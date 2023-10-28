來到露。食熱炒私房菜，門口處有一個唯美且巨大的帳篷，帳篷內桌上還擺放著露營燈，氛圍感一下子就上來了。雖然岳岳據理力爭想要坐在帳篷內用餐，不過考慮到岳父、岳母，加上我怕熱，最終還是選擇了室內座位，哈!
室內座位的露營用餐感受不比在帳篷內低，餐具包含不鏽鋼小碗、小鐵鏟...全都是露營小物，就連壁紙或牆邊的裝飾落葉，都讓人有種在林中露營用餐的感受。沒多時，就有一家人來到帳篷內用餐。看著歡天笑語的小女孩們，就能感受到露營的有趣!
露。食熱炒私房菜除了提供菜單上的料理之外，位在帳篷旁的立牌上還有著幾道私房菜。對於親朋好友聚餐、想要不醉不歸的捧油們，或有包場辦活動需求的客倌，露食都是個好選擇!
⛺️痛風蛤蠣炒麵 320元
哇，這蛤蠣如果我一個人全部吃完，真的會痛風啊! 蛤蠣鋪滿整個盤子，份量多到尖起來，完全看不到麵。熟度是剛開蓋的那種，飽滿圓潤的模樣，肉質肥美、多汁，是很棒的熟度。強制讓蛤蠣下山後，呈現出的是超大一坨白麵(類似陽春麵的那種麵體)，白麵吸附著滿滿的蛤蜊鮮味，一口一個香。
吃到最後湯汁我們捨不得讓露食收走，還拿炸銀絲卷(等等會介紹)沾湯汁品嚐。吸滿蛤蠣湯汁的炸銀絲卷口感像極了宜蘭的安康魚肝，同樣會附銀絲卷、同樣會吸汁，超讚、超美味! 推薦大家可以跟我們一樣嘗試新吃法，會愛上喔!
⛺️金沙豆腐 160元
雞蛋豆腐外皮炸得酥脆，加上鹹蛋黃的金沙，怎麼可能會不好吃! 只要看到金沙，基本上我都是點爆。金沙豆腐那種鹹香和舒服的雞蛋香氣混合，無論是香氣或調味都是一絕，尾韻還留有滿滿的蛋味。配上白飯，這金沙豆腐我可以吃完一整盤，好美味啊!
⛺️醉豬水蓮 180元
醉豬水蓮一上桌就讓我們驚嘆連連，濃郁的酒香衝鼻，我猜這應該是用紹興酒提味，將整道菜的質感上升到高塔。醉翁之意就是要有酒，香醇的酒香搭配豬肉、水蓮，滿嘴的酒香味平衡了豬肉和水蓮的味道，並與之融合。這樣的料理方式我還是第一次品嚐，不得不說，厲害啊!
⛺️油G腿 290元
露。食熱炒私房菜的油雞腿色澤油亮，保有相當多的水分，吃完後不會覺得口乾舌燥。油G腿有去骨，Q彈的雞皮、軟嫩的肉質油而不膩，發散透淡香。多層次的口感清爽又解膩，品嚐過後唇齒間留有甘、鹹、醇的美味。
⛺️隨便炸 180元
隨便炸有麥克雞塊、薯條、銀絲卷，雖然是隨便炸，但露食真的沒有隨便來，炸物熟度拿捏得很剛好。麥克雞塊依然多汁，薯條保有馬鈴薯的鬆軟。銀絲卷就像剛剛說的一樣，我們是拿來沾痛風蛤蠣炒麵的湯汁，再放上粒粒飽滿、鹹香的蛤蜊和一小口炒麵。嗚呼，這幸福感誰懂啊!
⛺️蒜味奶油魚 360元
蒜味奶油魚上桌後需要再加熱，加熱的過程中可以看到蛤蠣在我們面前揚起大大的笑容，展示其肥美的姿態。魚類選用多利魚，裹粉後經過油炸，再放進這鍋加熱。吸附滿滿湯汁的多利魚，魚肉新嫩可口，肉質軟綿。還有一直在湯裡沸騰著的嫩豆腐，看得我口水直流啊!
蒜味奶油魚最重點的「湯」，讓我們品嚐到了蒜、洋蔥、蔥、奶油的清甜高湯，加上滿滿食材的精華，整鍋湯是既清甜又帶有些海味鹹香。果然新鮮的海鮮就是王道，蒜味奶油魚不愧是露食的私房菜，推薦各位捧油們，這道必點啊!
⛺️蚵爆蛋 190元
作為同樣是露食私房菜的蚵爆蛋，我覺得老闆這道菜名應該要更正一下。這道不是蚵爆蛋，是爆蛋蚵啊! 那個蚵仔份量好多、好多，還很肥美。蛋活脫脫失去了主角一職，只能作為陪襯。開個玩笑，爆蛋應該是高油溫下去真的爆，外層有著一層微微脆感的外皮，內裡依然保有軟嫩蛋香味。蚵仔和爆蛋兩者合二為一，根本是主角光環加上神主攻，好吃到「爆」!
露。食熱炒私房菜是一間露營風格的熱炒店，滿滿的露營氛圍感、美味的熱炒和私房菜料理，真的都是十足十的滿分。老闆娘微笑不斷，熱情接待每一位客人。我們5人用餐，人均不到一張梅花鹿，CP值真的很高! 下次來鶯歌老街，不妨到露食來體驗最chill的露營感受和美味、高CP值的熱炒私房菜吧! 「露。食熱炒私房菜」推薦給大家!
露。食熱炒私房菜 • 炸物 • 飯食 • 麵食