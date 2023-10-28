5點前參觀完台塑王氏昆仲公園園區

園區進駐許多家特色餐廳及小店

稍早到 沙發馬鈴薯樂園 玩了幾個小時

加上園區逛了一會,小朋友肚子都餓了

選擇園區入口附近的『湘松花 即享鍋』用餐

主打佐以健康無化學添加物的工法

用心做好每一鍋的理念,讓饕客們立即享受鍋物

也就是說不用像小火鍋自己煮來吃

而是端上桌就能 ❝ 直接享用 ❞

園區入口

餐廳門口有擺放菜單讓大家參考

用餐環境及空間

多人座位的位子比較多,雙人座位少數

這裡的特色就是屋上的建築

類似春田氷亭、三平咖啡日式工法

圓桌區

櫃台及出餐處

佐料區~沙茶醬、辣油、醬油、醋

菜單可供參考

以手機掃QRcode點餐,並至櫃台結帳

先選擇鍋底,再選擇肉品 三擇一

肉量不夠可另外加點!!

另外可加點火鍋料、大白蝦、豆皮、雞蛋

基本上附餐為白飯,可更換讚岐烏龍麵/韓國泡麵/皮蛋醬飯

結帳時將手機放置感應位置即可送單點餐

等取餐呼叫器響至櫃台取餐

點套餐~小菜+飲品(50元/份)

海帶絲及泡菜

和風壽喜燒鍋~285元

本鍋肉品選擇+40元U.S.choice 板腱牛及美國五花肉(加量)+50元

皮蛋醬飯~35元

皮蛋醬微辣好下飯,整體口味很棒,

超推薦大家一定要點皮蛋醬飯👍好吃到令人難忘

一般壽喜燒湯底基本上是無法喝的

但是湘松花這湯頭是可以喝,

整體不死鹹,大眾都可以接受的鹹度

這鍋滿滿的肉,是因為我家有超級肉食主義者,加量加價才夠吃

U.S.choice 板腱牛還不錯,

顏色有點深乍看下很怕肉質太老,但嫩度上不會太老~可以

牛五花略小片,

但牛五花本身油脂較多,也不會太老

牛肉有吸附壽喜燒湯底,味道風味不錯

香菜皮蛋鍋~185元 +40元 ((U.S.choice 板腱牛)

整顆皮蛋及大把香菜入鍋

湯頭風味鮮美,湯中有皮蛋濃稠的蛋黃,

風味上挺特殊,小昭第一次嘗試有添加皮蛋的湯

多了香菜的提味,湯頭顯得更加豐富

韓國泡麵~20元

因為在鍋內,比較可惜的是麵條稍微軟爛些

因為小昭麵條或 拉麵 都喜歡吃"硬"口感

如果下次有再去吃,我想請店家幫我分開放

這鍋也選擇U.S.choice 板腱牛

田園番茄鍋~190元 (讚岐烏龍麵+20元)

湯頭以新鮮蔬果熬煮,鮮甜中帶點番茄的酸

喝得到滿滿的番茄濃郁香氣

沒有過多的油膩感,整體算清爽口味

出餐時只有番茄鍋有附醬料

有需要醬料或不夠的人,可以至佐料區自取

田園番茄鍋~190元

自助回收區

名片

夜晚的屋外

中山三路路過你一定會發現它

夜晚的台塑王氏昆仲公園~景色浪漫唯美

餐點以鍋底再搭配自己喜歡的配料

每個鍋物極具獨特風味

小昭很推薦香菜皮蛋鍋及壽喜鍋

當時顧慮孩子一起用餐,

要不然會想點麻辣皮蛋或辛口壽喜鍋試試~

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記 (2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

湘松花即享鍋~台塑王氏昆仲公園店

FB

0910 778 539

11:00~20:30

周一周二公休

高雄市前鎮區中山三路 39號 (台塑三巷7號)



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