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馬祖新村一直是中壢在假日時的熱門景點，除了有馬村市集之外～裡面的眷村老房子也進駐了不少的各類店家，有文創有飲食～非常多朋友都喜歡在假日的時候來馬祖新村走走逛逛，我也不例外，而且離我家只隔一條龍慈路而已超近的。這次我就帶同學們到馬祖新村裡，試試圍事個人最喜歡去的一間早午餐吧！YA早午餐～是一間提供法式鄉村料理的早午餐兼咖啡館。

桃園市中壢區龍吉二街155號 請點我開始YA bistro早午餐導航

週五~週日：上午10:00 – 下午6:00

停車資訊：中壢光影電影館旁有空地，但因為很快就會沒位子～所以建議先在龍慈路上找找路邊停車格，目前還不用收費唷！

YA bistro的大門在馬祖新村的外圍，當然裡面也有一個入口啦～但外面這裡比較好找！

雖說這裡的老房子空間都不大，但YA非常認真的在前庭弄了一個小小的美麗花園呢。

推開大門，是小巧溫馨的櫃檯～對了，YA早午餐會讓我這麼喜愛還有另一個原因，老闆夫妻兩人都非常堅持使用我們台灣在地以及有機小農們所用心栽種出來的各式農產品。

YA bistro的用餐室一共有三個，一進門左手前這間裡面有兩張桌子一共可以坐六個人，對了，這個用餐室是我們一家最喜歡的座位唷！

直走穿過櫃檯會進到一間比較大的房間，應該算是最大的一間吧？一共可以容納十個人喔。

我們今天坐的位置則是左手邊的第二間用餐室，因為第一間已經有客人了，不過窗光一樣很好，也是有兩張桌子可以坐六個人。

櫃檯旁邊有水請自取，然後旁邊的小冰箱則是擺了今天有提供的各式手工蛋糕。

闆娘手做的原味跟相思白玉抹茶口味的巴斯克乳酪蛋糕啊，我等等應該點哪一種呢？（思考

剛不是跟大家有說到YA有個後門嗎？就是這啦～門把往左拉就可以打開，如果上鎖了記得敲敲門。

桂花釀拿鐵咖啡：150元

清新的桂花香氣撲鼻而來，氣質脫俗又好喝的拿鐵。

綠色奇蹟有機花草茶（可回沖）：150元

這茶杯組真好看，老婆大人一直嚷著想買～我說這套不便宜啊孩子！我們自己在家裡用馬克杯喝水就好了。

茶壺裡裝的是花草茶包～淡淡的香氣讓人精神都放鬆了呢。而且加了甘草這種讓我非常喜歡，薄荷加上淡淡的甘草～讓人回味無窮。

愛芒汽爆飲（冰塊甜度固定）：150元

芒果與檸檬汁的美麗邂逅，再加上非常可愛的水果爆爆球！吸進嘴裡輕輕一咬就會迸出新滋味喔！（笑

紫戀玫瑰歐蕾（冰塊甜度固定）：150元

夢幻般的粉紫色是玫瑰多酚的顏色，細看的話還能看見玫瑰多酚慢慢往下與牛奶漸漸融合，像極了飄落在白色大地上的紫色雪花呢。

花園紅酒燉牛肉：370元

YA的紅酒燉牛肉真的要吃看看，桃園在地小農生產的生菜沙拉，還有水果以及三片烤得剛剛好的軟法麵包，同學們有沒有注意到麵包旁邊放了一小瓶的牛奶呢？猜一下要加在哪個食材上吧！（笑

而且用了各式香料細火慢燉的牛肉非常的軟嫩，配料也都很入味。

謎底揭曉！那一小杯牛奶的正式學名叫做＂法式奶霜＂，香甜綿滑呢～可以試著加一些到紅酒燉牛肉裡，個人覺得滋味更加的圓潤了呢。

值得一提的是生菜沙拉搭配的巴撒米克醋是我吃過最美味的，也是老闆夫妻堅持使用台灣在地食材精心製作出來的！帶著清香圓潤的葡萄香氣而且酸甜適中，跟盤裡來自在地的各式生鮮蔬菜真是絕配呢。

牛肝菌香草莢雞：400元

蜜烤雞腿烤得很剛好，再加上牛肝菌本身就帶著一種非常濃厚芬芳的香氣，我個人非常的喜歡！老闆為了料理的和諧性，還用了香草莢呢！不只能增加食材的香氣，而且可以平衡油膩感！

老闆很貼心的多附了一杯香草菇醬，如果想吃稍微滋味濃郁一點的雞肉，可以沾著吃～

熱騰騰的白飯上擺著一塊蒜味鹹奶油，趁著奶油融化前非常建議把牛肝菌醬汁加一點到白飯上！非常的香呢。

眷眷鍋粑蒜蝦：380元

同行友人大力推薦的一道料理！因為她家就住在馬祖新村旁邊，走路大約1分鐘就到了～所以她跟老公假日總會來這裡散步順便吃個中飯，然後這道鍋粑蒜蝦務必要趁熱吃喔！但是要特別小心別讓小朋友去碰到鑄鐵鍋！因為剛上桌的時候鍋子裡頭可還是滋滋作響非常的燙呢！

要特別跟同學們說一下，這道眷眷鍋粑蒜蝦用的蒜油非常的不簡單！因為使用了百分之百的橄欖油，再加上大廚細心確認好比例的海鹽，加入蘑菇跟蒜片翻炒出來的一點都沒有油耗味！！重點是蒜油非常的美味，而且不管是鍋粑或是蝦子啦連麵包都可以沾這個蒜油來吃！大家也把蒜片跟蘑菇也吃得乾乾淨淨的因為有夠香的啦。

跟紅酒燉牛肉的沙拉醬汁不同，老闆選擇用來搭配的是酸甜解膩的蔓越莓沙拉醬～多貼心吶！還有記得麵包可以沾蒜油喔！超好吃的啦！（再次提醒

杏桃珍珠鬆餅：280元

吃完讓人滿意度爆表的餐點後，來個甜點收尾是常識吧同學們？？？盛開在盤裡的花朵是杏桃拼成的唷！請拿起一片剛烤好的鬆餅，抹點鮮奶油，冰淇淋，淋點在地小農的香甜蜂蜜吧？

兩個胃都吃飽啦！心滿意足地在店裡晃著跟老闆聊天的時候發現了這個精油香氛蠟燭，使用的都是天然無毒的好材料呢！

輕輕掀開馬口鐵罐，啊………淡淡的茉莉花香氣瞬間讓我的心身靈昇華了，太舒服了～～～

而且為了吸引小朋友的目光，櫃檯也放了現在很流行的＂流體熊＂的材料包喔！爸爸媽媽們可以買回家輕鬆讓孩子們自己DIY做成可愛而且獨一無二的吊飾呢.

剛剛老闆私訊說～歡迎大家來用餐，然後啊～出示我的這篇食記可以享有套餐飲料免費升等喔喔喔喔

店家/景點資訊

店家名稱：YA bistro

所在地址：臺灣桃園市中壢區龍吉二街155號

營業時間：日 五 六 10:00-18:00

店家電話：

評價：★★★★★

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