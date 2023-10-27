為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │499元13款梅酒喝到爽，料理美味平價，讓你放心大啖"梅"酒佳餚，也不用擔心月底…

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │499元13款梅酒喝到爽，料理美味平價，讓你放心大啖"梅"酒佳餚，也不用擔心月底要吃土！

2023-10-27 20:04:26 elephant 人氣：106
share
窩客好文

elephant

發表篇數：331篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：大村武串燒居酒屋江翠店
phone02-2250-0183
place新北市板橋區文化路二段182巷7弄7號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

下班後和同事相約吃吃美食、小酌幾杯，既能放鬆身心，又有增進情誼，好處多多。但要喝得盡興，吃得開心，就要慎選店家才行，「大村武居酒屋-江翠店」無遺是板橋地區的第一首選。你若問我原因為何？且聽我細說分明。

 

一來，交通便利，捷運、自駕皆可：從捷運江子翠店 3 號出口，步行 5 分鐘就可抵達；若是開車，店門前就有「日月亭雙十廣場停車場」，不用擔心停車問題。所以，即使是分處各地的朋友，相約來店聚會也很方便。二來，餐點口味出眾，菜色選擇眾多：不管是喜歡燒物、揚物、串燒、炸物、炒物...這裡應有盡有，即使再挑嘴的人，也不怕點不到自己喜歡的品項。

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

三來， 2 小時梅酒喝到飽，只要 499 元，開懷暢飲無負擔：眾所皆知，一般居酒屋的日本梅酒單價頗高，每杯的量又不多，若想盡興多點幾杯，就要擔心月底會不會只能吃土？在這裡，只要 499 元，就有 13 款梅酒任你喝到爽，終於可以放心大碗喝酒、大口吃肉了，酒國英雄怎能錯過？

 

說到＂梅酒暢飲＂，「大村武居酒屋-江翠店」有個特別人性化的規定，值得一提！一般餐廳的暢飲活動，通常會要求同桌的人都要一起參加才行，其實這是防範有人投機取巧，造成店家的損失，本是無可厚非之舉，但是，「大村武居酒屋-江翠店」卻充分展現對顧客的信任，規定 4 人以上同桌，即使只有 2 人想喝酒，就可以參加暢飲活動。這樣就可以避免有人想喝酒卻不能喝，或是不想喝酒卻只能配合大家喝的尷尬情形，更可以有效降低酒駕的現象，創造雙贏的局面，值得我用力表揚！

《⛔飲酒請適量，喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔》

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

距離我們上次來訪，只隔短短的三個月，「大村武居酒屋-江翠店」溫暖的燈光依舊，打卡必拍的日本人力車依舊。只是門口多了兩張戶外桌，在天氣涼爽的時候，可以和幾個知己好友，伴著清風明月，放懷吃喝談笑，豈不快哉？走進店內，裝潢擺設倒是一點都沒變，日式懷舊的溫馨氛圍，讓人恍然有置身扶桑昭和時代的錯覺。耳邊傳來店員殷勤的招呼，看著他們臉上親切的笑容，有一種回家用餐的感覺，暖意瞬間襲上心頭。

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

我們今天來得稍晚，六點半左右，店裡已經是高朋滿座，「大村武居酒屋-江翠店」的人氣歷久不衰。能在居酒屋、餐館林立的一級戰區，保持這麼高的人氣，經營者的用心，特別溫馨的氛圍營造，以及膾炙人口的各類佳餚，都是功不可沒的關鍵。

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

在店員引導我們入座，走過櫃台之時，我注意到這面看板，原來當天正值「大村武居酒屋-江翠店」一年一度抽獎送酒週年慶活動只要在 2023/10/01~10/31 ，來店單桌消費滿 2000 元，就可参加一次樂透抽獎遊戲；每再多 2000 元，都再加抽一次，最多有 5 次抽獎機會！

 

🎉🎉🎉週年慶活動，在＂西門、士林、大安、忠孝、江翠＂五間店同步進行，不僅獎項豐富而且通通有獎，不必擔心抽中沒人性的＂銘謝惠顧＂。更棒的是抽到的獎項還可以跨店使用，非常方便！喜愛「大村武居酒屋」的忠實粉絲，千萬不要錯過啊！🎉🎉🎉

《⛔飲酒請適量，喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔》

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

雖然才三個月沒來「大村武居酒屋-江翠店」，我卻有迫不及待的感覺，因為廚房傳來陣陣串燒烤物的香氣，讓我早就垂涎三尺。拿起菜單，一時手滑就點了整整 12 道菜，外加兩杯飲料。美食在前，我就是任性，就是要點好點滿，誰管它是不是吃得完？

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

老婆對日本麝香葡萄情有獨鍾，一看到利口酒中有＂島根麝香葡萄＂，毫不猶豫就點下去了；但是，我開車，我不喝酒，＂可爾必思＂就是最好的選擇。

 

不得不說，＂島根麝香葡萄＂真的是一杯很好喝的妹酒。入口前，就聞得到很舒服的麝香葡萄香氣；入口後，麝香葡萄的清甜，瞬間就充滿口腔，完全沒有酒精的苦澀味，又甜又乾淨的味道，超好喝！這是一杯即使是不會喝酒的小姐姐、小妹妹都會喜歡的酒，不過千萬要適可而止，畢竟它的酒精濃度可是高達 13% 哦！

《⛔飲酒請適量，喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔》

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

玫瑰鹽櫛瓜，2 串 NT 100 元這是我們到居酒屋必點的品項。表面烤得稍乾，把清甜的滋味鎖在裡面，咬下去的口感爽脆，同時保有大量水分，拿來當開胃菜，很可以！

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

帕亞泰炸雞翅，一份 5 隻 NT 160 元 。這是店員大推的菜色，聽說是老闆專程到泰國取經學藝的得意之作，用數種香料先醃後炸，金黃色的外表引人垂涎，香噴噴的味道，更是令人食慾大開。

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

＂帕亞泰炸雞翅＂不走鮮嫩多汁的路線，而是乾香入骨的口味。雖然肉質看起來似乎油脂少少，但是吃起來卻不乾不柴，咀嚼起來還特別的香。我尤其喜歡牠的表皮，酥脆得不可思議，啃起來非常過癮！

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

鹽蔥豬五花，NT 130 元。這是老婆的最愛之一，薄切的豬五花，烤得焦香撲鼻，肥肉部分的油脂幾乎都已逼出，連帶豬肉的腥臊味也不見了，只留下少許清甜的油脂來滋潤瘦肉。焦香的豬五花，搭配大量的蔥鹽和生洋蔥，咀嚼之後香甜味汨汨而出，這是一道連不喜歡豬肉的人，也會愛上的烤物。

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

玉膚雞肉卷，兩卷 NT 150 元。完全不同於印象中的雞卷，而是以腐皮包裹真正的原型雞肉。薄如蟬翼的腐皮，炸得乾香酥脆，咬破之後是嫩到不行、飽含雞汁的雞腿肉。每一次咀嚼，乾與溼、脆與軟的口感，就在口中交互呈現，是一道令人一吃就難以忘懷的美味。

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

月亮蝦餅，NT 160 元，切成 8 小塊。在日式居酒屋，竟然有泰國餐廳廣受歡迎的月亮蝦餅？到底滋味如何呢？吃吃看就知道。

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

小巧可愛的月亮蝦餅，與泰國餐廳流行愈來愈厚的趨勢不同，走的是薄 Q 紮實的路線。皮酥脆、餡紮實，看起來料不多，吃起來蝦的鮮味卻很明顯，越咀嚼越香。蘸點酸甜辣醬，滋味更濃郁，點來當下酒菜很適合。

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

香煎干貝鮭魚卵，4 個 NT 280 元。以造型湯匙盛裝，一口一個，不僅擺盤漂亮，吃起來更是非常方便。

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

表皮煎得焦脆的干貝，香味濃郁，口感很 Q 彈；搭配一咬就爆汁的鮭魚卵，滿口都是海鮮的鮮香，令人欲罷不能。

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

起司歐姆蛋，NT 180 元。香氣逼人的起司歐姆蛋，搭配明太子醬，再灑上柴魚片和海苔絲，賣相一流。

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

恰到好處的起司，能達到牽絲的吸睛效果，卻沒有吃多會過於膩口的問題。鹹鮮的明太子醬與微甜的起司歐姆蛋互搭配，取得鹹甜的平衡，奶香濃郁、海味滿滿，這是一道老少咸宜，充滿幸福感的蛋料理。

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

鹽烤牛肋，兩串 NT 230 元。香爆天際的鹽烤牛肋，以七味粉調味，再灑上黑、白芝麻添香，簡單的料理，卻是店裡的人氣必點品項。

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

油花適中的牛肋塊，大約只烤五分熟，外焦內嫩，炭香味凡人難擋。帶有薄薄的軟筋膜，嫩中帶 Q ，有嚼勁卻不會咬不爛，肉汁飽滿，油香迷人。

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

明太子雞肉串，兩串 NT 150 元。雞胸肉上面擠上超多的明太子醬，兩者的比例達到誇張的 1:1 ，喜歡明太子的朋友，這道記得一定要點起來。 

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

萬惡的明太子，是百搭的調味聖品，鹹香的滋味和嗶啵彈跳的口感，有化腐朽為神奇的神效，讓平凡的雞胸肉，變成百吃不厭的佳餚。

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

蝴蝶大蝦，2 隻 NT 260 元。蝦，我所欲也，明太子亦我所欲也，二者想要得兼，點＂蝴蝶大蝦＂就對了！看看這盤對半剖開的大蝦，鋪滿誘人的明太子，是不是非常犯規？

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

面對最愛的大蝦，我迫不及待想一嚐為快，拿起來就要往嘴裡送，誰知老婆說話了：「美食要吃，形象也要顧。」我只好乖乖放下，等候發落。只見老婆一手用筷子壓住蝦殼尾端，一手抓著竹籤往上一提，蝦肉瞬間和蝦殼徹底分手。接著，一手拿一枝筷子，從中央往兩側一劃，瞬間就把蝦肉一分為二。原來＂蝴蝶大蝦＂要吃得美味，吃得優雅，就是這麼簡單，你學會了嗎？

 

大蝦的鮮甜，不用我多說；明太子的海味之濃，更是饕客的最愛，兩者鮮上加鮮，美妙的滋味，令人回味無窮。

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

壽喜燒牛五花，NT 180 元。這道菜是我每次來「大村武居酒屋」必點的菜色，分量雖多，但我完全不擔心吃不完。因為打包回家，淋在白飯上，就是女兒超愛帶的牛丼便當。

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

燉得軟爛的洋蔥，甜度爆表，吸滿日式醬汁，醬香迷人。牛五花油花分佈均勻，油而不膩，口感滑嫩，濃郁的香氣在口中綻放。不能去日本，又想讓味蕾享受道地日式壽喜燒的絕妙美味，點這道就對了！

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

老墨薄餅搭配莎莎醬，NT 300 元。「大村武居酒屋-江翠店」的菜色真的很豐富，沒想到除了日式料理之外，泰國的月亮蝦餅不缺，連墨西哥菜也有！

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

搭配莎莎醬的＂老墨薄餅＂超大超厚，分量驚人。麵粉餅皮烤得焦香撲鼻，薄脆香酥；汁多鮮甜的洋蔥炒豬肉內餡，多到餅皮包不住，飽足感十足。這道菜我們放到最後吃是對的，因為它是壓倒駱駝的最後一根草，2 人吃太撐，4 人分食剛剛好。

 

【板橋美食】大村武串燒居酒屋-江翠店 │梅酒佳餚讓你欲罷

 

「大村武居酒屋-江翠店」總是不會讓我們失望，菜色豐富多樣，料理用心，口味多樣，不管來幾次，還是有意猶未盡的感覺，這也是我們會一來再來的主要原因。

 

美食，是撫慰人心的靈藥，歡聚一堂的好理由；酒，則是拉近人心的仙丹，培養感情的催化劑。「大村武居酒屋-江翠店」不僅有味美價廉的佳餚，更有 499 喝到飽的＂梅＂酒；不管您是想和親人共餐，或是找朋友聚會，抑或是揪同事聯絡感情，「大村武居酒屋-江翠店」隨時都備好＂梅＂酒佳餚，準備迎接您的大駕光臨！

《⛔飲酒請適量，喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔》

 

《 相關文章推薦 》

👉[板橋美食]大村武串燒居酒屋-江翠店 │ 13款梅酒暢飲2小時只要499，酒國英雄盍興乎來？ │ 數十種燒揚、串燒、炸物道道精彩，美食饕客怎能錯過？ │

 

👉【台北士林美食】《大村武串燒居酒屋-士林店》必點品項大公開！│值得回味再三的好味道，豈只美食？溫馨的氛圍，更令人流連忘返！

 

👉[台北美食]大村武串燒居酒屋-士林店 │ 菜單豐富品項多，豐儉由人；烤功精湛出菜快，風味絕佳。串燒烤物皆迷人，近悅遠來；獨酌小聚都適合，趕快訂位！ │

 

👉[士林美食]大村武串燒居酒屋-士林店 │ 日式人氣居酒屋，懷舊氣氛很溫馨，服務親切態度優，燒烤師傅功力深，道道菜色都精彩，包你一吃難忘 │

 

 

⛩️ 大村武串燒居酒屋-江翠店 ⛩️
🏡地址：新北市板橋區文化路二段 182 巷 7 弄 7 號
☎️電話：( 02 ) 22500183
🕐營業時間：18:00-01:00
🚗交通：捷運江子翠站 3 號出口步行約 5 分鐘
👉FB 官網：https://www.facebook.com/profile.php?id=100087681023041

文章標籤

大村武串燒居酒屋江翠店 大村武串燒居酒屋 日式居酒屋 人氣居酒屋 板橋美食 台北美食 新北居酒屋推薦 串燒居酒屋 懷舊居酒屋 懷舊餐廳 板橋聚餐 板橋慶生餐廳 梅酒放題 梅酒喝到飽 梅酒專賣 梅酒居酒屋 梅酒推薦
 
創作者介紹
創作者 愛吃愛玩愛分享 的頭像
愛吃愛玩愛分享

大象愛吃愛玩愛分享




#大村武串燒居酒屋江翠店
morechevron_right
文章關鍵字
大村武串燒居酒屋江翠店 大村武串燒居酒屋 日式居酒屋 人氣居酒屋 more
檢舉
share
chevron_left

夕陽漫漫，我心依依，豪華露營，捨我其誰？飯店
延伸閱讀

台南居酒屋推薦【おかんと大眾酒場】台南必吃保安路美食│揪朋友聚餐小酌好選擇│鹹香味美下酒下飯│燒烤/熱炒/炸物/日式料理/丼飯

 南搞先生

【涼拌小菜】初誠良物 藤椒魚皮X金蒜脆掌 涮嘴下酒菜 團購美食

 shouyadog

双町~正值食慾之秋、享受來自海洋與陸地的美味吧 !!

 沾墨點落

三蘆人必訪的天台美食：三重居酒屋!!「老味噌」 串燒、燒烤、宵夜狂歡

 饅頭弟
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

elephant

發表篇數：331篇

愛吃愛玩愛分享，隨時吸收新知，努力跟上時代。喜愛運動，尤愛羽球。
作者的其它文章
同類據點
杉男串·酒塲府中店 照片

杉男串·酒塲府中店

5.00 (1人評鑑)

區域：新北市板橋區
松田居酒屋 酒処x食事処 林口店 照片

松田居酒屋 酒処x食事処 林口店

5.00 (1人評鑑)

區域：新北市林口區
暮樂町居酒屋 照片

暮樂町居酒屋

4.50 (2人評鑑)

區域：新北市板橋區
平和居酒食処 照片

平和居酒食処

5.00 (2人評鑑)

區域：新北市板橋區
大盛串燒酒場 照片

大盛串燒酒場

5.00 (5人評鑑)

區域：新北市三重區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up