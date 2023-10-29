為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南火鍋吃到飽【武藏野壽喜燒】永康美食新力軍│獨家啤酒喝到飽│肉控爽爽吃│永康鴛鴦火鍋吃到飽

台南火鍋吃到飽【武藏野壽喜燒】永康美食新力軍│獨家啤酒喝到飽│肉控爽爽吃│永康鴛鴦火鍋吃到飽

2023-10-29 18:10:40 南搞先生 人氣：108
share
窩客好文

南搞先生

發表篇數：85篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：武藏野壽喜燒
phone06-3025-520
place台南市永康區中華路537號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

台南火鍋吃到飽-武藏野壽喜燒.jpg

你知道嗎？$368/人有啤酒喝到飽耶？！

兄弟啊，不是啊，你怎麼這麼晚才講？已經11點了誒...朋友晚上11點打電話來，口述上週發現一間食材尚可，但是有罐裝啤酒喝到飽的店家！當下就有點坐不住了，立馬來約週五晚上去，去完剛好續攤去朋友慶生攤。反正整晚都要坐計程車了，那就乾脆坐到底！

 

▼這間位於永康的武藏野壽喜燒/火鍋吃到飽，就是今天探店的主角！朋友領軍，我們一行四人準備酒肉一番！

台南火鍋吃到飽-武藏野壽喜燒1.jpg

 

▼提供吃到飽菜單！肉品、蔬菜、飲料、炸物，$368/人有啤酒無限供應！

＊食材因物價與季節會相應調整

武藏野壽喜燒吃到飽菜單1.jpg

武藏野壽喜燒吃到飽菜單2.jpg

 

▼打開冰箱，滿滿的啤酒等你來開！

台南火鍋吃到飽-武藏野壽喜燒3.jpg

 

▼新鮮蔬菜，還用鐵盤裝好，還不錯！

台南火鍋吃到飽-武藏野壽喜燒4.jpg

 

▼這家食材很有趣，都用竹籤叉好，方便你拿取！

台南火鍋吃到飽-武藏野壽喜燒5.jpg

台南火鍋吃到飽-武藏野壽喜燒6.jpg

台南火鍋吃到飽-武藏野壽喜燒7.jpg

台南火鍋吃到飽-武藏野壽喜燒8.jpg

 

▼炸物為薯條和蝦餅，沒有了店員就會補！

台南火鍋吃到飽-武藏野壽喜燒10.jpg

 

▼$368/人的肉品有：雪花牛、低脂牛、豬五花、豬後腿、雞肉片！店家在給肉方面還蠻大方的，愛吃肉的開始有精神了！

台南火鍋吃到飽-武藏野壽喜燒11.jpg

台南火鍋吃到飽-武藏野壽喜燒12.jpg

台南火鍋吃到飽-武藏野壽喜燒13.jpg

台南火鍋吃到飽-武藏野壽喜燒14.jpg

台南火鍋吃到飽-武藏野壽喜燒15.jpg

 

▼這次點昆布湯頭與壽喜燒湯頭，整體口味中規中矩，壽喜燒有甜味，昆布有鮮味！

台南火鍋吃到飽-武藏野壽喜燒16.jpg

 

▼我本身比較少吃火鍋料，專攻蔬菜與肉品！蔬菜還蠻新鮮的！

台南火鍋吃到飽-武藏野壽喜燒17.jpg

台南火鍋吃到飽-武藏野壽喜燒18.jpg

台南火鍋吃到飽-武藏野壽喜燒19.jpg

 

▼鮮肉配上壽喜燒湯底，還真的是涮嘴！

台南火鍋吃到飽-武藏野壽喜燒20.jpg

 

▼當然，我們是為了啤酒而來！這種無限供應的爽感，彷彿我們跟老闆很熟一樣！都喝免錢的！

台南火鍋吃到飽-武藏野壽喜燒22.jpg

台南火鍋吃到飽-武藏野壽喜燒23.jpg

 

▼飯後甜點冰淇淋附上！

台南火鍋吃到飽-武藏野壽喜燒24.jpg

 

這家食材一般般，主打新鮮！但是沒有琳瑯滿目的視覺感！反倒是肉品的大方，以及蔬菜的新鮮度覺得很不錯！剛好吃到飽我也都是專攻這兩樣而已！而啤酒喝到飽的供應就真的很有誠意了，這也奠定我們跑下一攤的基礎，當晚兄弟們喝得很盡興，吃得也滿足！$368/人，真的划算！

 

武藏野壽喜燒

地址：台南市永康區中華路537號

訂位電話：06-302-5520

平日營業時間：18:00至23:00（最後收客時間21:30）

假日營業時間：12:00至00:00（最後收客時間22:00）


檢視較大的地圖

文章標籤

台南火鍋吃到飽 台南火鍋吃到飽平價 台南火鍋吃到飽推薦 台南壽喜燒 台南壽喜燒吃到飽 台南啤酒喝到飽 永康火鍋 永康火鍋吃到飽
創作者介紹
創作者 南搞先生 的頭像
南搞先生

南搞先生




#台南火鍋吃到飽
morechevron_right
文章關鍵字
台南火鍋吃到飽 台南火鍋吃到飽平價 台南火鍋吃到飽推薦 台南壽喜燒 more
檢舉
share
chevron_left

高雄火鍋推薦【ㄎㄨㄥˋ湯極品鍋物·燒烤】高質

台南鍋燒推薦【快樂的家鍋燒意麵】就像煮給家人

chevron_right
延伸閱讀

台南火鍋推薦【貍偷聚門】鍋物私人隱藏版！烙印心尖的好湯頭，不喝湯就像錯過一個億！個人火鍋超過20種湯底選擇│加原湯/豐富大菜盤/新鮮肉品│蒜頭蛤蜊/印度咖哩/經典泡菜&壽喜燒

 台南Running Man

【涼拌小菜】初誠良物 藤椒魚皮X金蒜脆掌 涮嘴下酒菜 團購美食

 shouyadog

【冷凍食品】食之香 蔥抓餅X香椿抓餅 一日三餐 追劇零嘴的好朋友

 shouyadog

有你真好 火鍋沙龍 京都壽喜燒 視覺與味覺的饗宴

 夫子
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

南搞先生

發表篇數：85篇

作者的其它文章
同類據點
尬麻xm 火鍋聚場 照片

尬麻xm 火鍋聚場

4.50 (1人評鑑)

區域：台南市東區
Oh Yaki精緻燒肉吃到飽 照片

Oh Yaki精緻燒肉吃到飽

5.00 (1人評鑑)

區域：台南市中西區
東加和漢創作料理 照片

東加和漢創作料理

4.75 (2人評鑑)

區域：台南市安平區
上蠔烤蚵吃到飽 照片

上蠔烤蚵吃到飽

4.15 (1人評鑑)

區域：台南市七股區
韓國先生Obba店 照片

韓國先生Obba店

4.30 (1人評鑑)

區域：台南市東區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up