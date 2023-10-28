豐原最強清爽便當！豐原健康餐盒推薦低卡派對少油少鹽的健康餐盒，原型食材簡單調味，色香味俱全營養滿分～不管是平常想吃清爽便當還是增肌減脂飲控期間都無負擔又好吃的優質選擇！

follow 巧莉的 Facebook 追蹤更多新訊息及抽獎資訊唷！

台中健康餐盒推薦：低卡派對

豐原健康餐盒推薦低卡派對健康便當主打少油少鹽的低卡便當，原型食材簡單調味，水煮餐盒份量足夠滿足口慾又不失飽足感，色香味俱全深受許多上班族、外食族的喜愛～

低卡派對從豐原火車站走過來不用5分鐘，就在豐原向陽星巴克斜對面、馥漫麵包附近，隔壁是順道風呂敷手工喜餅舊店址，亮眼的橘色風格很有活力！

下午不休息，16種主菜選擇多多，雖是以外帶為主也有8個座位可以內用，30分鐘前透過 低卡派對 Line@ 預約取餐現金付費外帶/外送都可享有折扣優惠，真的是方便又省錢耶～～

豐原最強清爽便當！少油少鹽多健康

豐原健康餐盒推薦低卡派對菜單選擇超多！水煮健康餐盒主菜提供雞、豬、魚、牛也有純蔬菜的蔬食餐盒…選擇多達16種，高麗菜、地瓜、水煮蛋都是固定班底，綠色蔬菜及配菜則會隨機更換，主食則是黑米飯、紅藜飯任選，不想吃飯也可以選擇以飯換菜，整體吃起來清爽又有飽足感！

舒肥滷牛腱

滷牛腱有夠好吃厚厚一大片根本以為是牛排飯，你說這是槓片我都信！肉質軟嫩不乾柴，調味也恰到好處，難怪一大票網友都推推推！牛腱不只相對低脂、蛋白質也超豐富健身好選擇，不愧是他們家回頭率超高的主菜～真的很好吃哦

紫蘇梅豬肉片

汆燙過的白肉淋上紫蘇梅醬清爽酸甜很開胃，光看這座肉肉山就覺得很誇張，整體調味都偏清爽不會有厚重油膩的感覺，低脂低卡也能吃得很滿足！

蘆玉蔬菜餐

如果你不想吃主菜，只想吃蔬菜，可以選擇沒有主菜的健康蔬菜餐，或是這款蘆玉蔬菜餐，主菜就是蘆筍+玉米筍，一般便當店很少見的蘆筍真的深得我心～

主食則是黑米飯、紅藜麥飯任選，兩款都好吃，不想吃那麼多飯的話，也可以選擇飯少，或是以飯換菜～

除了清爽的健康餐盒之外，沒喝飲料心理過不去，也可以來瓶蘋果醋助消化，愛喝茶的話別錯過老闆精選的梨山茶，有茶香馥郁的梨山馥香茶、還有清爽回甘的梨山清香茶，茶包還可以再回泡唷！

豐原健康餐盒推薦低卡派對蔬菜、蛋白質均衡營養多健康，配色繽紛又很高級的感覺，菜單還有備註卡路里參考值，便當不油膩，僅以簡單調味忠實呈現食材本身最好的樣子，外食也能吃得健康又輕盈！不管是平常想吃清爽便當還是增肌減脂飲控期間都無負擔又好吃的優質選擇～分享給你們囉😄

低卡派對 菜單

店家資訊

延伸閱讀