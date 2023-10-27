2023馬祖秋慶二部曲鐵板燒塔節，2023年10月9日下午一點於馬祖南竿鐵板社區 (仁愛村) 熱鬧展開，活動包含寫除穢卡 、手作扭白丸 、走讀鐵板導覽活動、創意踩街嘉年華、傳統美食園遊會、燒塔儀式及燒塔音樂晚會，各地遊客與鄉親一起同樂，共同除穢淨化迎好運。燒塔音樂晚會由超級偶像第六屆總冠軍歌手李子森壓軸演唱，用療癒的歌聲傳遞溫暖，為2023鐵板燒塔節劃下完美句點。



2023馬祖秋慶 鐵板燒塔

時間：2023年10月9日13:00 - 21:00

地點：鐵板社區 (舊仁愛市場、鐵板老街、金板境天后宮廣場)



燒塔節是閩東福州傳來的中秋禮俗，早年因為物資缺乏，棺材板、茅廁板之類的器具不能當柴火燒，當這些東西廢棄不用時，就選在中秋燒塔時燒毀，表示惜福、尊敬，並有除穢送厄之意。現代這類古早廢棄物已循資源回收系統進行回收，但是在生活壓力下，人們內心卻充滿夢魘和陰影，鐵板社區協會設計「除穢卡」，讓民眾寫下恐懼，透過塔的燃燒遠離厄運，進而充滿勇氣面對未來。



[寫除穢卡 壞運通通燒掉]

鐵板燒塔節活動下午一點開始，舊仁愛市場服務台跟金板境天后宮前，許多民眾都來寫「除穢卡」，寫下不順遂之事，投入除穢桶 (晚上燒塔儀式時，主辦單位會統一將寫過的除穢卡放到塔中燒掉)，期待心念一轉迎接好運道。

寫除穢卡時，一定要特別注意，正向心願千萬不可直接寫在除穢卡上，例如：身體健康、財源廣進，否則「身體健康、財源廣進」會被燒掉無法實現。只需要將不順遂的事直接寫上就好，例如：車關 (車禍)、小人、口舌、官司等，這些壞運就會被燒掉遠離，可別畫蛇添足寫無車關 (車禍)、遠小人、避口舌、去官司，否則負負得正，這些厄運通通找上門。



[手作扭白丸 體驗用陳年老石磨磨米漿]

「扭白丸」馬祖話，音似巴甕。類似像湯圓的東西，在馬祖是最簡單的米食點心，人人知曉、家家會做。做「白丸」米的比例是三分糯米加入七分白米，浸泡二至三小時後就可以開始磨漿，民眾體驗用陳年老石磨磨米漿。



磨好的米漿，裝在布袋中，用重物壓榨以去除水份。去除水份後的米糰稱之為「粞」。依嬤 (馬祖被年長女長輩的稱呼) 示範如何扭白丸，先將米糰置於手掌搓揉，然後再分成小圓條狀，接著以拇指和食指，擰下大小如襯衫鈕扣般的顆粒，快速的將它一捏，順手拋入竹篩中。扭好的白丸不一定一次煮好吃完，也可以曬乾後收藏備用。



依嬤現場煮白丸，讓參加活動的民眾品嚐最道地的白丸甜點。依嬤說：煮白丸有技巧，白丸下鍋時的水溫是微溫，不是熱水，更不是滾水。水太冷下鍋，鐵定煮成糊，但是水溫太高，就會變成外熟內不熟。



[走讀鐵板導覽活動 全台唯一少女媽祖]

參與活動的民眾報到後，在導覽老師的帶領下，由馬祖日報社出發，行經經國先生作戰中心、金板境天后宮與林義和水井，深入簡出的介紹鐵板社區的故事。



仁愛沙灘，南竿最南端的一處澳口，大潮退後海床的最低處浮出一塊黑色沉積岩，因為堅硬如鐵，當地居民以鐵板相稱，並且挖掘以蓋房子，饒是之故，此地就叫鐵板村，民國 44年 (1955) 國軍進駐後更名為仁愛村。



金板境天后宮位於馬祖南竿仁愛村，仁愛村舊稱鐵板，故亦稱鐵板天后宮，始建年代已不可考，相傳是清嘉慶年間的大海盜蔡牽，感念媽祖庇佑所建的四座媽祖廟之一。歷經時代的變遷，金板境天后宮也有多次的修繕，目前的廟宇外觀是民國105年 (2016) 大規模修繕工程後的外觀。



廟內手持圭板的媽祖神像很特別，神韻清秀不同於台灣常見的成熟莊嚴媽祖法相，是以林默娘十七歲時，得井中威武金甲大神授予銅符 (一對)，法力增進能騰雲駕霧、呼風喚雨時的少女樣貌所塑，是極具特色的「少女媽祖」像，也是全台唯一。



林義和古井在鐵板社區主店街中段，古井旁立有石碑，上刻有「林義和 民國叁拾年修整」的字樣。林義和是南竿島上家喻戶曉的傳奇人物，在事業有成不忘回饋鄉里，替鐵板村出資整修水井改善村民生活。



[燒塔絹印藝術手作 獨一無二的藝術環保提袋帶回家]

在絹印老師手把手的示範與教學下，學員們利用絹印技巧，印製專屬自己的藝術環保提袋。



[創意踩街嘉年華 精彩演出 讓人目不暇給]

創意踩街嘉年華為鐵板燒塔節掀起首波高潮，老街兩側擠滿圍觀遊客鄉親，首先由鐵板鼓板隊前導，以辦喜事的心情，敲鑼打鼓為踩街活動揭開序幕。配合村內舉辦「鐵板中秋團圓饗宴」，許多出嫁他村及旅居台灣的鐵板兒女，特別回來鐵板參加燒塔節，跟在鼓板隊後踩街，彰顯愛鄉情懷。



今年 (2023) 鐵板燒塔節共有七支隊伍參與活動，依出場順序分別是奇藝樂活營、蛙人隊、馬祖婦女會、馬祖家扶中心、馬悠蹈嶼舞蹈團、東方舞集、福澳社區發展協會，各式各樣的演出讓觀眾目不暇給。

奇藝樂活營，成員以新住民婦女朋友為主，動作整齊充滿自信，得到評審與觀眾的青睞，榮獲創意踩街競演冠軍。



蛙人隊，體格雄健動作整齊劃一，實地操演各項高難度戰技動作。



馬祖婦女會，資深美女身穿旗袍、手持花扇舞步輕盈，婀娜多姿。



[傳統美食園遊會 美食讓人食指大動]

傳統美食園遊會在鐵板海堤邊舉行，除了有老酒淡菜、魚丸湯、紅糟肉串、南瓜米粉、迷你糕等馬祖傳統美食外，還有台灣特色小吃與異國美食，空氣中充盈著食物香氣，讓人食指大動。



傳統美食園遊會加碼推出消費集點送活動，消費 50元即可集一點，集滿六點贈送燒塔限量版環保餐具，滿十點還可以參加絹印體驗。



[燒塔儀式 璀璨煙火 高潮迭起]

「除穢燒塔」點火儀式是鐵板燒塔節活動的重頭戲，由縣長王忠銘、議長張永江、指揮官陳文星一同在除穢卡上寫下想要遠離的不順遂，再與地方耆老一起將除穢卡投入小燒塔 (副塔) 中，將今年度的不順遂燃燒殆盡，迎接好運氣的到來。



燒塔是一座利用碎瓦片、磚塊搭建高度一到三公尺不等的塔，塔的頂端會留一個缺口，用來投放燃料，燒塔點火儀式啟動後，大燒塔 (主塔) 搭配璀璨煙火瀑布及煙火施放，將現場氣氛帶入高潮。



[燒塔音樂晚會 李子森壓軸演唱]

燒塔音樂晚會在細雨中進行，觀眾熱情不減，持續用熱烈掌聲為各演出團體鼓掌喝采。(照片：奇藝樂活營舞蹈表演)



電音三太子，電音元素加上熱門音樂，讓人熱血沸騰，身體跟著節奏動起來。



馬悠蹈嶼舞蹈團，這次創意踩街競演亞軍隊伍，優美的傳統舞蹈，有如仙女翩翩下凡。



民眾在社區媽媽的帶動下，配合「月光光」音樂，一起跳「瓦塔舞」歡慶燒塔節。



超級偶像第六屆總冠軍、我愛冰冰秀主秀歌手 「李子森」壓軸演唱，用療癒的歌聲傳遞溫暖，為 2023鐵板燒塔節劃下完美句點。



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