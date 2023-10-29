通常，我是不太吃鍋燒意麵的，因為對有在健身的我來說，一般鍋燒意麵的蛋白質比例偏少，也太多火鍋料。

但最近挖掘到一間寶藏『快樂的家鍋燒意麵』！小小的店卻端出誠意十足的鍋燒意麵，精心熬製湯頭、一整隻鮮嫩小卷、鮮蝦蛤蜊肉片雞蛋，以及新鮮蔬菜，滿是原型食物，讓我不僅吃得對也吃得美味！

這天是帶同事們一起來吃，畢竟大家都在嚷嚷午餐不知道吃什麼，附近都吃膩了，不如直接被我拐來近期的愛店吧😎

熟悉地停好車（周圍住宅區很多停車位），推開大門走進店裡，大家頓時被滿溢的香氣吸引，香噴噴的湯頭散發出令人垂涎的味道，紛紛入座趕緊點餐。

▼店內裝潢簡約乾淨，用餐舒適。

（是一群手機冷漠？）

▼自助區，調味粉、衛生紙、牙線可自行取用。

▼11種食材熬出用心湯頭。

之前聽老闆分享開店故事，他說這間店是他們一家人的結晶，雖非餐飲本行出身，但每一碗鍋燒意麵、每一種口味都是用心研究的成果，絕不妥協於食材，希望大家來店裡就像回到家裡，外食也能吃得像在家一樣健康！一如店名『快樂的家』！

▼熱騰騰的五碗鍋燒意麵齊齊上桌。

▼下一秒是開吃？

這麼問當然不是！手機在手，拍照打卡必須有！

喀嚓。

喀嚓。

喀嚓。

▼小卷端呦端呦有肥美，吃起來脆嫩又鮮美。

（小食量女同事說她吃完瞬間半飽，看似身長不大但飽量十足）

🔸田園番茄鍋燒意麵🔸

原味湯頭＋新鮮番茄泥

湯頭調味恰到好處、鹹淡適中，但對吃慣重口味的外食族可能偏淡。

第一口湯頭海鮮味較為鮮明，吃到中間，番茄泥和湯頭充分融合，清爽的番茄酸度為味蕾帶來活力與豐富感，吃得出是新鮮番茄的味道！酸甜鮮美的風味讓番茄控同事欲罷不能，最後連湯都喝完見碗底！

▼細長型的鍋燒意麵，吃到最後也不油膩，也不會膨脹失去口感。麵條上還沾著許多番茄小丁，每一口不只有蛋香還有番茄的爽口。

🔸南瓜起司鮮奶鍋燒意麵🔸

湯頭充滿奶香以及柔滑口感，新鮮南瓜熬製的南瓜醬，為湯頭帶來淡淡的南瓜甜味，將起司片攪拌進湯裡，奶香濃而不膩，融合了起司的鹹香。

意麵完美地吸附了湯頭，每一口都是奶香、起司和南瓜的完美結合，還能吃到南瓜一絲絲纖維，配上新鮮蔬菜、鮮蝦等，真是令人心滿意足的鍋燒意麵！

▼蝦頭貼心去刺，用手剝蝦或用嘴剝蝦都不用怕刺到。

🔸精選泡菜鍋燒意麵🔸

泡菜湯頭”微微微辣”、酸中帶點甜，並非既定印象泡菜湯頭的濃酸辣，看似通紅但吃起來非常清爽，吃完也不覺得口乾舌燥，反而很耐吃、會回甘。

▼蛤蜊大顆飽滿，咬下去會爆汁。

▼有肉有海鮮有蔬菜，一碗精彩豐富的鍋燒意麵！

🔸信州味噌鍋燒意麵🔸

信州味噌湯頭同樣看似濃郁但吃起來十分爽口，散發著微微味噌風味，帶著蔬菜熬煮出來的微甜，多樣化的食材搭配，海鮮、肉片、雞蛋和蔬菜為這碗原型鍋燒增添了口感層次，吃完充滿幸褔的滿足感！

🔸經典鍋燒意麵🔸

原味鍋燒因添加許多海鮮，湯頭充滿海味鮮甜，想吃到傳統鍋燒意麵的味道，也可以請老闆加沙茶（菜單可勾選），增添沙茶的香氣，吃起來就是經典！

花椰菜、玉米筍等蔬菜，都是新鮮採買現剝現煮，脆感和新鮮度吃過高下立判，這也是我為什麼會喜歡快樂的家鍋燒意麵，吃蔬菜就是要吃新鮮的，營養價值才不會流失！

套餐（飲料＋甜點）

🔸冰糖洛神花🔸

冰糖的甜度與洛神花的酸爽相互融合，微甜微酸創造出令人愉悅的口感，喝起來很順口。

🔸波霸布丁🔸

令人讚不絕口的波霸！又透又Q又糯，黑糖滲透中心卻不會死甜，有著讓討厭波霸的人也會愛上的魅力！配上古早味布丁，軟嫩充滿蛋香，雙重口感讓人欲罷不能，再飽也能完食！

最近每次我想吃一碗溫暖的鍋燒意麵，我總是會回到這家店，不僅是因為提供了美味的鍋燒，還有一份宛如煮給家人吃的真誠，我也希望更多人能夠發現這間寶藏鍋燒！分享給大家，有經過南區西門路這帶可以來品嚐看看。

快樂的家鍋燒意麵

地址：台南市南區西門路一段290號

營業時間：11:00-20:00（週一週日休息）

電話：06 263 7933

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100085211294913



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