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【南區】小川家 在忠孝夜市巷弄裡的日本味咖哩飯 內用／外帶。近第三市場、台中文創園區、台中路、建成路、忠孝路、復興路

2023-10-29 21:10:52 黑門莉's 生活、旅遊、美食日記 人氣：100
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窩客好文

黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

發表篇數：323篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：小川家(日式咖哩)
phone09-8908-0217
place台中市南區民意街50號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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14.jpg  

 

 

以前忠孝夜市裡的日式咖哩飯小川家剛開幕分享店家時,

人氣就熱門到有3K的瀏覽紀錄

從那開始到現今的新地點每次經過都是座無虛席+大排長龍

疫情之後以為再也吃不到『小川家』了

反而在最近逛網路時,發現已經在忠孝夜市的巷弄裡已有店面,還比原來地點的座位還多

一直很喜歡吃他們的咖哩飯,就和同學們一起再來吃~

 

6.jpg 

650.jpg

現址在忠孝夜市裡的民意街上有了新店面

巷弄裡停車不易,建議先鄰近停車再步行過來 

 

7.jpg

店面的位子有比之前在忠孝夜市的攤子多了 

 

12.jpg  

 

3.jpg 

2.jpg 

1.jpg

餐點只有"元氣飯"、"起司牛丸咖啡飯"、"日式炸雞咖哩飯"三種,

簡單又不會有選擇性障礙~  

 

11.jpg

起司牛丸咖啡飯 $180、日式炸雞咖哩飯 $160

 

4.jpg

日式炸雞咖哩飯

會附味噌湯跟一小皿的烤布蕾,附一個小甜點是其他咖哩店沒有的特點

自己是很喜歡『小川家』的烤布蕾..若來吃..也有一些因素是想吃烤布蕾而來的h068.gif  

 

10.jpg

唐揚雞很多塊,都炸得外酥內嫰好好吃~

 

5.jpg

起司牛丸咖啡飯

 

8.jpg

超司牛丸給了一大顆~ 每一顆裡面的起司都很濃厚 

 

9.jpg

牽絲起來的起司丸~ 有圖有真相就BJ4了

 

重新開幕有了店面的『小川家』,空間變得明亮和座位多了些,雖然用餐時得等候,但還是很值得來吃~

  

 

 

小川家

FB：小川家

【店址】台中市南區民意街50號

【TEL】0989-080-217

【營業時間】週一~日 17:00~21:00 (週四休／不定休)

※停車不易

 

更多 小川家 的資訊(營業時間、菜色...)，可到 愛食記 觀看介紹～

 

 

文章標籤

台中 小川家 忠孝夜市 台中咖哩飯 台中咖哩 忠孝夜市美食 台中美食 台中文創園區 第三市場
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