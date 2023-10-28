不能去日本吃Harbs的時候默默在台灣找了許多相同款式的甜點

村秀家原本只是在網路上接蛋糕訂單的店家

好評不斷後終於在昌吉路老公寓巷弄有了實體店面

門口有許多植栽跟亮眼鮮豔的聖誕紅

匆匆一瞥差點以為是花藝店而錯過

室內就像回到家裡的餐廳一樣溫馨

店內需要脫鞋才能進入

店家也很有心提供舒服的室內拖可以更換

簡潔的木桌與座位桌數不多有時候可能需要併桌

白色的牆上有著超應景的喜氣紙藝

抬頭則有一閃一閃的燈泡環繞非常夢幻

門旁一角的座位區從正門完全看不到人影隱密性極高

剛好適合想要安靜品嘗美食的客人

店內整體布置很有Zakka風格

帶點復古歐風的小擺設可愛精緻

藏書也是包羅萬象很多元

村秀家的飲品主要提供非常多茶類選項

茶葉選品是我非常喜愛的法國瑪黑茶Mariage Frères

也有一些義式咖啡跟無咖啡因飲料

甜點最有名的莫過於千層蛋糕跟戚風蛋糕

每日供應的口味會在FB公告

鹹食正餐是大同日光宅限定品項

咖哩跟馬鈴薯燉肉都是很經典的日式家常料理

甜點口味在櫃檯有拍立得玉照讓大家更好想像

時令水果搭配各種口味的蛋糕真的讓人選擇障礙

經典單純的戚風蛋糕切片也有現成包裝單片可以購買

沒有加水果或鮮奶油單純享受蓬鬆的蛋糕口感

日式家常馬鈴薯燉肉 TWD300

正餐套餐隨餐會附生菜沙拉跟飲品

茶飲如果想更換其他飲料也有折扣優惠

生菜沙拉搭配酸甜的和風醬汁清脆爽口

白飯本身雖然稍微偏乾建議搭配醬汁享用

溫暖沁心的燉肉食材非常軟嫩入口即化

馬鈴薯跟紅蘿蔔柔軟入味

醬油的鹹香與味醂帶點酒香的甘甜讓整道菜味道很柔和

套餐飲品選擇精選配方的熱咖啡

中焙的黑咖啡喝起來清爽中帶點堅果香氣

入口溫潤舒服沒有太酸澀的味道

日式經典草莓蛋糕 TWD180

經典款簡單就好吃

擺盤鮮奶油佐草莓切片宛如片片花瓣非常漂亮

三層戚風蛋糕與三層鮮奶油抹面基本是1:1的比例

內餡草莓量也很豐富幾乎每一口都能吃到果肉

頂部的一顆草莓真的就是日本草莓蛋糕最可愛的標誌

像是雪中盛開的一朵玫瑰一般

選用的草莓本身吃起來酸度偏高

剛好跟偏甜的戚風蛋糕體中和

原味鮮奶油柔滑不膩很輕盈

單吃細細品味可以感受到奶香原味

尋抹草莓千層 TWD230

我對Harbs的水果千層蛋糕始終情有獨鍾

村秀家的抹茶千層蛋糕有著濃郁的抹茶香氣

吃起來甜度不大有著大人味的抹茶微苦

輕薄細緻的千層層層堆疊非常費工

餅皮柔軟但保有彈性

夾層的抹茶奶油同樣非常綿密馥郁無孔隙感

只是個人覺得相對抹茶味跟偏酸的草莓向性比較沒那麼搭

村秀家的蛋糕吃起來真的很精緻美味

雖然整體價位偏高但算是物有所值

如果也喜歡Harbs風格的蛋糕的話

村秀家應該也會是各位的菜

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/02/07

花費: TWD710(馬鈴薯燉肉套餐+蛋糕x2)

Cun Siou Jia 村秀家 ベーカリー 大同日光宅

FB粉絲團/IG

11:00-18:30

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (客滿90分鐘)

低消限制: 每人一杯飲品或一份料理套餐

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 103 台北市大同區昌吉街4-1號

電話: 02-2595-5871



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