5點前參觀完台塑王氏昆仲公園園區
園區進駐許多家特色餐廳及小店
稍早到沙發馬鈴薯樂園玩了幾個小時
加上園區逛了一會,小朋友肚子都餓了
選擇園區入口附近的『湘松花 即享鍋』用餐
主打佐以健康無化學添加物的工法
用心做好每一鍋的理念,讓饕客們立即享受鍋物
也就是說不用像小火鍋自己煮來吃
而是端上桌就能 ❝ 直接享用 ❞
園區入口
餐廳門口有擺放菜單讓大家參考
用餐環境及空間
多人座位的位子比較多,雙人座位少數
這裡的特色就是屋上的建築
圓桌區
櫃台及出餐處
佐料區~沙茶醬、辣油、醬油、醋
菜單可供參考
以手機掃QRcode點餐,並至櫃台結帳
先選擇鍋底,再選擇肉品 三擇一
肉量不夠可另外加點!!
另外可加點火鍋料、大白蝦、豆皮、雞蛋
基本上附餐為白飯,可更換讚岐烏龍麵/韓國泡麵/皮蛋醬飯
結帳時將手機放置感應位置即可送單點餐
等取餐呼叫器響至櫃台取餐
點套餐~小菜+飲品(50元/份)
海帶絲及泡菜
和風壽喜燒鍋~285元
本鍋肉品選擇+40元U.S.choice 板腱牛及美國五花肉(加量)+50元
皮蛋醬飯~35元
皮蛋醬微辣好下飯,整體口味很棒,
超推薦大家一定要點皮蛋醬飯👍好吃到令人難忘
一般壽喜燒湯底基本上是無法喝的
但是湘松花這湯頭是可以喝,
整體不死鹹,大眾都可以接受的鹹度
這鍋滿滿的肉,是因為我家有超級肉食主義者,加量加價才夠吃
U.S.choice 板腱牛還不錯,
顏色有點深乍看下很怕肉質太老,但嫩度上不會太老~可以
牛五花略小片,
但牛五花本身油脂較多,也不會太老
牛肉有吸附壽喜燒湯底,味道風味不錯
香菜皮蛋鍋~185元 +40元 ((U.S.choice 板腱牛)
整顆皮蛋及大把香菜入鍋
湯頭風味鮮美,湯中有皮蛋濃稠的蛋黃,
風味上挺特殊,小昭第一次嘗試有添加皮蛋的湯
多了香菜的提味,湯頭顯得更加豐富
韓國泡麵~20元
因為在鍋內,比較可惜的是麵條稍微軟爛些
因為小昭麵條或拉麵都喜歡吃"硬"口感
如果下次有再去吃,我想請店家幫我分開放
這鍋也選擇U.S.choice 板腱牛
田園番茄鍋~190元 (讚岐烏龍麵+20元)
湯頭以新鮮蔬果熬煮,鮮甜中帶點番茄的酸
喝得到滿滿的番茄濃郁香氣
沒有過多的油膩感,整體算清爽口味
出餐時只有番茄鍋有附醬料
有需要醬料或不夠的人,可以至佐料區自取
田園番茄鍋~190元
自助回收區
名片
夜晚的屋外
中山三路路過你一定會發現它
夜晚的台塑王氏昆仲公園~景色浪漫唯美
餐點以鍋底再搭配自己喜歡的配料
每個鍋物極具獨特風味
小昭很推薦香菜皮蛋鍋及壽喜鍋
當時顧慮孩子一起用餐,
要不然會想點麻辣皮蛋或辛口壽喜鍋試試~
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~
《店家資訊 》
- 湘松花即享鍋~台塑王氏昆仲公園店
- FB
- 0910 778 539
- 11:00~20:30
- 周一周二公休
- 高雄市前鎮區中山三路39號 (台塑三巷7號)
延伸閱讀:
高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子《 日式和菓子專賣店》~台塑王氏昆仲公園門市
高雄-超人氣排隊名店 中午及宵夜限定299元&339元的超值體驗價 狂一鍋~高雄台鋁店