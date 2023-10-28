比想像中好走的埤塘公園，可以餵魚、餵烏龜、餵鴨的生態公園~還有一隻超級可愛的青蛙王子?

坐落在公園裡~成為吸睛的焦點🐸看魚在水中悠游，看烏龜在曬太陽，我們走在林蔭裡看這裡的一片生態美景。

遇到毛色漂亮的公雞，放養在草地上自由行走~

『八德埤塘生態公園』裡有飼料機，可以餵餵小動物。

體驗與小動物的近距離接觸。

青蛙廣場的大青蛙，坐落在這裡太可愛。

整尊青蛙超欠拍啦~

高架涼亭，可以看埤塘生態美景。

但前方樹木會稍微有些遮到景色！

這裡的濕地平台也可以餵餵烏龜、餵餵魚。

看這烏龜都浮上來了~

浮島上的烏龜在曬太陽，同時也是鳥類魚類的棲息地。

『八德埤塘生態公園』裡還有間TINA廚房八德店，可用餐地方。

最後坐著休息要離開前看到人員在趕鵝的畫面，

這裡的動物都放養到處走，還看到夜鷺在停車場的周圍~~。

八德埤塘生態公園

地址：桃園市八德區興豐路1315號

電話： 03 365 7929

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