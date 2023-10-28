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【嘉義美食】樂亞小食光-東石漁人碼頭必吃！爆滿鮮蚵滷肉飯百元吃，免費冰淇淋冰棒，全台首創珍珠鮮蚵，大盤直送極致品質烤蚵，冷氣舒適環境，親子友善寵物友善無障礙。

2023-10-28 22:39:51 引線木偶 人氣：102
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窩客好文

引線木偶

發表篇數：165篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：樂亞小食光
phone09-3738-0988
place嘉義縣東石鄉猿樹村206-12號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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🦪爆滿鮮蚵滷肉飯百元吃，
🍨免費冰淇淋冰棒，
✨全台首創珍珠鮮蚵，
🌊大盤直送極致品質烤蚵，
冷氣舒適環境，無障礙車位廁所大桌距，親子友善寵物友善。

詳全文：https://kielkiel.com/%e6%a8%82%e4%ba%9e%e5%b0%8f%e9%a3%9f%e5%85%89/

📌#烤蚵 :第一手大盤商最美貨源，產地到餐桌零距離，驚豔品質蚵仔你怎麼能不戀愛。
📌#鮮蚵滷肉飯 :蓋滿飯的顆數可說奢華，滷肉也是滿滿誠意，與蚵仔吃有萬花筒般不同魅力。
📌#珍珠鮮蚵:全台首創料理，珍珠粉圓與蚵仔的結合，美好的層次口感多重宇宙。
📌#蒜爆奶油蝦:蒜與奶油就是絕佳魅力，邊吃連手指都想舔乾淨的香，正海港好美味。
📌#梅子雞 :隱藏手路菜，雞肉醬燒後牢牢裹上濃郁梅醬，濃稠收乾梅香幾乎炒入雞肉骨髓。

魚蝦蚵大海的美麗禮物，#漁獲新鮮菜色 極其精彩！
#熱炒功力到家 湯品、肉類、小炒多種類的菜色通通有，
還有亮眼 #全省獨家創意菜 。就算是一個人旅行的客人也能享受單點主食，
或小朋友最愛的薯條輕食點心，可說是全面化供應的多元菜單。
沒看過合菜餐廳不僅提供甜點，還是佛心佛上天讓你 #免費吃到飽冰淇淋冰棒。

最近帶一家老小大家族出遊，長輩小孩都滿意的愛店，推薦給大家～❤️

======

餐廳名稱：樂亞小食光
地 址：嘉義縣東石鄉猿樹村206-12號
電 話：05 373 0230
營業時間：周一~五 9:30~19:30 (週四公休)  周六~日 10:30~19:30 [中午時段不休息]

 

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