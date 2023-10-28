入秋後近日陰晴不定的天氣，冷熱溫差漸增，是時候開始吃鍋物取暖的日子了！身邊的火鍋人朋友推薦隱身在松菸附近民宅間的「囍聚精緻鍋物」。囍聚的店面簡單、不浮誇，是極簡的工業風，有一種素雅的美學感，若非有識途老馬帶路，我恐怕要與這次的美食差肩而過。

走進室內，映入眼簾的是極寬敞的櫃台及候位區，貼心的空間，讓客人再等待用餐的片刻，不須再人擠人，或飽受風吹日曬。到了用餐空間，我心中不禁驚呼一陣，數十面由天花板垂下的竹簾，將每個鄰近的座位區隔開來，是一個極度重視客人隱私的貼心設計。

另外，店內也有適合多人聚餐，且隱密度也很高的包廂可供選擇喔！

坐定位後，便有服務生先遞上熱毛巾，供客人將手擦拭乾淨，接著便可以準備大快朵頤囉！打頭陣的前菜是料理長特選刺身及日式燉豬肉。因供貨的船隊以友善海洋的船釣方式取得漁獲，因此每天的漁獲不完全相同，所以刺身的組合也沒有固定喔！

這次的刺身包含生食級大干貝、紅魽和鮭魚，干貝只經過些微炙燒處理，卻提升了鮮甜味；紅魽肉質軟嫩，卻不失嚼勁，且秋冬正是肥美的最佳賞味期；鮭魚富含油脂，厚實且美味。

日式燉豬肉獲得在座友人一致的讚賞，嚴選豬軟骨肉精心燉煮，因此豬肉軟爛，且味道十足，濃郁的鹹香味，非常下飯，是相當成功、讓人胃口大開的前菜。

名稱相當特別的摩納卡最早是日本平安時代皇宮內的御用點心，類似紅豆餅，但餅殼則由糯米做成，口感有點像米餅。

但這份摩納卡裡放的不是甜甜的餡料，而是分別以先流海鮮與鮭魚卵組成的綜合刺身、松葉蟹肉及A5級日本和牛與海膽替代酥脆的餅殼及頂級的食材，迸出美妙的新滋味，推薦給喜歡嘗鮮的人！

這次我們分別點了鮮活青蟳與溫體肋眼牛肉雙人套餐及鮮蝦海鮮與西班牙伊比利豬雙人套餐。

套餐皆可將白飯或烏龍麵換成雲單蓋飯，這次我們分別換了一份爆卵海膽飯及一份松葉蟹肉海膽飯。

爆卵海膽飯的鮭魚卵份量十足，由店員在桌邊親自淋在飯上，滿滿的魚卵宛如瀑布般傾瀉而下，再放上鮮甜的海膽，一口將魚卵跟海膽都放進嘴裡，滿足感與爽感難以言喻啊！

松葉蟹肉海膽飯也是誠意滿滿，鮮甜的蟹肉撲滿整碗飯，在放上鮭魚卵及海膽，滿滿海味的組合，一口送進嘴裡，可以感受到滿滿的幸福感！

說到鍋物，湯底十分重要，是基礎，也是美味核心所在，喜劇的湯底嚴選老母雞加上十餘種蔬菜級珍珠干貝乾一同熬製，老母雞湯的香味濃厚，入口後充滿口腔跟鼻腔，但在舌頭上卻沒有油膩感，而是有淡淡蔬菜的清甜，喝起來清爽無負擔。

正當沉浸在滿滿的鮮味時，兩大盆浮誇系海鮮拼盤被送上桌。

有著青蟳的海鮮盤，上頭的食材相當的新鮮，甚至還能看到正在活動的鮑魚，及晃動的蟹腳，讓我們驚呼連連！

食材的新鮮，除了肉眼的見，吃在嘴裡的感覺也騙不了人，口感扎實有著較粗纖維及咬勁的青蟳，在店員精準的時間掌控下，蟹肉的鮮甜被完美的保留下來，只能說不用自己煮，還能享用美食，真的太幸福了！

動感十足的鮑魚吃起來相當彈牙；牡蠣與鮮蚵也是鮮味十足，口感扎實，沒有可怕的粉感；鎖管也是彈牙可口，讓人忍不住一口接一口的往嘴裡送。

綜合鮮蝦盤則是由白蝦、草蝦、天使紅蝦及明蝦為主體組成，對於吃蝦相當挑剔的我來說，這盤蝦的品質近乎是滿分，因為每隻蝦都相當新鮮！草蝦、白蝦及明蝦的肉質都很扎實且彈牙，且厚實又飽嘴，連本身就帶點粉感的天使紅蝦都能有一定程度的Q彈度，再加上已經是先撥完蝦殼的貼心服務，讓在座的每個人都能免沾手就能大啖這鮮甜的美食！僅有七分熟的生食級干貝，在嘴裡鮮味十足，越咀嚼香味及甜味越是明顯，相當醉人！

溫體肋眼牛僅需要簡單的涮個幾下就能將享用，因油花如大理石紋般均勻分布，所以口感軟嫩鮮美，油與肉的比例讓每口都有不同的驚喜及美味！西班牙伊比利豬也僅需要七分熟就能享用，因此能保留肉質的軟嫩及美味，讓怕吃豬肉的友人也讚不絕口。

再被鮮美海鮮不停衝擊後，店員拿出了米飯、松露、蟹膏…等食材，開始在桌邊用煮完各種海鮮的湯底細心熬煮海鮮鍋。充滿海味的湯底加上蟹膏的鮮味，及香氣十足的松露，讓原先被各式海鮮填滿的胃，瞬間又挪出了容納海鮮粥的空間，可見這粥品的美味，且這樣的鹹食結尾讓人有大大的滿足感！

整體來說，這間店的海鮮都相當的新鮮，份量及誠意十足，湯頭天然又健康，且有貼心的桌邊服務，讓顧客可以解放雙手，專心享用美食，相當推薦給愛吃海鮮的人喔！

▲整體★★★★★

▲價位★★★★☆

▲外觀★★★★★

▲食材★★★★★

▲服務★★★★★

【門市資訊】

▲店名：囍聚精緻鍋物

▲地址：台北市大安區光復南路72巷7弄17號

▲電話：(02)8773-8335

▲粉絲專頁：

https://www.facebook.com/injoypot/

▲營業時間：

週日至週五 11:30-15:00 17:30-23:00

週六 11:30-15:00 17:30-00:00