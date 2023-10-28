雲林古坑︱2023咖啡嘉年華帶你從雲林古坑玩到雲林斗六，喝玩樂在雲林一日遊推薦

2023台灣咖啡節「今啡昔比」升級版，說起咖啡嘉年華，我們在10/21搶先體驗ing ，雲林2023咖啡嘉年華一日遊、台灣咖啡節活動時間為10/28、10/29、11/3、11/4、11/5，絕對要來參加五感體驗的咖啡之旅，沈浸式的互動與咖啡饗宴～這次參加活動的品牌店家相當的多，而且推出相當許多超棒的聯名商品，可說是10月底11月初相當值得參加的一場活動。從蜜蜂故事館、綠色隧道譜出與咖啡的浪漫邂垢～咖啡創意市集活動今啡昔比，比往年更加盛大隆重舉行，加上這次古坑農會結合蜜蜂故事館推出乖乖界天花板美食「藝伎咖啡好大好棒乖乖」跟「Magi Plannet 爆米花」、活動限量600個乖乖背包，完全限定的商品賣完就沒了！古坑咖啡節開跑還在等什麼？完全別錯過囉！

活動日期與地點： 10/28（六）14:00-20:00 古坑華山國小 10/29（日）14:00-17:00 古坑華山國小 11/03（五）14:00-20:00 古坑綠色隧道 11/04（六）14:00-20:00 古坑綠色隧道 11/05（日）14:00-17:00 古坑綠色隧道 咖啡嘉年華開跑10/28、10/29、11/3、11/4、11/5，絕對要來參加五感體驗的咖啡之旅，沈浸式的互動與咖啡饗宴～跟著Kiwi一起到古坑遊玩。

古坑蜜蜂故事館

來到雲林古坑就是要來古坑最夯的景點蜜蜂故事館就位在古坑綠色隧道的起點，來古坑一次能滿足的兩個景點全收錄，蜜蜂故事館免門票參觀，也有免費停車場可以供旅人停車，蜜蜂故事館、古坑綠色隧道兩處在雲林親子景點中也是很知名的，蜜蜂故事館旁邊有間蜜園咖啡可以吃蜂蜜冰淇淋還有美食，前面還有無敵大草坪好適合讓孩子在這跑跑走走，蜜蜂故事館真的超讚！

在蜜蜂故事館伴手禮區有很多的產品可以買回家，我們也挺喜愛蜂蜜產品就在這到處兜兜轉轉～

品嚐蜂蜜的同時，你會發現每一口都會讓你滑順入喉還會有自然甜蜜的滋味湧上心頭。

米乖乖蜂蜜咖啡風味(PRIME GEISHA藝伎咖啡)

2023咖啡嘉年華限定販售的米乖乖，是添加雲林”夏天的海百花蜜” 跟藝伎咖啡結合做出的乖乖，好吃完全很對味。蜂蜜獨特的咖啡風味 微苦咖啡透著蜂蜜香甜，順口的多層次風味 不油不膩，吃了會一口接一口很涮嘴！

星球蜂蜜咖啡爆米花

另外左邊這款magiplanet，古坑農會x蜜蜂故事館聯名，2023年度評鑑頭等龍眼蜜結合CPAG咖啡豆，深度醇厚咖啡香氣，每一口都能感受層層堆疊的豐富味覺體驗，輕鬆享受午後美好時光！

蜂巢鬆餅可以淋上蜂蜜，有機會真得要來品嚐這款鬆餅，挺厲害的！

記得逛完蜜蜂故事館先別急著走，沿著門口往前走過去，可以看見古坑綠色隧道，全長兩公里，這裡週末假日都有市集可以逛，還有很多雲林在地農特產、雲林小吃都可以買回家，超適合親子散步，推薦給你們啦！

蜜蜂故事館 Honey Museum

地址：雲林縣古坑鄉湳子路88號

營業時間：週一到週五09:00-17:00/ 週六週日09:00-18:00

聯絡電話：080-082-8255/ 05-5828255

購物官網：https://m.honeymuseum.com/

FB：https://www.facebook.com/honeymuseums/

IG：https://www.instagram.com/honeymuseum2006/

古坑鄉農會農業休閒中心加比山咖啡加工廠

古坑咖啡最為知名，舉辦咖啡節已經有好幾個年頭，我們遇見谷泉咖啡園的老師，直接來個現場咖啡SHOW！一杯滿滿感動的古坑咖啡，是否也讓你舌尖上感受到滿滿的心動與溫度呢？

台灣的咖啡豆是阿拉比卡咖啡，紅紅的這顆可以撥起來吃，甜甜的是水果，我們也品嚐到檸檬咖啡也好喝！

喝咖啡真的一點也不簡單，火候的掌握、咖啡豆受熱均勻程度，沒想像中容易得立刻上手，烘烤的時間跟火源的遠近，還有預期的烘焙深淺度都是需要考量的因素，我們在烘焙過程中發現一點也不輕鬆，雙手並用真的很重要。

咖啡節限定商品除了星球爆米花、蜂蜜咖啡乖乖、咖啡沙其馬、咖啡鮮奶麥片咖啡鮮奶求、古坑莊園、咖啡包聯名～

2023咖啡嘉年華除了有很多的咖啡產品可以選擇以外，還有一連串的活動一直讓你嗨翻天，絕對別錯過了啦！

咖啡的商品真的都好好吃耶！連我自己都喜愛不已，不小心都會通通入手回家吃呢！

可愛的乖乖輕便袋麻太可愛，揹起可愛的包瞬間都年輕不少，限量款的商品走在路上都還有人會詢問在哪買的呀！

超級大乖乖一整包讓人拿了就不想放手，在這次聯名限量款的咖啡商品眾多，太喜愛了啦！

古坑鄉農會農業休閒中心加比山咖啡加工廠

地址：雲林縣古坑鄉光昌路12號

營業時間：週一到週五08:00-17:00/ 週六週日公休

聯絡電話：05 582 1009

購物官網：http://www.gkcafe.org.tw/main.asp?BodySel=S8&MidClassID=1

華山派雞大俠自然牧場

雲林古坑華山的「華山派雞大俠」，以自然放牧形式飼養放山雞，從自家產業、飼養、製作在販售，一條龍生產模式也讓品質更加穩定可靠，「華山派雞大俠」主打「柴燒灶雞精」，使用傳統大灶柴燒淬煉，蒸氣悶煮薑每一隻雞的精華一滴滴的接下，過程中不添加任何一滴水，就是滴雞精的便利包買回家後可直接從冷凍庫取出微波，或是電鍋，現在也有常溫可飲用，更加的便利，讓我們輕鬆外帶出門，養生很輕鬆！

老闆在用龍眼木柴燒灶雞精，開始柴燒熬煮就要添加爐火，看著滾燙的爐火真的也太溫暖了！滴雞精喝起來也不有腥味，黑蒜頭滴雞精也真的味道夠重但是很滑順又好喝，喝完後也會口齒留香，喝完都想要再來一碗！

原味手工柴燒灶雞精、黑蒜菇菇手工柴燒灶雞精，兩款都各有千秋也很好喝。

烤焦糖咖啡玫瑰茄雞腿卷，味道很棒！加入焦糖炙燒後再來個咖啡粉，入口會脆脆的，玫瑰茄酸雞腿很Match。

華山派雞大俠自然牧場

地址：雲林縣古坑鄉華山村98-2號

營業時間：每日08:30–17:00

聯絡電話：0980311642

購物官網：http://www.togi.in/#/

FB：https://www.facebook.com/togi.in/?locale=zh_TW

天秀山莊餐廳民宿

天秀山莊咖啡民宿佔地遼闊，戶外餐廳區、玻璃屋餐廳區、烤肉區及住宿區，在天秀山莊可以品嘗到咖啡元素的風味料理，也可以住一晚原木溫馨套房或者親子套房，趁現在螢火蟲季節，快點安排這遊玩啦！

天秀山莊咖啡民宿旁邊有涓涓流水在這用餐挺愜意的～

天秀山莊咖啡民宿餐點分享

我們一共點風味合餐，$3800元，餐點有黃金菜脯土雞鍋、柴魚山蕨、古坑咖啡椒麻雞、桂竹筍扣肉、三杯杏鮑Ｑ蛋、鹽酥溪蝦、月亮蝦餅拼盤、金瓜炒米粉、蔥爆咖啡搖滾雞、寶島水果、野薑花茶，蔥爆咖啡搖滾。單點$780元/隻。餐點上都很合宜，也很適合多人一起用餐～如果想要在古坑玩兩天一夜，不妨就來到天秀山莊住一晚，來好好享用他們美食！

天秀山莊餐廳民宿

地址：雲林縣古坑鄉華山村華山2鄰19之6號

營業時間：週一到週五09:00-17:00/ 週六週日09:00-18:00

聯絡電話：05 590 1978

line@：＠zqu2385b

官網：http://www.tian-xiu.com/

FB：https://www.facebook.com/tianxiu055901978/?locale=zh_TW

華山情人橋

華山情人橋跟竹山天梯一樣都是階梯式步道設計，若有時間也可以走小天梯，華山這裡真的太好玩！一趟來真的玩不完耶～我喜歡華山特有的魅力所在，不用耗費很多體力就能完全打卡～遊玩好讚呀！

我們恰好要去下一個景點，所以沒能走到華山小天梯，據說小天梯很美，綠樹包圍帶著愉快的心情輕鬆走步道，來華山就是要放鬆行程～快點將這裡列入遊玩景點之一。

華山情人橋

地址：導航華山情人橋/華山休閒農業區

營業時間：24小時

停車資訊：路邊停車/收費停車場

※華山福華宮前有免費停車場，走到入口約十分鐘，這邊也有廁所使用

莿桐花咖啡

莿桐花咖啡位在雲林古坑華山，剛好位在天秀山莊下，從創立以來一直很堅持咖啡原味，以不添加任何香料為主，原本不提供黑咖啡以外的品項，不過這回竟然做出紫薯甜甜圈咖啡，太令人訝異了！

莿桐花的生豆經過一次又一次的篩選，曾獲得2012年台灣咖啡節「精品咖啡生豆評鑑」頭等獎的殊榮，咖啡品質很棒呢！店裡有單品中淺培咖啡，以虹吸式的現煮咖啡聞名，單純的咖啡一賣就是18年，是古坑咖啡中很有特色的一家店呦！

在莿桐花咖啡喝的是氣味的縣主咖啡，跟老酒一樣的香醇，尾韻很棒，我很喜歡！這回因應2023咖啡嘉年華推出這款紫薯甜甜圈咖啡，很特別的咖啡絕對要品嚐啦！

莿桐花咖啡

地址：雲林縣古坑鄉湳子路88號

營業時間：週一到週五09:00-17:00/ 週六週日09:00-18:00

聯絡電話：0912 656 219

官網：https://reurl.cc/GKgmOD

FB：https://www.facebook.com/Citonghwa/

創樂子生活學苑

全雲林最大的多肉療癒庭園，創樂子生活學苑，這家以生活美學為主的店，結合質感、設計、多肉好療癒呀！創樂子生活學苑佔地很廣也是我們喜愛的一家咖啡館，不僅僅只是咖啡也有很多很不錯的地方可以讓你在這遊玩～

位在古坑的創樂子生活學苑，結合很多的多肉植物，滿滿植物包圍好幸福，這裡也有販售多肉組合禮盒，自己手做DIY，都好舒壓～園區裡的空間很大，有草地、樹林跟遊戲區，偶爾創樂子生活學苑也會舉辦活動，11/4-5庄頭打鐵憑票入場，從2023咖啡嘉年華到市集，雲林真的太好玩了。

走進創樂子生活學苑會發現這裡有個很大的空間也很適合舉辦活動，我們就好像來一場茶席體驗～場地很棒！

很可愛的咖啡豆造型的季節水果楓糖鬆餅$200元，真的很不錯，一顆顆好可愛也好捨不得吃！

創樂子還有提供金碧貴妃$180元，桂花與抹茶搭配拿鐵整杯很有層次感，喝完也是很順口。

焦啡錦衣味$100元，造型滿分就連吃起來也是滿滿咖啡香，沈浸在這放鬆的氛圍裡，沒來過真的很可惜！

創樂子生活學苑

地址：雲林縣古坑鄉光昌路247號

營業時間：週一到週五09:00-18:00/周二到週四 公休

聯絡電話：080-082-8255/ 05-5828255

官網：https://stronglove9d.imweb.me/

FB：https://www.facebook.com/stronglove9d/?locale=zh_TW

IG：https://www.instagram.com/stronglove9d/

MOKA CAFE 基因咖啡 x MAMA 食堂

來到雲林真的職人好多呀，MOKA CAFE 基因咖啡 x MAMA 食堂沖咖啡以摩卡壺做沖泡，摩卡壺沖泡起來會比手沖咖啡來的更加濃郁，風味上很有獨特性，咖啡的調性跟摩卡壺做結合真的很不錯。

我自己很喜愛喝咖啡，最常喝不是手沖就是虹吸式，先前也是曉得摩卡壺沖泡出來咖啡的香氣直逼人，那香氣真的與其他咖啡截然不同，老闆真的很用心的在為我們沖泡咖啡，每一個大大小小的壺，依照人數來沖咖啡，挺酷的！

堅持摩卡壺沖煮的老闆也在這家店上做出很多不同的咖啡品項，我們品嚐過一致認同都說讚呀！

MOKA CAFE 基因咖啡提供四種品項讓我們品嚐，紅茶百利甜 150元，加入奶酒溫溫熱熱的味道又是一個檔次！

烏龍可可百利甜 150元

藍柑橘蘭姆氣泡飲 100元、海尼根咖啡 100元

MOKA CAFE 基因咖啡 x MAMA 食堂每一杯飲品都會讓人流連在三，推陳出新的專業品項，有機會Kiwi會再來喝咖啡啦！

MOKA CAFE 基因咖啡 x MAMA 食堂

地址：雲林縣斗六市中堅西路686號

營業時間：每日10:30–20:00/ 周二公休

聯絡電話：05 533 3051

點餐連結：https://shop.ichefpos.com/store/rbJ0O10_/ordering

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IG：https://www.instagram.com/thisismokacafe/