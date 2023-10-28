下新莊新開幕超好吃涼麵、廣東粥『食在幸福 民本店』位在新莊民安西路、民本街美食一級戰區

阿忠牛肉麵附近，新開幕就大受附近鄰居好評，用餐時間都又排隊～建議先打電話預訂，或是避開尖峰時間像是下午一點半

之前吃過她們家的麻醬涼麵超級喜歡，選用甘蔗雞絲真的很甜、搭配自製的胡麻醬、新鮮黃瓜絲～一點辣椒攪拌一下太厲害

還有爆料廣東粥、海鮮粥，這次吃到虱目魚粥使用整片無刺虱目魚～連小孩都可以吃！

新開幕打卡送小菜，喜歡吃涼麵、廣東粥的朋友一定要收藏

食在幸福 民本店｜交通方式＆停車資訊

訂購專線02 8201 6612

Line線上點餐 ＠644geomh

地址 新北市新莊區民本街1號（林記廣東腸粉對面）

公車 福祿新城二，下公車走路10秒

營業時間 11:00~14:00、16:00~21:30

食在幸福民本店外送免運

2公里內、線上點餐、外送滿600低消

3公里內、線上點餐、外送滿700低消

4公里內、線上點餐、外送滿800低消

5公里內、線上點餐、外送滿900低消

食在幸福 民本店｜用餐環境

如果室內用可以先找位子再到門口點餐，之前來超多人就外帶

那天下雨想吃的店也沒開就到食在幸福內用

店內明亮又乾淨還有冷氣，吃涼麵配味噌貢丸蛋花湯很讚

餐具、紙巾都放在自助台自取

食在幸福 民本店｜菜單

分成海鮮粥、皮蛋粥、湯麵、涼麵、湯品、小菜

品項不複雜價格也很實惠，重點是份量很大不要太貪心

店內消費60元就可以google五星好評送小菜一碟

一隻手機可以換一份指定小菜～是不是超讚

他們的粥會加胡椒跟青蔥，不加要先說

涼麵本身有特條醬汁跟蒜末、麻醬或炸醬～需要辣椒跟芥末不放在櫃台，要跟店員索取

食在幸福民本店 ｜必點料理

從櫥窗看到店家老闆居然是小鮮肉，戴帽子跟口罩看不出來原來很帥XDDD

之前不喜歡虱目魚粥是因為有些虱目魚粥雖然號稱無刺但還是會被魚刺卡喉嚨

這裡的虱目魚肚很新鮮、厚度實在，重點是魚鰭的刺也去除～小孩吃也沒問題

粥底不是清湯是柴魚昆布湯，入口即化的口感，不是粒粒分明的南部粥

食在幸福的粥品份量超大，要兩個人才吃得完喔

除了粥最多人推薦的其實是涼麵，私心給了他第一名！

大推 雞絲涼麵套餐＊包含一碗味噌貢丸蛋花湯125元(兩顆貢丸）

麵條的彈牙不軟爛、麻醬的濃度剛好帶點微甜、搭配新鮮黃瓜絲，還有甘蔗雞絲～吃過就回不去了

芝麻醬很香、濃郁但不會攪拌不開～加上自家辣椒醬更是噴火過癮！babe都會要兩包辣椒，愛吃辣的就是兩包

鹹香的味噌湯衝入蛋花，細嫩滑口的蛋絲實在好吃

兩顆貢丸也是品質很好的肉感，不會粉粉爛爛的

我們是兩個手機打卡所以招待兩碟小菜，筍絲很嫩紅油不會很辣～超香很ㄕㄨㄚ、嘴

乾絲味道很單純、簡單樸實也很美味

最不科學的應該是蒜香皮蛋豆腐，還以為有蒜泥～結果是蒜蓉醬油XD

細嫩豆香濃郁的板豆腐搭配沒有怪味的好吃新鮮皮蛋，簡單油膏就好吃

二訪排隊人太多改外帶，包裝很完整～狂推外帶涼麵，放到隔天一樣好吃、麵條不會變硬

姊姊家只訂的皮蛋廣東粥，海鮮料放得很滿還有肉絲

魷魚、鮮蝦、魚肉～每一款都很新鮮

金黃色的粥本身就很有味道～QQ果果兩個人剛好可以吃一碗

上次打卡手機送紅油脆筍，這次點了另一款是招牌蒜香滷豆乾（小辣）辣度不多應該是酸菜的辣度

豆乾超好吃，一定要買回家當下酒菜XD

買回家當早餐的芝麻涼麵60元，獨立包裝的醬料不容易變質也比較衛生

放到隔天加入蒜泥、醬油、辣椒跟芝麻醬，比早餐店強太多！來到下新莊、民本街一定要試看看

店家/景點資訊

店家名稱：食在幸福民本店

所在地址：臺灣新北市新莊區民本街1號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:30

店家電話：02 8201 6612

備註資訊：

營業時間 11:00~14:00、16:00~21:30 Google即時導航





交通資訊

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