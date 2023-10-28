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高雄-湘松花 即享鍋《 壽喜燒•特色鍋•拌飯》~台塑王氏昆仲公園店

2023-10-28 23:42:11 chaoerh小昭 人氣：108
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：30篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：湘松花即享鍋
phone09-1077-8539
place高雄市前鎮區中山三路39號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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封1.jpg

       

5點前參觀完台塑王氏昆仲公園園區

園區進駐許多家特色餐廳及小店

稍早到沙發馬鈴薯樂園玩了幾個小時

加上園區逛了一會,小朋友肚子都餓了

選擇園區入口附近的湘松花 即享鍋用餐

主打佐以健康無化學添加物的工法

用心做好每一鍋的理念,讓饕客們立即享受鍋物

也就是說不用像小火鍋自己煮來吃

而是端上桌就能 ❝ 直接享用 

 

園區入口

高雄-湘松花

高雄-湘松花

 

餐廳門口有擺放菜單讓大家參考

高雄-湘松花

 

高雄-湘松花

 

用餐環境及空間

高雄-湘松花

多人座位的位子比較多,雙人座位少數

高雄-湘松花

這裡的特色就是屋上的建築

類似春田氷亭三平咖啡日式工法

高雄-湘松花

 

圓桌區

高雄-湘松花

 

櫃台及出餐處

高雄-湘松花

高雄-湘松花

 

佐料區~沙茶醬、辣油、醬油、醋

高雄-湘松花

 

菜單可供參考

以手機掃QRcode點餐,並至櫃台結帳

高雄-湘松花

高雄-湘松花

高雄-湘松花

高雄-湘松花

先選擇鍋底,再選擇肉品 三擇一

肉量不夠可另外加點!!

另外可加點火鍋料、大白蝦、豆皮、雞蛋

高雄-湘松花 即享鍋《 壽喜燒•特色鍋•拌飯》~台塑王氏昆仲

 

基本上附餐為白飯,可更換讚岐烏龍麵/韓國泡麵/皮蛋醬飯

高雄-湘松花 即享鍋《 壽喜燒•特色鍋•拌飯》~台塑王氏昆仲

 

結帳時將手機放置感應位置即可送單點餐

高雄-湘松花

 

等取餐呼叫器響至櫃台取餐

高雄-湘松花

 

點套餐~小菜+飲品(50元/份)

高雄-湘松花

 

海帶絲及泡菜

高雄-湘松花

 

 和風壽喜燒鍋~285元 

本鍋肉品選擇+40元U.S.choice 板腱牛及美國五花肉(加量)+50元

高雄-湘松花

 

皮蛋醬飯~35元

皮蛋醬微辣好下飯,整體口味很棒,

超推薦大家一定要點皮蛋醬飯👍好吃到令人難忘

高雄-湘松花

一般壽喜燒湯底基本上是無法喝的

但是湘松花這湯頭是可以喝,

整體不死鹹,大眾都可以接受的鹹度

高雄-湘松花

這鍋滿滿的肉,是因為我家有超級肉食主義者,加量加價才夠吃

高雄-湘松花

U.S.choice 板腱牛還不錯,

顏色有點深乍看下很怕肉質太老,但嫩度上不會太老~可以

高雄-湘松花

牛五花略小片,

但牛五花本身油脂較多,也不會太老

牛肉有吸附壽喜燒湯底,味道風味不錯

高雄-湘松花

 

 香菜皮蛋鍋~185元 +40元 ((U.S.choice 板腱牛)

高雄-湘松花

整顆皮蛋及大把香菜入鍋

高雄-湘松花

湯頭風味鮮美,湯中有皮蛋濃稠的蛋黃,

風味上挺特殊,小昭第一次嘗試有添加皮蛋的湯

多了香菜的提味,湯頭顯得更加豐富

高雄-湘松花

 

 韓國泡麵~20元 

因為在鍋內,比較可惜的是麵條稍微軟爛些

因為小昭麵條或拉麵都喜歡吃"硬"口感

如果下次有再去吃,我想請店家幫我分開放

高雄-湘松花

這鍋也選擇U.S.choice 板腱牛

高雄-湘松花

 

 田園番茄鍋~190元 (讚岐烏龍麵+20元)

高雄-湘松花

湯頭以新鮮蔬果熬煮,鮮甜中帶點番茄的酸

喝得到滿滿的番茄濃郁香氣

沒有過多的油膩感,整體算清爽口味

高雄-湘松花

出餐時只有番茄鍋有附醬料

有需要醬料或不夠的人,可以至佐料區自取

高雄-湘松花

 

 田園番茄鍋~190元 

高雄-湘松花

 

自助回收區

高雄-湘松花

 

名片

高雄-湘松花

 

夜晚的屋外

中山三路路過你一定會發現它

高雄-湘松花

 

夜晚的台塑王氏昆仲公園~景色浪漫唯美

高雄-湘松花

 

餐點以鍋底再搭配自己喜歡的配料

每個鍋物極具獨特風味

小昭很推薦香菜皮蛋鍋及壽喜鍋

當時顧慮孩子一起用餐,

要不然會想點麻辣皮蛋或辛口壽喜鍋試試~

 

高雄-湘松花 即享鍋,以上僅供參考~

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

 

《店家資訊 》

  • 湘松花即享鍋~台塑王氏昆仲公園店
  • FB
  • 0910 778 539
  • 11:00~20:30 
  • 周一周二公休
  • 高雄市前鎮區中山三路39號 (台塑三巷7號)


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀:

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子《 日式和菓子專賣店》~台塑王氏昆仲公園門市

高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值體驗價 狂一鍋~高雄台鋁店

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