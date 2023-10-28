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在地人不說的肉包老店！小豆沙饅頭三顆才10元，招牌咖哩餃、蛋黃酥更是必買～

2023-10-28 19:01:45 Alma Lee 人氣：325
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窩客好文

Alma Lee

發表篇數：222篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義市 > 西區

造訪商家：阿潘肉包
phone05--2327-443
place嘉義市西區文化路447號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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在地人不說的肉包老店！聽說節日要排到巷尾？每次到嘉義只知道要吃雞肉飯，要排砂鍋魚頭，這間飄香一甲子的阿潘肉包，真的只有在地人才知道！連平日這天都是在地人來排隊，除了饅頭包子，招牌蛋黃酥也是網友狂推，黃金咖哩餃更是經典，一吃成主顧～

阿潘肉包 在哪？

飄香一甲子的阿潘肉包，最近在同一條路搬到附近三角窗，看到亮亮的橘色扛棒就是，旁邊是北香湖公園，有一整排收費停車格，對觀光客來講挺好停車，在地人都直接停放店門口，距離嘉義火車站、文化夜市約5分鐘車程，買好還剛好順路去走走～

  • 地址：嘉義市文化路473號
  • 營業時間：10:00~18:00
  • 公休：星期日/例假日

身為北部人對嘉義伴手禮不夠了解，本來以為這間是新品牌，結果人家可是傳承三代，連食尚玩家都採訪過，還被美譽是肉包界的得來速！

阿潘肉包創立於1965年！

阿潘肉包還真是間傳奇店，一開始其實是間小吃麵店，除了賣傳統麵食也有賣肉包，手工鮮肉包深得在地人洗喜歡，一直到第二代才轉型成包子饅頭專賣店，傳到第三代商品又更多元，還推出中秋節禮盒，中秋前系買蛋黃酥更是誇張！想吃要排隊啦～

這時間是平日下午兩點多，上門的顧客真的沒停過，而且都不是觀光客耶！

外面這隻小豬公仔好可愛！穿著包字白上衣，手拿肉包、頭頂肉包！

這台超有歷史咖打掐！該不會是第一代創辦人沿街叫賣的鐵馬吧～

門口立牌有五大必買商品！排隊時還可以看一下菜單。

阿潘肉包 菜單

這肉包店菜單品項好多元！包子、饅頭類就有13種，傳統烤酥餅有5種，還有純杏仁茶、豆漿與古早味紅茶，招牌鮮肉包、古早味肉包、蛋黃酥、咖哩餃、杏仁茶都是招牌，最便宜小豆沙饅頭三顆才10元，很適合小朋友當點心吃呢～

想要送人這裡也有綜合系列，有多種禮盒伴手禮可選擇。

有別於傳統的包子店！一走進店裡第一個感覺簡潔明亮乾淨～

嘉義得獎伴手禮

牆面很熱鬧耶！除了伴手禮盒展示，還有獎座與獎盃，原來阿潘在嘉義當地那麼有名氣！

  • 榮獲台灣百大伴手禮獎
  • 榮獲台灣百大糕餅伴手禮獎

超搶殺咖哩餃

櫃檯旁邊這黃色元寶好面熟！原來是傳統咖哩餃，說真的平時想吃都不知去哪買，我和娘家皇太后很愛吃，每顆都泛著金黃色澤，咖哩餃一補滿就快被夾光光～

剛出爐的咖哩餃好誘人！一靠近就聞到濃郁咖哩香～

聽說這的手工咖哩餃花邊有十二摺！大家都是一盒一盒買～

門市後方就是阿潘的生產線，傳承了第一代好手藝，改成現代化生產線經營，堅持新鮮、無防腐劑與無香精成份。

這些包子都是預訂耶！

員工把剛裝好的杏仁、豆漿，整籃拿出來分裝，這些超大袋都是客人預訂！這一袋應該有個10瓶裝，當天就看到上班族來取貨，應該是辦公室大家揪起來一起買。

純杏仁茶

那麼熱門當然要來喝看看！這的杏仁茶有大、小罐，還有分成無糖杏仁茶，小瓶只要45元，一打開就聞到濃郁杏仁香，這瓶就交給郭先生喝，喝起來很細膩滑順，一喝就知道這杏仁茶真的很純，也能買回家當甜湯底，加點粉圓、花生仁就很豐盛～

阿潘三寶肉包、蛋黃酥、咖哩餃

自己吃就買一般袋裝，想送人就加購禮盒裝，送人比較體面，這肉包盒挺可愛～

肉包也可以很有質感！每一盒可以放到10顆肉包。

招牌鮮肉包、古早味肉包

紫薯芋泥包、香濃芝麻包、熔岩巧克力包

爆漿起司捲、桂圓黑糖饅頭

包子饅頭保存方式［冷藏保存3天、冷凍14天｝

我個人都習慣放冷凍庫，前一晚把要吃的拿到冷藏退冰，在放到大同電鍋上蒸熟，步驟很簡單，連小孩都會自己用來吃。

爆漿起司捲

起司捲真的爆漿啦！這賣相很不錯，白拋拋的麵皮很有彈性，吃起來有麵香，加上香濃起司奶香，恰到好處的甜度，老少咸宜的饅頭口味。

古早味肉包

一掰開真的很古早味！使用新鮮豬肉做成肉餡，肥瘦剛好有肉汁不會油膩，尤其是沾到肉汁的麵皮，鬆軟不會乾口，真的是傳統肉包味道，沒有多餘添加很純粹的經典味！

鮮肉包

這鮮肉包也好吃耶！有別於一般肉包，新鮮豬後腿肉結合大塊豆薯，吃起來多了脆脆豆薯口感，一入口嘴裡就能留下深刻印記，吃完會唇齒留香的肉包，太有層次一吃就喜歡上。

這豆薯太有誠意！吃起來好有肉汁感～

我很愛買包子饅頭！一早蒸熱能當早餐，下午能當點心，餓了還能當正餐～

除了現場排隊預訂，阿潘也有冷凍宅配，對家庭客來講很方便！

紫薯芋泥包

這薯泥包深受女性朋友喜歡，淡紫色看起來很！特別在麵皮揉入天然的紫薯粉，包入台灣大甲檳榔心芋泥，香軟有彈性的麵皮，加上濕潤綿密香甜的芋頭泥，真的很耐吃～

芝麻包

烏黑黑的芝麻餡好飽滿！皮餡幾乎是一比一，沒有什麼甜膩感，也是很單純的芝麻包。

巧克力包

喜歡吃巧克力的朋友！一定要點這的巧克力包，香濃甜度很剛好，牛奶巧克力餡吃起來一點都不單調，麵皮掰一塊拿來沾醬，小朋友三兩口就吃光光。

桂圓黑糖饅頭

看起來很不起眼的桂圓黑糖饅頭！可是店內熱銷款！麵皮中揉入寶山黑糖與燒窯香桂圓，桂圓肉切很細，越咀嚼越香甜。

在去年銷售超過一萬盒！

盒子也不像傳統蛋黃酥，上面印製櫻花、火車與打棒球圖樣，加上「嘉味滿載」四個字，真的是很嘉義～

蛋黃酥

這蛋黃酥比例很好！鹹蛋黃完整在正中間，外層油皮、油酥結合的剛好。

特別選用紅土醃漬鹹鴨蛋，加上古法高粱酒去腥烘烤，結合綿密的紅豆餡。

口感一致是我喜歡的蛋黃酥！層層酥鬆層層分明，酥皮結合豆沙、鹹蛋黃香濃好吃，值得細細品味。

這盒要送給我家皇太后！她超愛吃咖哩餃！這盒上寫著「嘉味盛放」。

黃金咖哩餃

一整盒的黃金咖哩餃現烤出爐！摸起來還熱熱著，想要獨立包裝的咖哩餃，建議要提前預訂，冷掉才能包裝。

顆顆像金元寶的咖哩餃！

一口咬下外皮香酥又綿密，油酥皮有加入咖哩辛香料，所以外皮也有咖哩香，內餡有洋蔥、豬後腿肉與咖哩粉，連吃兩顆都不會膩。

阿潘真的很好買來一趟全買齊！有包子、蛋黃酥與咖哩餃，還能選禮盒送人體面～

＊嘉義伴手禮新選擇！在地人才知道老字號肉包，生意真的很好，熟客都是直接預訂取貨，肉包、咖哩餃、蛋黃酥很推薦，這禮盒好看送人體面，自己吃袋裝普通就好，當成早餐下午茶點心都很方便，買一些放車上，遇到塞車也不用怕餓肚子～

 

想知道更多吃喝玩樂！別忘記訂閱喔！

阿潘肉包 店家資訊

電話：05-2327443

地址：嘉義市文化路473號

營業時間：10:00~18:00

公休：每週日/例假日

官網：https://reurl.cc/dXzMnz

粉絲專頁：阿潘肉包

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