日本，又想讓味蕾享受道地日式壽喜燒的絕妙美味，點這道就對了！

老墨薄餅搭配莎莎醬，NT 300 元。「大村武居酒屋-江翠店」的菜色真的很豐富，沒想到除了日式料理之外，泰國的月亮蝦餅不缺，連墨西哥菜也有！

搭配莎莎醬的＂老墨薄餅＂超大超厚，分量驚人。麵粉餅皮烤得焦香撲鼻，薄脆香酥；汁多鮮甜的洋蔥炒豬肉內餡，多到餅皮包不住，飽足感十足。這道菜我們放到最後吃是對的，因為它是壓倒駱駝的最後一根草，2 人吃太撐，4 人分食剛剛好。

「大村武居酒屋-江翠店」總是不會讓我們失望，菜色豐富多樣，料理用心，口味多樣，不管來幾次，還是有意猶未盡的感覺，這也是我們會一來再來的主要原因。

美食，是撫慰人心的靈藥，歡聚一堂的好理由；酒，則是拉近人心的仙丹，培養感情的催化劑。「大村武居酒屋-江翠店」不僅有味美價廉的佳餚，更有 499 喝到飽的＂梅＂酒；不管您是想和親人共餐，或是找朋友聚會，抑或是揪同事聯絡感情，「大村武居酒屋-江翠店」隨時都備好＂梅＂酒佳餚，準備迎接您的大駕光臨！

《⛔飲酒請適量，喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔》

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⛩️ 大村武串燒居酒屋-江翠店 ⛩️

🏡地址：新北市板橋區文化路二段 182 巷 7 弄 7 號

☎️電話：( 02 ) 22500183

🕐營業時間：18:00-01:00

🚗交通：捷運江子翠站 3 號出口步行約 5 分鐘

👉FB 官網：https://www.facebook.com/profile.php?id=100087681023041

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