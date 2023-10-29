中壢美食「冰封仙果ICE UNA」就位於中壢中正路上、中壢火車站站前商圈，以鮮果直凍+牧場鮮奶的雪花冰為主打，招牌是超萌的雪怪造型，咕溜大眼加上漸層的雪花冰堆疊，看起來逗趣又可愛，讓人少女心噴發，好拍又好吃；除了冰品之外他們家的甜湯也是非常值得一試，不管是紫米紅豆湯、燒仙草、地瓜薑湯、八寶粥、桂圓紅棗湯、花生仁湯等通通有，還有多元的配料可以搭配享用，其中像是包料芋圓、包料薯圓有別於市面上的芋圓、地瓜圓，吃起來更加Q滑爽口；水果珍珠、開運湯圓都是採用天然食材製成，繽紛又討喜，包準咀嚼控會喜歡!

【相關資訊】

冰封仙果ICE UNA(中壢中正店)

地址:桃園市中壢區中正路72號

電話:0973-381215

營業時間:12:00~21:00

官網:https://www.iceuna.com/

FB粉絲團:https://www.facebook.com/iceuna01/

門市查詢:https://reurl.cc/NyYYv9

▼「冰封仙果」中壢中正店就位於中壢火車站前、墊腳石圖書文化廣場對面，白綠交錯的招牌帶點小清新質感，上頭還有萌萌的雪怪，遠看也很清楚好找!附近有路邊停車格，也有多個付費停車場(像是中壢國小地下停車場)，交通也挺方便的!

▼店面也有萌萌雪怪等著大家來領養，光是門口就超繽紛好拍；點餐窗口在門邊，不管內用、外帶都是在這裡點餐唷!

▼一進到裡頭，空間相當明亮舒適，不會有黏膩感；木質感搭配大理石紋路桌面，說是網美咖啡廳也不為過啊!

▼後方的空間較為方正寬敞，搭配綠意植栽更有朝氣；這裡大多為四人座，也可以彈性併桌，人多人少都適合。

▼櫃檯上方還有ICE UNA的字樣，搭配可愛鴨鴨更討喜!

▼菜單，正面是招牌的雪怪套餐、主題雪花冰、鮮奶雪花冰及配料，繽紛的配色加上可愛的造型，整個超療癒啊!

▼背面則是有各式甜湯、厚片土司等，一年四季都能吃得很開心。

▼最新推出的「黑貓警長 瘋狂搖滾」也是超好拍，採用黑貓模型製成的嫩仙草凍，每天限量手工製作，光看就很療癒啊!

▼先讓大家看一下黑貓警長到底有多搖滾吧XD瘋狂搖晃，也是網美手機必拍的影片!

▼黑貓警長不僅造型獨特可愛，一旁還有豐富的配料，淋上鮮奶油就是最完美的吃法~~底層還有仙草冰，搭配起來層次更多元，好吃又好拍!

▼沒多久餐點上桌啦~~我們點的是黑騎士，搭配多款甜湯，冰的、熱的都能一次滿足。

▼黑騎士，一共是由四種不同雪花冰所製成，由上而下口味分別是奶茶、抹茶、鮮奶、巧克力，層層堆疊的雪怪不僅好拍又好吃，搭配咕溜大眼與皇冠更是吸睛，如果是當月壽星的話還會免費贈送生日插卡唷!一旁還有附小點、咖啡煉乳、無糖麥茶，有別於一般市面上常見的單點雪花冰，根本就是一個套餐來著。

▼建議大家可以先吃原味，再淋上咖啡煉乳，就能吃到多層次的好滋味啦!

▼奶茶香濃、抹茶清新、鮮奶爽口、巧克力濃郁，不管單吃還是搭配一起享用都不錯，漸層的味蕾吃起來完全不單調啊!

▼當天吃到的小點為寒天晶凍，帶有淡淡的荔枝香氣，Q滑香甜的滋味很清爽。

▼三圓開運桂棗湯，嚴選台灣東山柴燒桂圓、有機紅棗、枸杞，搭配有「菌中明珠」之稱的白木耳，加上100%天然食材製成的水果珍珠、開運湯圓、包料芋圓、包料薯圓等多元配料，看起來超級繽紛，既能溫潤身子，同時也能享有咀嚼的快感!

▼裡頭料多實在，繽紛的水果珍珠都是採用新鮮水果製成，搭配自然食材做成的彩色湯圓，光看就很療癒啊!白木耳煮至帶點膠質口感，爽脆又帶點滑口很銷魂~~

▼最特別的莫過於包料薯圓、包料芋圓了，看起來晶瑩剔透，中間包裹著芋頭、地瓜的顆粒，吃起來軟Q滑溜又帶點芋頭、地瓜的香氣，跟一般紮實的芋圓、地瓜圓吃起來截然不同，更為Q滑爽口。

▼湯頭帶有桂圓、紅棗的甘醇甜美，搭配多種配料，香氣與甜度都很適中，口感層次也非常多元。

▼開運紅豆湯圓，繽紛多彩的開運湯圓搭配紅豆紫米湯也很合拍，不管是視覺、味蕾都能被大大滿足。

▼他們家的紅豆紫米湯煮得很剛好，紅豆軟而不爛，綿密香甜又帶點微Q口感，搭配紫米的淡雅香氣，香甜不膩，加上軟Q的彩色小湯圓很順口。

▼八寶燒仙草，第一次嘗試燒仙草搭配八寶配料，沒想到意外的合拍耶!

▼八寶包含紅豆、綠豆、珍珠薏仁、雪蓮子、豌豆、蜜番薯、大甲芋頭、花生仁等，綿密的配料搭配甘香的燒仙草整個很對味，提襯味蕾又互不搶味，雖然看起來不太起眼但是真的很不錯吃。

▼大湯圓八寶粥，說到甜湯配料難免會聯想到大湯圓，冷冷的冬天吃到熱甜湯加大湯圓整個就是大大滿足啊!

▼裡頭有兩顆渾圓飽滿的芝麻大湯圓，搭配香甜又帶點綿密口感的八寶配料，吃起來飽足又過癮!

▼四喜地瓜薑湯，也是冬天很常見的熱甜湯之一，帶點薑香微辣的甜湯搭配綿密軟Q又香甜的地瓜塊，整個身子都暖了起來!

▼裡頭一共有四顆大湯圓，喜愛大湯圓的朋友千萬別錯過這款~~湯圓軟Q又帶有飽滿、濃烈的芝麻香氣，搭配起來也很合拍!

「冰封仙果ICE UNA」不僅冰品、甜湯選擇多元豐富，招牌的雪怪更是超萌又好拍，搭配小點心、煉乳、飲品就是一個美味的雪花冰套餐，吃起來飽足又滿足!甜湯也有冷、熱兩種選擇，口味也有一定水準，搭配獨家配料很可以，有興趣的朋友不妨也可以試試!

【相關資訊】

冰封仙果ICE UNA(中壢中正店)

地址:桃園市中壢區中正路72號

電話:0973-381215

營業時間:12:00~21:00

官網:https://www.iceuna.com/

FB粉絲團:https://www.facebook.com/iceuna01/

門市查詢:https://reurl.cc/NyYYv9

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