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桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

2023-10-29 17:40:57 齊媽 人氣：120
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窩客好文

齊媽

發表篇數：87篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 中壢區

112. 10. 19 (四)                       華泰名品城 / 林口三井

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

這天上午老大因工作需到桃園一趟，我順路搭便車到桃園踩點

首站來到華泰名品城，好天氣、好心情，腳步格外輕快

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

一進入商場即看到萬聖節造景，這也是吸引我前來的主因

"不給糖、就搗蛋"的萬聖節即將來臨，於是就來這裡感受過節氣氛

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

華泰名品城今年的萬聖節主題是夜光光．心慌慌

2023/10/13～10/31邀請大家來體驗搞怪的美式萬聖節

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

一期廣場是骷顱車庫，門口有兩個骷顱好兄弟正在施工中

頭戴安全帽、腳穿長雨鞋，有模有樣的裝扮十分逗趣

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

車庫裡停了一輛很拉風的紅色敞篷車

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

內部擺設和維修工具一應俱全，佈置得非常用心

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

熱情的太陽透過窗戶製造美麗的光影，這也是拍照的樂趣之一

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

歡迎光臨～骷顱店員提供專業洗車服務

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

這兩位骷顱好兄弟努力工作中，我來亂入一下...不給糖、就搗蛋，哈哈！

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

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兩人拿著海綿賣力洗車，搞笑的動作令人會心一笑

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

這位是修電燈不慎摔得四腳朝天的骷顱水電工，實在有夠ㄎㄧㄤ桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

戶外發呆亭有個骷顱兄弟正坐在搖椅上耍廢

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

另一邊是骷顱老大和五花大綁的骷顱人，創意百分百

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

三期廣場是骷顱工廠，色彩繽紛的美式木屋充滿異國風情

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

工廠外的販賣機裝滿地獄特調，我沒勇氣買來喝...

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工廠負責人--南瓜老闆與骷顱老闆坐在門口哈拉

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屋頂有個木乃伊骷顱人，警告大家"生人勿近！"

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神秘夜光古墓躺著一位螢光骷顱人，牆上有鬼影和蜘蛛網，夜晚點燈更有FU

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

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KITTY小網美也要來搗蛋，即使是穿金戴銀、左手舉槍的老大也不怕

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

真心覺得華泰名品城非常用心，感謝打造這麼好拍的萬聖節場景

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

當天下午順道前往林口三井Outlet，這裡也有萬聖節造景

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

一樓中央廣場有4公尺高的"超人力霸王"，初次現身林口、維護和平

萬聖特輯--迷霧之都」活動日期為2023/9/15～11/12

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

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小齊兒時也很喜歡超人力霸王，還買了很多DVD和玩具，感覺特別熟悉

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

萬聖驚喜敞篷車

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

魔幻迷宮尖叫屋

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

當天遇到一隻可愛的狗狗，主人用肉乾當獎勵，牠就乖乖配合拍照

感謝主人大方借我拍照，看著狗狗笑咪咪的模樣好療癒

桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

生活樂趣無所不在，點點滴滴收藏起來就是自己專屬的小確幸

藉由應景的文章提前祝福大家～ 萬聖節快樂桃園．華泰名品城 / 林口三井 / 2023萬聖節造景

 

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