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元榆牧場-三杯雞• 不會上火の麻油雞湯•秋梨百合土雞湯〖季節限定〗

2023-10-27 23:51:14 chaoerh小昭 人氣：103
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chaoerh小昭

發表篇數：30篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：元榆牧場高雄文化店
phone07-2236-762
place高雄市苓雅區和平一路146號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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封2.jpg

 

以衝浪土雞聞名的 元榆牧場

是台灣黑羽土雞領導品牌

1986年成立於高雄彌陀,占地約2000坪

黑羽土雞在元榆牧場自在奔跑放養

以衝浪精神來飼養的衝浪土雞

肉質結實有彈性、口感紮實有嚼勁

堅持無用藥的牧場

✓ 不使用抗生素、絕無食品添加物

✓ 嚴選在地食材

 低密度 給雞大空間運動

 真無毒 檢驗報告48項動物用藥零檢出

✓ 熟齡化 飼養16周以上

✓ 無塵室等級加工廠

 

元榆牧場販售的商品有

慢煲雞湯/ 熟食雞肉/ 舒肥嫩雞胸/ 生鮮肉品/滴雞精

小昭收到 不會上火の麻油雞湯、秋梨百合土雞湯、三杯雞

都是即食調理包,方便在家隨時享用

除了實體店面買得到外,

也可以👉 線 上 購 買 🛒

 

 正宗三杯雞 料理包〖新品上市〗 

300g~250元

真空包裝,營養標示清楚,容量約1~2人份

採用16週黑羽土雞腿肉製作

嚴選在地食材,無添加防腐劑、無食品添加物

元榆牧場-

建議加熱方式

⚠️需先解凍至無凍硬狀態

  • 電鍋加熱: 拆袋倒入容器,外鍋加水50c.c加熱至跳起,燜煮約2分鐘即可起鍋
  • 微波加熱: 拆袋後到入容器,加熱1分30秒至2分鐘,攪拌均勻即可食用

小昭使用微波加熱方式,一微波完香氣撲鼻而來

🈲外袋不可微波,需倒出加熱喔!

元榆牧場-三杯雞• 麻油雞湯•秋梨百合土雞湯〖季節限定〗

 

搭配一碗白飯就能輕鬆上桌

元榆牧場-

麻油、醬油、米酒經典比例再搭配自製雞油製成獨門醬汁

最後加上九層塔點綴外,還能更增加風味

喜歡重口味的朋友,

可自行添加多一點九層塔及蒜頭唷~

元榆牧場-

自然放牧16周的黑羽土雞

肉質Q彈紮實,跟圈養的肉雞口感差很多

雞肉吸附滿滿三杯醬汁,連薑片也煸的很香

光淋上醬汁就好下飯~好好吃👍

元榆牧場-

 

 秋梨百合雞湯〖季節限定〗 

450g~199元 (份量約1~2人)

秋冬冷熱交替轉變,適合溫補的季節

秋燥易誘發過敏不適,秋梨湯是最佳選擇

梨富含水分有潤肺的功效,百合具有清心潤肺

3倍雞骨文火熬煮

100%使用溫體雞腿肉

16週黑羽土雞肉,久燉不柴,肉質緊實Q彈,低脂高蛋白

全程低溫清洗分切,並真空包裝急速冷凍,低溫宅配確保雞肉品質

元榆牧場-

建議加熱方式

⚠️需先解凍至無凍硬狀態

  • 直火加熱:拆封倒入鍋中以大火煮滾,關火後靜置約5分鐘,即可食用
  • 電鍋加熱:拆封倒入鍋中,外鍋加水100c.c.,跳起後悶煮約5分鐘,即可食用

🈲為了保持口感,千萬別用 氣炸鍋 或 微波爐 加熱喔!

元榆牧場-

完整新鮮的水梨,湯頭清香風味極佳

連小芯芯都愛喝,重點是雞湯完全沒有油膩感

湯頭充滿了雞高湯精華(湯冷藏放置隔天,即呈現ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ果凍狀)

適合小昭補充膠原蛋白,也算是天然養顏聖品

元榆牧場-

元榆牧場-

簡單搭配三杯雞,在家用餐也能吃出儀式感

元榆牧場-

 

 

 

 不會上火の麻油雞湯 〖冬日限定〗

大包裝/1100g~450元

3倍雞骨文火熬煮湯底

100%使用溫體雞腿肉

使用主婦聯盟所販售的胡麻油

嚴選老薑以傳統古法慢火煸炒

特選中藥當歸、紅棗、枸杞、黃耆

飼養16週黑羽土雞肉,自然無添加無調味

有米酒的香氣,卻無酒精的苦澀

小提醒👉姙娠與哺乳之女性,建議食用前詢問專業醫師!

元榆牧場-三杯雞• 麻油雞湯•秋梨百合雞湯〖季節限定〗

建議加熱方式

⚠️需先解凍至無凍硬狀態

  • 直火加熱:拆封倒入鍋中以大火煮滾,關火後靜置約5分鐘,即可食用
  • 電鍋加熱:拆封倒入鍋中,外鍋加水100c.c.,跳起後悶煮約5分鐘,即可食用

🈲為了保持口感,千萬別用 氣炸鍋 或 微波爐 加熱喔!

冬天腳步近了,小昭以麻油雞火鍋方式來料理

搭配菜盤及麵線,輕鬆鍋物就完成囉~

元榆牧場-

火鍋搭配青菜及菇類,營養均衡顧得到

元榆牧場-

麻油雞跟麵線是最佳組合,白飯也是很ok

元榆牧場-

 

大包裝雞湯的份量很多

元榆牧場-

雞湯濃稠不油膩,喝起來清爽

雪濃湯般的濃醇香

麻油的香恰到好處,喝起來不會燥熱,很順口美味

元榆牧場-

 

雞肉份量很足夠

中藥材當歸、紅棗、枸杞、黃耆在湯中依然新鮮

元榆牧場-

元榆牧場-

雞肉肉質Q彈緊實,小昭幫大家鑑定過了

小昭在第一胎坐月子的時候(10幾年↑前)

婆婆很用心照顧我,特地跟土雞城預訂放山雞自己炒,

天天讓我吃麻油雞好好補身體,讓小昭母奶源源不絕😄

吃了一個月放山雞的肉,小昭練就辨別肉雞與放山雞的差異性

現在很方便,直接線 上 購 買 在家就能輕鬆料理,也乾淨又衛生

元榆牧場-

雞腿肉鮮嫩有勁👍

元榆牧場-

 

元榆牧場3款商品小昭都非常喜愛

即食料理包對忙碌的媽媽而言,能快速美味上桌

對家庭主婦而言,可以多點變化性,讓料理事半功倍

全台門市據點  看這裡

不想出門,可以線 上 購 買 🛒

 

元榆牧場-三杯雞• 不會上火の麻油雞湯•秋梨百合土雞湯〖季節,以上僅供參考~

 

《 元榆牧場 》

➤➤官網

➤➤官方臉書

➤➤官方LINE

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

*****本篇為體驗邀約文*****

 

文章標籤

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