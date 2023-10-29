你知道嗎？$368/人有啤酒喝到飽耶？！

兄弟啊，不是啊，你怎麼這麼晚才講？已經11點了誒...朋友晚上11點打電話來，口述上週發現一間食材尚可，但是有罐裝啤酒喝到飽的店家！當下就有點坐不住了，立馬來約週五晚上去，去完剛好續攤去朋友慶生攤。反正整晚都要坐計程車了，那就乾脆坐到底！

▼這間位於永康的武藏野壽喜燒/火鍋吃到飽，就是今天探店的主角！朋友領軍，我們一行四人準備酒肉一番！

▼提供吃到飽菜單！肉品、蔬菜、飲料、炸物，$368/人有啤酒無限供應！

＊食材因物價與季節會相應調整

▼打開冰箱，滿滿的啤酒等你來開！

▼新鮮蔬菜，還用鐵盤裝好，還不錯！

▼這家食材很有趣，都用竹籤叉好，方便你拿取！

▼炸物為薯條和蝦餅，沒有了店員就會補！

▼$368/人的肉品有：雪花牛、低脂牛、豬五花、豬後腿、雞肉片！店家在給肉方面還蠻大方的，愛吃肉的開始有精神了！

▼這次點昆布湯頭與壽喜燒湯頭，整體口味中規中矩，壽喜燒有甜味，昆布有鮮味！

▼我本身比較少吃火鍋料，專攻蔬菜與肉品！蔬菜還蠻新鮮的！

▼鮮肉配上壽喜燒湯底，還真的是涮嘴！

▼當然，我們是為了啤酒而來！這種無限供應的爽感，彷彿我們跟老闆很熟一樣！都喝免錢的！

▼飯後甜點冰淇淋附上！

這家食材一般般，主打新鮮！但是沒有琳瑯滿目的視覺感！反倒是肉品的大方，以及蔬菜的新鮮度覺得很不錯！剛好吃到飽我也都是專攻這兩樣而已！而啤酒喝到飽的供應就真的很有誠意了，這也奠定我們跑下一攤的基礎，當晚兄弟們喝得很盡興，吃得也滿足！$368/人，真的划算！

武藏野壽喜燒

地址：台南市永康區中華路537號

訂位電話：06-302-5520

平日營業時間：18:00至23:00（最後收客時間21:30）

假日營業時間：12:00至00:00（最後收客時間22:00）



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