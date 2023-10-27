以衝浪土雞聞名的 元榆牧場
是台灣黑羽土雞領導品牌
1986年成立於高雄彌陀,占地約2000坪
黑羽土雞在元榆牧場自在奔跑放養
以衝浪精神來飼養的衝浪土雞
肉質結實有彈性、口感紮實有嚼勁
堅持無用藥的牧場
✓ 不使用抗生素、絕無食品添加物
✓ 嚴選在地食材
✓ 低密度 給雞大空間運動
✓ 真無毒 檢驗報告48項動物用藥零檢出
✓ 熟齡化 飼養16周以上
✓ 無塵室等級加工廠
元榆牧場販售的商品有
慢煲雞湯/ 熟食雞肉/ 舒肥嫩雞胸/ 生鮮肉品/滴雞精
小昭收到 不會上火の麻油雞湯、秋梨百合土雞湯、三杯雞
都是即食調理包,方便在家隨時享用
除了實體店面買得到外,
也可以👉 線 上 購 買 🛒
正宗三杯雞 料理包〖新品上市〗
300g~250元
真空包裝,營養標示清楚,容量約1~2人份
✓採用16週黑羽土雞腿肉製作
✓嚴選在地食材,無添加防腐劑、無食品添加物
建議加熱方式
⚠️需先解凍至無凍硬狀態
- 電鍋加熱: 拆袋倒入容器,外鍋加水50c.c加熱至跳起,燜煮約2分鐘即可起鍋
- 微波加熱: 拆袋後到入容器,加熱1分30秒至2分鐘,攪拌均勻即可食用
小昭使用微波加熱方式,一微波完香氣撲鼻而來
🈲外袋不可微波,需倒出加熱喔!
搭配一碗白飯就能輕鬆上桌
麻油、醬油、米酒經典比例再搭配自製雞油製成獨門醬汁
最後加上九層塔點綴外,還能更增加風味
喜歡重口味的朋友,
可自行添加多一點九層塔及蒜頭唷~
自然放牧16周的黑羽土雞
肉質Q彈紮實,跟圈養的肉雞口感差很多
雞肉吸附滿滿三杯醬汁,連薑片也煸的很香
光淋上醬汁就好下飯~好好吃👍
秋梨百合雞湯〖季節限定〗
450g~199元 (份量約1~2人)
秋冬冷熱交替轉變,適合溫補的季節
秋燥易誘發過敏不適,秋梨湯是最佳選擇
梨富含水分有潤肺的功效,百合具有清心潤肺
✓3倍雞骨文火熬煮
✓100%使用溫體雞腿肉
✓16週黑羽土雞肉,久燉不柴,肉質緊實Q彈,低脂高蛋白
✓全程低溫清洗分切,並真空包裝急速冷凍,低溫宅配確保雞肉品質
建議加熱方式
⚠️需先解凍至無凍硬狀態
- 直火加熱:拆封倒入鍋中以大火煮滾,關火後靜置約5分鐘,即可食用
- 電鍋加熱:拆封倒入鍋中,外鍋加水100c.c.,跳起後悶煮約5分鐘,即可食用
🈲為了保持口感,千萬別用 氣炸鍋 或 微波爐 加熱喔!
完整新鮮的水梨,湯頭清香風味極佳
連小芯芯都愛喝,重點是雞湯完全沒有油膩感
湯頭充滿了雞高湯精華(湯冷藏放置隔天,即呈現ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ果凍狀)
適合小昭補充膠原蛋白,也算是天然養顏聖品
簡單搭配三杯雞,在家用餐也能吃出儀式感
不會上火の麻油雞湯 〖冬日限定〗
大包裝/1100g~450元
✓3倍雞骨文火熬煮湯底
✓100%使用溫體雞腿肉
✓使用主婦聯盟所販售的胡麻油
✓嚴選老薑以傳統古法慢火煸炒
✓特選中藥當歸、紅棗、枸杞、黃耆
✓飼養16週黑羽土雞肉,自然無添加無調味
✓有米酒的香氣,卻無酒精的苦澀
小提醒👉姙娠與哺乳之女性,建議食用前詢問專業醫師!
建議加熱方式
⚠️需先解凍至無凍硬狀態
- 直火加熱:拆封倒入鍋中以大火煮滾,關火後靜置約5分鐘,即可食用
- 電鍋加熱:拆封倒入鍋中,外鍋加水100c.c.,跳起後悶煮約5分鐘,即可食用
🈲為了保持口感,千萬別用 氣炸鍋 或 微波爐 加熱喔!
冬天腳步近了,小昭以麻油雞火鍋方式來料理
搭配菜盤及麵線,輕鬆鍋物就完成囉~
火鍋搭配青菜及菇類,營養均衡顧得到
麻油雞跟麵線是最佳組合,白飯也是很ok
大包裝雞湯的份量很多
雞湯濃稠不油膩,喝起來清爽
有雪濃湯般的濃醇香
麻油的香恰到好處,喝起來不會燥熱,很順口美味
雞肉份量很足夠
中藥材當歸、紅棗、枸杞、黃耆在湯中依然新鮮
雞肉肉質Q彈緊實,小昭幫大家鑑定過了
小昭在第一胎坐月子的時候(10幾年↑前)
婆婆很用心照顧我,特地跟土雞城預訂放山雞自己炒,
天天讓我吃麻油雞好好補身體,讓小昭母奶源源不絕😄
吃了一個月放山雞的肉,小昭練就辨別肉雞與放山雞的差異性
現在很方便,直接線 上 購 買 在家就能輕鬆料理,也乾淨又衛生
雞腿肉鮮嫩有勁👍
元榆牧場3款商品小昭都非常喜愛
即食料理包對忙碌的媽媽而言,能快速美味上桌
對家庭主婦而言,可以多點變化性,讓料理事半功倍
全台門市據點 ➽ 看這裡
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口味因人而異,以上僅供參考~
《 元榆牧場 》
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*****本篇為體驗邀約文*****