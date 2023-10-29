宵夜還在吃什麼簡單的鹹酥雞、炭烤的你，

看完這篇文章，你就會知道你的宵夜有多空虛！

在新莊區的巷弄內，發現了這家私房廚房～

樂肴私房廚房是早餐店起家，又做了多年的雲端廚房，碰巧遇到疫情期間，搭上順風車！

現在也有內用的空間啦～～～～

更正一下，應該說是半內用空間，不過很適合這種秋高氣爽的天氣，

和三五好酒相揪吃消夜～

老闆有說之後內用的空間也會開放，

好期待阿～～～～

真心覺得樂肴私房廚房很瘋狂，營業時間是晚上十點開始到凌晨五點，

真的是陪伴每個睡不著的夜貓子，還有半夜飢腸轆轆的人們！

另外在中午時段還有客製餐盒，大家真的要支持起來阿～這麼認真的老闆！

過去做了多年的雲端廚房，配合外送平台是當然的囉～

那種常聚在一起聊天、打麻將的牌友們，也可以外送叫起來啦～～～

在點餐的窗口還可以看到老闆和老闆娘料理的過程，

烹煮的環境也非常的乾淨，讓人吃起來保證放心～

更可愛的還有女兒在監督爸爸媽媽工作，那畫面真是療癒～

除了外送以外，樂肴私房廚房也提供了行動支付～

樂肴私房廚房的老闆還有另一個斜槓，那就是行銷公司啦～

所以在店面的一些圖片設計都做得很可愛唷！

再來更貼心的還有線上點餐！

直接點，到店就可以拿，回家立刻享用～

大半夜這樣出門也放心啦，線上點、速速拿、快快回家享用！

菜單分類做的也很清楚，配色也讓人很喜歡呢！

重點是還有兩版，太喜歡這排版了，深得我心！

提供的種類真的超級多，除了宵夜可以吃，早起的人兒也可以來吃早餐！

從晚上十點～早上五點都可以來啦！

嫩菲力雞排總匯三明治 $100

還記得以前念大學的時候，為了要省錢就會買總匯當早餐，再一路吃到中午去，

因為裡面真的是營養滿分阿～有肉又有菜，還有澱粉，滿滿的飽足感～

樂肴私房廚房的這總匯，吃起來很清爽，而且老闆的那嫩肩蛋，有夠滑嫩，因為沒有過多的醬料，所以那滑嫩讓整體口感變得更加濕潤阿～

那菲力雞排吃起來很嫩、香氣十足，整體真的好美味，當宵夜一點負擔都沒有！

鮪魚玉米焗烤厚片 $80

喜歡重口味heavy的你，那就不要錯過樂肴私房廚房的焗烤厚片，有夠邪惡！

鮪魚和玉米鋪得滿滿滿，再撒上大量的起司，烤過之後還會牽絲，

那畫面阿～～～

照燒牛五花飯 $120

大半夜的想吃飯？樂肴私房廚房也有！！！

還有蛋有配菜，這半夜吃，完全可以飽到隔天午餐了～～～

裡面還有洋蔥和豆子，真的是兼具營養！

我們吃的是照燒口味，看到本人的時候，本來還怕口味太重，

但一點也不！！！是順口好吃的香氣，淡淡的鹹香味那種，牛五花本人很嫩，白飯煮得恰到好處，搭配起來就是完美阿～

炸無骨雞排丼飯 $110

再來另一個飯類的選項，比較偏向是日式口味的，

白飯上鋪了日式洋蔥醬汁，再擺上了大片的無骨炸雞排，

那雞排口感非常好也不油膩，搭配白飯吃下肚也非常完美～！

比起剛剛的牛五花，這道口味比較沒有那麼重，炸雞排也一點都不油膩，推薦給想吃飯但不想要重口味的人兒～

台式蝦仁炒麵 $120

跟蛋塔一樣吃麵的你！絕對不能錯過樂肴私房廚房的這個炒麵，

料多味美又不重口味，當消夜可以吃飽又不油膩啦～

重點是那蝦子分量多，而且口感Q彈鮮甜，吃起來真的超級滿足！

我們一致認為樂肴私房廚房這麵條非常好吃～

忘了問老闆是使用哪家的麵條了，怎麼可以讓醬料的味道都巴的那麼緊實，

裡面還加入了高麗菜，更增加了許多甜味！

招牌奶茶 $45/泰式奶茶 $50/養樂多綠茶 $55/綠豆冰沙$50

飲料絕對是吃宵夜不可或缺，絕對要人手一杯的阿～你供丟恩丟～～～

樂肴私房廚房的奶茶都跟你說是招牌了，還不點嗎你！單喝偏甜，但是搭配食物一起，變得順口！

泰奶有一股香氣，單喝就很美味～也是偏甜適合搭配食物的唷！

養樂多綠茶，有股古早味綠茶的香氣，和養樂多搭配在一起更顯清爽～

綠豆沙帶有傳統口味的那種香氣，用料實在，是那種如果你經過樂肴私房廚房可以順路來買一杯的順手

原味起司歐姆蛋捲 $60

這個絕對是你可以不點，但你點了絕對會愛到欲罷不能，

蛋煎得滑嫩用肉眼就可以看見了，裡面的起司在夾起來的過程還可以看到牽絲阿～～～有夠浪漫！

薯條 $35/麻糬芋丸 $40/玉米布丁酥$40/方塊薯餅 $45/小雞球 $40/小肉豆$45

直接搭配成一個炸物拼盤，你說和三五好友約來樂肴私房廚房吃消夜，點個炸物拼盤應該很讚吧？

炸得酥脆爽口不油膩，重點是冷掉也很好吃！

尤其是那小肉豆，以往吃的小肉豆再上桌的時候熱呼呼都澎到不行，但一變涼就縮得像老奶奶的皮膚一樣，

樂肴私房廚房一點也不！問了老闆之後才知道原來是有特地為了小肉豆，而去留意那油溫，真的是用心吃的到！

樂肴私房廚房支援LINE點餐，下方照片的QRCODE立刻掃起來～

還猶豫什麼，趕快掃描點餐，再直接到店裡取餐，不用排隊也免等待！

〖店家資訊〗

店 名：樂肴私房廚房

地 址：新北市新莊區民安路285-2號

營業時間：周一~周日 2200-0500

營業電話：0922-078-937

官方臉書：https://www.facebook.com/leyao.brounch/?locale=zh_TW

官方網站：https://iwhispering.com/pt_module2/public/meals2/2000414970/home

本文為邀約體驗合作文，內容為真實感受~

你好，我是西班牙蛋塔。jeterbecky@gmail.com

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