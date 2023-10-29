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台南美食【仙香成都】平價/份量多/用料講究│外食族推薦平價美食│別點太多會吃不完！四川道地香料料理│東區美食餐廳推薦

2023-10-29 19:37:07 南搞先生 人氣：113
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窩客好文

南搞先生

發表篇數：85篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 東區

造訪商家：仙香成都
phone06-2678-280
place台南市東區崇善東路103號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台南平價美食推薦-仙香成都香料料理食坊0.png

在外食紛紛漲價、份量縮水的情況下，居然還有這麼佛心的店！

平價、份量多、老闆很敢給、用料不差，加上又在我公司附近，沒意外的話，近期午餐選它的頻率會很高！

 

▼第一次吃也是同事帶路，店家仙香成都開在熱鬧的崇善東路上，附近也有很多吃食，想吃美食的話來這條路是很好的選擇。

台南平價美食推薦-仙香成都香料料理食坊1.jpg

 

仙香成都主打四川香料料理，老闆以前在中國學藝，將道地四川口味搬來台南，讓大家也可以嚐嚐成都的香辣嗆！小辣就真的夠辣！

台南平價美食推薦-仙香成都香料料理食坊2.jpg

台南平價美食推薦-仙香成都香料料理食坊3.jpg

台南平價美食推薦-仙香成都香料料理食坊4.jpg

 

▼也有推出2024年菜預購，我對那道剁椒牛小排很感興趣，光看菜名和照片直接分泌口水🤤

台南平價美食推薦-仙香成都香料料理食坊5.jpg

 

▼今天也是和同事一起吃午餐，簡單分享一下餐點。

台南平價美食推薦-仙香成都香料料理食坊6.jpg

 

成都酸辣粉+豬肉片

愛吃辣的女同事想都不想，直接點成都酸辣粉。

送來的時候超滿一鍋！滿滿的料，到底是嗦粉還是吃鍋🤣

▼表層浮著一層紅通通的辣油，用看的就知道夠辣夠嗆，拌的時候飄散誘人的香料香氣…本就餓到不行了，越聞越餓！

台南平價美食推薦-仙香成都香料料理食坊7-1.jpg

 

▼木薯粉Q彈有嚼勁，湯頭又酸又辣，吸起來超過癮。

台南平價美食推薦-仙香成都香料料理食坊7-3.jpg

 

▼滑嫩鴨血吃起來又嫩又入味。

台南平價美食推薦-仙香成都香料料理食坊7-2.jpg

 

給料很大方，底下也鋪超多青菜，我看女同事嗦粉嗦半天，結果還不見鍋底！

台南平價美食推薦-仙香成都香料料理食坊7-4.png

 

仙香蹄坡麵(豬腳)

以下來自很會吃美食&大食量的同事回饋：

第一口麵條吸收滷汁很入味，而且麵量超多（我吃不完），豬腳超嫩（很好入口，適合牙口不好的長輩），瘦肉的部分咬下去內裡還有肉汁，較粗的骨頭，老闆會特別敲破，以便讓骨髓吸收湯汁，所以骨髓吃起來也有滷汁的香味！

台南平價美食推薦-仙香成都香料料理食坊8-1.jpg

 

▼哎呦真的很會誒！說的我都餓了，下次來絕對要吃看看豬腳！

台南平價美食推薦-仙香成都香料料理食坊8-2.jpg

 

▼而且老闆給料真的不手軟，看麵量至少可以兩人吃加上豬腳是有肉的，不只有皮而已，是用比較好的部位，這樣一碗才100多元，超值得！

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成都牛肉麵(半筋半肉)

藥燉湯頭香氣十足，喝起來清甜不重鹹，越喝越順口。

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一貫的特色肉多麵多（我麵也沒吃完），牛肉至少有五大塊，愛吃牛肉的朋友絕對讚爆！半筋半肉口感好也不會乾柴。

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仙香鍋燒意麵

鍋燒意麵端上來…大家都以為上錯菜，這是小火鍋不是鍋燒吧！料跟小火鍋差不多，價位還不到100元，原本只想簡單吃一點的同事…你加油！！

仙香口味湯頭很有特色，充滿獨特的香料氣味，和在台南吃到的鍋燒意麵完全不一樣，想吃點新口味鍋燒的朋友可以來嚐嚐。

台南平價美食推薦-仙香成都香料料理食坊10-1.jpg

台南平價美食推薦-仙香成都香料料理食坊10-2.png

 

▼意麵飄蛋香，聽老闆說這是他特別選用的意麵，使用鴨蛋而非雞蛋，吃起來更加紮實香醇。

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四川椒麻麵

香麻鹹辣好開胃！一定要把麵拌開拌勻，讓每根麵條充分吸收椒麻醬汁，麵條吃起來口感Q彈又香辣，讓人越吃越上癮！

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台南平價美食推薦-仙香成都香料料理食坊11-2.jpg

 

感想：

份量真的很敢給，提醒第一次來吃的朋友，別點太多你會吃不完🤣

餐點選擇也很多，很多中國特色料理，基本上每道都會讓我想吃看看，看完有興趣的朋友也直接來吃吧！百聞不如一吃！百元而已，有些還不用百元，平價、嘗試門檻不高！

台南平價美食推薦-仙香成都香料料理食坊菜單.jpg

仙香成都

地址：台南市東區崇善東路103號

營業時間：10:00-23:00

電話：06 267 8280


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文章標籤

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