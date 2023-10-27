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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 雲林土庫美食【張家牛肉麵】午晚餐日常愛店推薦│週週吃也吃不膩│環境寬敞乾淨有冷氣│紅燒牛肉麵/麻醬麵/牛肉炒麵/大水餃│自製辣油必買！

雲林土庫美食【張家牛肉麵】午晚餐日常愛店推薦│週週吃也吃不膩│環境寬敞乾淨有冷氣│紅燒牛肉麵/麻醬麵/牛肉炒麵/大水餃│自製辣油必買！

2023-10-27 22:40:15 我是木易楊，木先生 人氣：108
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窩客好文

我是木易楊，木先生

發表篇數：23篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：張家牛肉麵
phone05-6651-836
place雲林縣土庫鎮馬光路177號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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雲林美食-張家牛肉麵.png

午晚餐吃什麼？我相信一定是大家時常煩惱的問題。

如果有這樣一家店：

👉位在上下班通勤路線

👉口味好

👉品項不算多但足夠

👉價格和服務也親民

我猜大家應該逃脫不了這樣的魔力，週週來報到！

 

今天要分享的是我日常愛店首選「張家牛肉麵，一週至少吃一次，最高紀錄連續兩週平日天天吃！

主推牛肉麵，紅燒湯頭香醇甘甜、牛腱心厚實入味、麵體寬扁有勁，吃不膩！

牛肉炒麵、大水餃、麻醬麵也不遑多讓，是我每週都會輪著吃的心頭好！

 

張家牛肉麵店面位置

張家牛肉麵位於雲林土庫，大家既定印象中的美食沙漠，很難想像有一家幾乎天天爆滿的牛肉麵，就是如此受本地人喜愛。（這天晚上來買已經是用餐離峰，結果還是有不少人）

雲林美食-張家牛肉麵店面.jpg

 

張家牛肉麵價目表。

雲林美食-張家牛肉麵價目表.jpg

 

張家牛肉麵內用環境

用餐環境乾淨寬敞，夏天冷氣強力放送，不只是我，我爸媽、我同事也覺得這裡是每天都能來好好小聚、吃飯的牛肉麵餐館，每次都能吃得滿足開心！

雲林美食-張家牛肉麵用餐環境.jpg

 

張家牛肉麵點餐方式

👉外帶：由店員使用POS機點餐。

👉內用：桌子上有QR Code，手機掃描即可點餐。

提供現金、LINE Pay、悠遊卡、街口支付等付款方式，很方便。

雲林美食-張家牛肉麵點餐系統.jpg

 

張家牛肉麵自製辣油

這辣油超級好吃！！拿來沾什麼、拌什麼都香啊～出罐裝真是太棒了！剛好家裡那瓶快見底了，再帶一瓶回家。

雲林美食-張家牛肉麵自製辣油1.jpg

 

▼今天外帶一大包回家當晚餐。（只是在家庭群組說晚上要買張家牛肉麵…一個個自動報菜名，點得很爽😂）

雲林美食-張家牛肉麵外帶.jpg

 

進入美食開箱正題！

 

張家牛肉麵餐點介紹

 

紅燒牛肉麵(小碗)

▼紅燒湯頭真的做到萬里飄香，蓋子一開，整個客廳都是牛肉湯頭香氣，大家也自動聚集過來，完全不用叫人吃飯！

湯頭味道甘甜順口，沒有過鹹調味也不會辣，最後還會回甘，喝了打開胃讓人越喝越想喝。

雲林美食-張家牛肉麵必吃推薦1.jpg

 

▼牛肉則是特選牛腱心，牛腱最好的位置，半筋半肉吃起來口感最好。我個人非常愛這透嫩卻充滿彈性的口感，標準的還沒吃完就在想念🤣

雲林美食-張家牛肉麵必吃推薦2.jpg

 

▼麵體使用寬扁麵，透而不爛，咬起來很有嚼勁，也是我很喜歡的斷麵感，大口吸最讚～

雲林美食-張家牛肉麵必吃推薦3.jpg

 

麻醬麵(小碗)

寬扁麵很能吸附麻醬，每吸一口嘴巴周圍都是麻醬XD

芝麻香氣濃郁，如果我今天只想簡單吃碗麵，必點麻醬麵！加點辣油或醋也很棒！

雲林美食-張家牛肉麵的麻醬麵1.jpg

雲林美食-張家牛肉麵的麻醬麵2.jpg

 

牛肉炒麵

麵炒過還是很彈，牛肉給得滿多的，調味加了沙茶增香，吃完嘴裡充滿沙茶香、開胃！是雲林嘉義一帶很常吃到的調味，推薦大家可以吃看看，很唰嘴。

雲林美食-張家牛肉麵的牛肉炒麵1.jpg

雲林美食-張家牛肉麵的牛肉炒麵2.jpg

 

大水餃

水餃大小應該快可以抵我兩口，內餡很飽滿，咬下去流出甜美肉汁，豬後腿肉果然鮮美！以我的食量，10顆差不多有8分飽，再配碗湯、滷味，頂半天不是問題。

雲林美食-張家牛肉麵的大水餃1.jpg

雲林美食-張家牛肉麵的大水餃2.jpg

 

酸辣湯

酸辣湯的料很多，有蛋、黑木耳、豆腐、豬血等等配料，辣度是加了白胡椒粉，喝的時候，除了辣還增添一股白胡椒香，是我吃麻醬麵的標配。

雲林美食-張家牛肉麵的酸辣湯.jpg

 

榨菜肉絲湯

榨菜爽脆、湯喝起來也清爽，吃麵配上這樣一碗熱湯，滿足！

雲林美食-張家牛肉麵的榨菜肉絲湯.jpg

 

滷味

今天一家人一起吃，切了三大盒，大腸、豬頭皮、油豆腐…每種都來一點。

滷味色澤引人食慾，滷得入味，滷汁微甘甜，同樣再淋上甘甜醬油膏，愛了愛了！

雲林美食-張家牛肉麵的滷味1.jpg

雲林美食-張家牛肉麵的滷味2.jpg

雲林美食-張家牛肉麵的油豆腐.jpg

 

辣油

一開罐就是辣油香撲鼻，光聞到口水快流下來了🤤沾滷味或配餃子，拌麵也超級讚！

雲林美食-張家牛肉麵自製辣油2.jpg

雲林美食-張家牛肉麵自製辣油3.jpg

 

▼如果家裡煮飯也可以加一點來提味，香辣嗆最佳開胃手就是指這瓶辣油！

冷藏可以存放180天（不過在我家一瓶不到一個月就吃光了…）

雲林美食-張家牛肉麵自製辣油，沾任何食物都美味加分.jpg

 

以上就是我的日常愛店分享，有這樣一間週週吃也吃不膩的店家，真是太棒了！如果你在雲林還沒吃過張家牛肉麵，或是來雲林土庫玩想找美食，推薦你一定要來嚐鮮看看！

 

雲林土庫美食推薦

張家牛肉麵

地址：雲林縣土庫鎮馬光路177號

電話：05-6651836

營業時間：週一至六11:00–20:00（週日休息）

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100057059306781

官方line：@165kixkp


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