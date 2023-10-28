CP值超高甜品店只要30元！這間嘉糖水豆花甜品制研所，是在地老字號阿潘肉包的新品牌，豆花、豆漿、糖水、杏仁茶…都自己做，加上舒適內用環境，糖水豆花、豆漿豆花、綠豆湯、薏仁湯才賣30元，加料也只要五塊錢、拾塊錢，谷歌評論高達4.9顆星～

嘉糖水豆花甜品制研所 在哪？

嘉糖水豆花在嘉義文化路與友愛路口，博愛國小正門旁邊、北香湖公園對面，看到轉角這間白色扛棒就是！距離阿潘肉包僅130公尺，車輛可停放公園旁邊，公園旁一整排都是停車格～

地址：嘉義市西區文化路531號

營業時間：15:00~21:00

公休：星期三

嘉糖水下午三點才開始營業！民國112年還曾獲嘉市好店好甜品入選名單～

文青溫馨感

嘉糖水豆花可容納約16人！靠外一整面落地窗採光很好，店內帶點文青風溫馨感，牆面有一整面的嘉糖水介紹！

舀一匙濃郁、一匙綿密，再加點療癒的豆香，黃豆磨煮釋放的樸實，與糖水甜而不膩的相依，熬煮成這碗醇厚家香，嚐一口彈牙滑順，​品一味順口綿密，為日常添碗柔嫩糖衣，重溫記憶中的單純美好～

內用區提供背椅坐起來比較舒適，清新簡約用餐空間，內用不限時間～很加分～

一個人來吃也不用怕尷尬，可以選擇坐在落地窗高腳椅喔！

qr code 掃碼看菜單

外面有小窗口可點餐，每桌也都有提供掃碼菜單！這的豆花皆附一小杯湯水，不夠時可以加，更貼心的是甜度也能做調整，有正常甜、半糖、微糖與無糖可選～

嘉糖水 MEMU菜單

招牌豆花湯底有糖水、非基因改造豆漿與濃醇杏仁茶三種！30元就能吃到糖水豆花、豆漿豆花，配料最便宜一份5元，芋圓、花生也只要10元，古早味甜湯有綠豆湯、薏仁湯、桂圓銀耳露、黑木耳露與酸梅湯～

使用非基因改造黃豆

這的豆漿、豆花都是自己做！使用非基因改造黃豆，用傳統製法研磨打成豆漿，過程中不加防腐劑與香料，也不添加消泡劑，直接考驗師傅製做豆花的技術，純粹豆花沒有多餘添加，加上採頂級淨水過濾系統，讓人放心食用～

嘉糖水的糖水是自己炒香熬煮，糖炒出焦香氣又不能真的燒焦，一旦出現苦味就要整鍋倒掉，接著加水煮成特製糖水！

一整桌四人份甜品真的好便宜，好實在的銅板甜湯，內用容器也很可愛，還放著托盤上，綠豆湯、薏仁湯絕對超過30元價值！！！！

嘉糖水豆花加料

招牌糖水豆花加上三種配料，花生、地瓜芋圓與珍珠粉圓，配料給的都蠻大方！旁邊附糖水可自行添加～

芋圓、地瓜圓軟彈甜潤、越嚼越香！珍珠粉圓才5元吃起來也好Q彈。

白拋拋幼綿綿的豆花！口感綿密又柔嫩，家人也說這豆香好濃郁，一入口花生香撲鼻而來，細緻軟嫩的花生，單吃就不錯，搭配糖水、豆花更是絕配～

嘉糖水真的是「加糖水」！吃到一半糖水不夠還能自己加，糖水甜度適中不膩口，真的好有古早味～

杏仁茶豆花

吃完這一碗杏仁茶豆花會飽耶！這的杏仁茶是用純杏仁研磨而成，沒有添加任何香精，講求天然找回杏仁最原始風味，嫩滑豆花搭配杏仁茶，淡淡杏仁堅果香結合豆漿，香氣在唇齒間緩緩蔓延開來～

香甜鬆軟紅豆粒是經典不敗配料。

薏仁湯

養顏美容薏仁湯！夏天吃還能降火氣，粒粒分明薏仁煮到很軟綿，喝起來只有一絲甜味，能感受到薏仁自然清甜味，這一碗才30元當然要點，北部找不到這種價格CP好高～

綠豆湯

這一碗也是抗漲大作戰！古早味綠豆湯這碗30元，每顆綠豆都好飽滿，綠豆香軟不爛，真的是很傳統綠豆湯，就像家裡煮的一樣樸實，吃得到純粹與自然甜香氣。

桂圓銀耳露

大瓶700ml 95元．小瓶300ml 50元

大瓶多達700毫升不用100元很划算！費時熬煮的桂圓與白木耳，過程中不添加增稠劑，不用過多咀嚼，咕嚕咕嚕膠質就能喝下肚～

不管大瓶、小瓶都好多料！裡面有滿滿白木耳與桂圓肉！

低熱量桂圓銀耳露，沒有過多甜味！甜度調和剛剛好，喝起來順口又滑溜，白木耳帶點Q脆感，還吃得到整顆桂圓肉，每一口都有滿滿膠質感，很適合上班族與外食族，大瓶放冰箱隨時可以倒來喝。

內用沒有低消、不限時間！好適合揪朋友一起吃甜品聊天～

＊嘉糖水下午三點開始營業！適合當成下午點心，或當成飯後甜品，最便宜一碗豆花、薏仁湯、綠豆湯才30元，便宜好喝給人療癒的幸福感，距離阿潘肉包僅130公尺，還能順便買伴手禮，肉包、咖哩餃、蛋黃酥都好吃～

嘉糖水豆花．阿潘肉包

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嘉糖水豆花甜品制研所 店家資訊

電話：0900-232360

地址：嘉義市西區文化路531號

營業時間：15:00~21:00

公休：星期三

粉絲專頁：嘉糖水豆花甜品制研所

官網：https://sugar-chiayi.weebly.com/

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