🦪爆滿鮮蚵滷肉飯百元吃，

🍨免費冰淇淋冰棒，

✨全台首創珍珠鮮蚵，

🌊大盤直送極致品質烤蚵，

冷氣舒適環境，無障礙車位廁所大桌距，親子友善寵物友善。

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📌#烤蚵 :第一手大盤商最美貨源，產地到餐桌零距離，驚豔品質蚵仔你怎麼能不戀愛。

📌#鮮蚵滷肉飯 :蓋滿飯的顆數可說奢華，滷肉也是滿滿誠意，與蚵仔吃有萬花筒般不同魅力。

📌#珍珠鮮蚵:全台首創料理，珍珠粉圓與蚵仔的結合，美好的層次口感多重宇宙。

📌#蒜爆奶油蝦:蒜與奶油就是絕佳魅力，邊吃連手指都想舔乾淨的香，正海港好美味。

📌#梅子雞 :隱藏手路菜，雞肉醬燒後牢牢裹上濃郁梅醬，濃稠收乾梅香幾乎炒入雞肉骨髓。

魚蝦蚵大海的美麗禮物，#漁獲新鮮菜色 極其精彩！

#熱炒功力到家 湯品、肉類、小炒多種類的菜色通通有，

還有亮眼 #全省獨家創意菜 。就算是一個人旅行的客人也能享受單點主食，

或小朋友最愛的薯條輕食點心，可說是全面化供應的多元菜單。

沒看過合菜餐廳不僅提供甜點，還是佛心佛上天讓你 #免費吃到飽冰淇淋冰棒。

最近帶一家老小大家族出遊，長輩小孩都滿意的愛店，推薦給大家～❤️

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餐廳名稱：樂亞小食光

地 址：嘉義縣東石鄉猿樹村206-12號

電 話：05 373 0230

營業時間：周一~五 9:30~19:30 (週四公休) 周六~日 10:30~19:30 [中午時段不休息]