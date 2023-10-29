以前在忠孝夜市裡的日式咖哩飯『小川家』剛開幕分享店家時,

人氣就熱門到有3K的瀏覽紀錄

從那開始到現今的新地點每次經過都是座無虛席+大排長龍

疫情之後以為再也吃不到『小川家』了

反而在最近逛網路時,發現已經在忠孝夜市的巷弄裡已有店面,還比原來地點的座位還多

一直很喜歡吃他們的咖哩飯,就和同學們一起再來吃~

現址在忠孝夜市裡的民意街上有了新店面

巷弄裡停車不易,建議先鄰近停車再步行過來

店面的位子有比之前在忠孝夜市的攤子多了

餐點只有"元氣飯"、"起司牛丸咖啡飯"、"日式炸雞咖哩飯"三種,

簡單又不會有選擇性障礙~

起司牛丸咖啡飯 $180、日式炸雞咖哩飯 $160

日式炸雞咖哩飯

會附味噌湯跟一小皿的烤布蕾,附一個小甜點是其他咖哩店沒有的特點

自己是很喜歡『小川家』的烤布蕾..若來吃..也有一些因素是想吃烤布蕾而來的

唐揚雞很多塊,都炸得外酥內嫰好好吃~

起司牛丸咖啡飯

超司牛丸給了一大顆~ 每一顆裡面的起司都很濃厚

牽絲起來的起司丸~ 有圖有真相就BJ4了

重新開幕有了店面的『小川家』,空間變得明亮和座位多了些,雖然用餐時得等候,但還是很值得來吃~

小川家

FB：小川家

【店址】台中市南區民意街50號

【TEL】0989-080-217

【營業時間】週一~日 17:00~21:00 (週四休／不定休)

※停車不易

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