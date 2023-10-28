刷抖音那麼久經常看到加很多麻醬的麻辣燙實在是饞哭我了，

終於在古亭站附近找到這家新開的「辣韓民國麻辣燙」，

他們賣的是韓國麻辣燙在台灣我好像是第一次看到，

韓式麻辣燙多加了麻醬、油潑辣子和自製調料，

跟台灣的麻辣燙吃起來非常不同，

他們是想吃多少就夾多少然後去秤重付錢，

而且飲料是可以喝到飽白飯也可以吃到飽，

他們還有開幕優惠喔，

即日起至11/10只要超過低消100元，

就可以+1元加購豬肉/牛肉/羊肉/雞肉/蝦子/魚片擇一(原價70元)，

一鍋只能用一次喔！

這麼好的優惠一定要抄手刀來吃啦～

他們自製的油潑辣子和麻醬還可以另外多加，

加了之後整個麻辣燙提升另一個檔次，超好吃的！

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辣韓民國麻辣燙 店家環境

▲ 就在汀洲路上店面不算大，

但應該不會太難找～

▲ 他們開到半夜12點，

想吃宵夜和小酌一杯的也可以來喔～

▲ 他們是吃多少夾多少，

有點像自助餐那樣～

▲ 沒辦法出國就來這吃個韓國麻辣燙假裝在韓國

▲ 麻辣燙都是燙熟在呈上來的不需要開火加熱喔～



▲ 我第一次去的時候比較早備料比較齊全，

我第二次去的時候是晚上吃飯時間備料就沒那麼多了～

▲ 肉片或是一些海鮮類的就直接拿這個牌子放上去就可以

▲ 他們的調料都可以自己加，

尤其麻醬和油潑辣子非常的香，

喜歡的朋友一定要多加～

▲ 飲料和飯都可以吃到飽喔～

辣韓民國麻辣燙 點餐步驟/價格

▲ 門口及拿菜的上方都有點餐的步驟說明喔~

▲ 先拿大碗和夾子

▲ 挑選自己想吃的夾一個也可以夾兩個也可以，

吃多少都是可以的～

▲ 然後在這拿肉類和海鮮的小卡

▲ 最後就是秤重了（100克50元）

我今天吃的就是196+麵30+羊肉70+豬大腸701(到2023/11/10前，滿100元就有一元購入的優惠喔！一鍋限一次)+牛三寶100，

總共397元~

辣韓民國麻辣燙 美味麻辣燙

▲ 原本麻辣燙上桌時就已經有基本調味了喔，

如果直接要吃記得要先拌開喔～

▲ 這是我再去調料區加的，

我的比例是麻醬一匙半加上油潑辣子半匙到一匙，

喜歡麻醬的朋友也可以加兩匙，

拌完之後就會有黏呼呼的感覺，

跟抖音裡幾乎是一模一樣～

超～好～吃～的～

辣韓民國麻辣燙 小菜

另外他們在牌子上也是會出限量版小菜部分，

只要在拿菜的時候順便拿取然後一起結帳即可，

我個人是蠻喜歡他們的牛筋，

吃起來是有一點Q度不會太軟，

牛肉都滷得非常入味，

我覺得喜歡吃牛肉的朋友絕對不要錯過～

辣韓民國麻辣燙 店家資訊

辣韓民國麻辣燙

粉絲專頁：https://www.facebook.com//profile.php?id=61551291513275

營業時間：週一到週日 17:00–00:00​

店家電話：0223682210

店家地址：100台北市中正區汀州路二段129號

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