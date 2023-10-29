蘇杭餐廳以經營江浙菜和上海點心為主，成立至今已近40年。前幾年曾經造訪過蘇杭，其真材實料的精緻新上海料理、江浙名菜和公道的價格，讓我一直無法忘懷。今天來到了新開幕的新店裕隆城，位於二樓的「蘇杭365」於今年10/27開幕，蘇杭365以嶄新的手法演繹傳統的上海菜，打造出年輕、新穎的餐酒館。為歡慶開幕，還有限定開幕套餐優惠，今天就讓我帶大家搶先一睹「蘇杭365」的風采吧!

蘇杭365利用多面鏡子營造出唯美的空間感，一進門能看到一個寬大的吧檯，另一側的沙發區則很有貴婦們喝下午茶的氛圍感。這裡用餐環境寬敞、舒適，可以放鬆享用美食。對於格外注重隱私的捧油們，蘇杭365有提供包廂，在包廂用餐可以享有私人的空間，完全不用擔心會被打擾。

蘇杭365是蘇杭旗下專為年輕人設計的品牌，將年輕、浪漫、微醺、雅致的元素融入品牌中，成為80年代上海風奢華品牌。在蘇杭365，除了有不落世俗、個性十足的新上海菜，還有調酒的微醺感。可以一邊吃著大菜、一邊品味著調酒，是新鮮的用餐方式啊!

蘇杭365歡慶開幕，限定開幕套餐優惠! 2023/10/27-2023/11/30，本粹經典4人套餐8折優惠，特價2780元(原價3480元)!

🪩鎮江肴肉🪩

鎮江肴肉是江蘇鎮江的一款名菜，迄今已有300多年的歷史。這鎮江肴肉視覺上不用多說，看上層水晶肉凍那晃動的輕盈姿態(影片為證)，這是豬的膠質經過長時間烹調後才會有的，使用大量豬腳、豬皮煉取的膠質超級Q彈、香而不膩。肴肉下層是細絲狀的豬肉，可以吃到豬豬本豬的清甜感，再配上一旁的薑絲，簡直胃口大開啊!

🪩桂花甜芋🪩

桂花甜芋入口綿密爆棚、調味恰到好處，微微的甜感中帶有淡淡桂花香氣，後韻會在口中散開花香，彷彿春天到來一般。這道桂花甜芋需要慢慢的、仔細的品嚐，千萬不要一口就吞下了，不然浪費如此深藏奧秘的美食佳餚，師傅應該會哭泣吧，哈!

🪩金牌水晶劍蝦仁🪩

劍蝦是海鮮中的珍品，蘇杭365選用堅持無水洗、超鮮濃的劍蝦仁，其美味程度媲美高貴的河蝦仁。劍蝦仁入口甜味十足，口感軟中帶Q，相當美味。金牌水晶劍蝦仁佐以料酒烹飪，入口酒香衝擊味蕾，爾後是劍蝦仁十足十的甜感。加上紅醋，劍蝦仁彈牙的口感在口中翩翩起舞，停留許久，讓咀嚼的感受更像是觀賞了一場演出，實在是完美啊!

🪩提子紅燒肉🪩

提子紅燒肉油濃醬赤，是經典中的經典。蘇杭365創新的做法，為了讓紅燒肉肉質更軟爛、醬香更濃郁，特別加入了無籽葡萄一併煨燒，如此嶄新的手法我真的沒有試過! 提子紅燒肉入口醬香衝擊感十足，卻意外的不會感覺到調味很鹹，應該真的是葡萄起了平衡的作用。尾韻帶有微微果香的清爽感，是真真實實的葡萄感受。提子紅燒肉肉質不是會入口即化的那種，需要多咀嚼兩下，但口感上屬於軟派的，美味十足!

🪩左宗棠雞🪩

左宗棠雞一般歸類於中國菜系中的湘菜，同為經典中的經典，每間餐廳處理方式不同。蘇杭365的左宗棠雞口味是甜、酸、辣這樣的排序，雞腿先炸過後，讓醬汁能夠滿滿的附著在雞腿上，吃起來很過癮。切得相當大塊的雞腿肉口感外酥內嫩，還保有湯汁，真可謂是一口一個香啊!

🪩雪菜青衣魚片🪩

雪菜青衣魚片將魚片裹上薄粉炸過後，為其穿上由雪菜和香筍製作而成的青色衣裳，成為了秀色可餐的美食佳餚。入口細細品嚐，雪菜獨特的香氣(香)，加上魚片的鮮甜(嫩)，還有筍片的神助攻(脆)，舒服的滋味令人不由自主沉淪在名為「可口」的愉悅中!

🪩雞火娃娃菜🪩

雞火娃娃菜由雞湯、火腿，搭配高山娃娃菜組合出道，娃娃菜乖乖的將雞湯吸收進菜中，入口滑順，加上火腿的微調，可以品味出些微鹹香感，卻又不會搶了娃娃菜主角的鋒頭。雞湯屬於清甜型，應該是蔬菜甜混和了雞湯，口味偏清淡。這樣清爽淡雅的料理在一眾大佬菜色中顯得尤為獨樹一幟，解膩又爽口!

🪩黑松露松茸菜飯🪩

菜飯是上海菜的經典菜色，蘇杭365加入香氣更厚重、獨特的黑松露和醉人的松茸，將奢華和經典融合成一道中西結合的料理。黑松露松茸菜飯每一口都可以吃到黑松露的香味，對鍾情於菇類的我來說，這菜飯無敵。身為老粉們都知道，我們很愛吃中式餐點，菜飯介紹過那麼多間，蘇杭365說第二，沒人敢說第一啊!

🪩香柚鮮桔冰茶🪩

香柚鮮桔冰茶是蘇杭365的獨創飲品，清香的柚子茶感覺有點像是韓國柚子茶，加上鮮桔的酸甜，搭配上等青茶調和而成。香柚鮮桔冰茶入口剛剛好的甜度，因為鮮桔而不會過於甜膩，層次感豐富，口味清爽，是老婆大人最愛的飲品之一!

🪩檸檬蘆薈凍飲🪩

檸檬蘆薈凍飲雖然含有龍眼果蜜，但是屬於酸感較強的飲品。杯內有一顆、一顆的蘆薈果肉，大口吸，就是舒服啊!

🪩性感海灘🪩

重頭戲的調酒來啦，喝完這杯就要開始唱「夜上海~夜上海~你是個不夜城」，啊喂，是有沒有這麼不勝酒力! 性感海灘以伏特加為基底，加入蔓越莓汁、熱帶水果汁，再和水蜜桃香甜酒的香味融合，屬於偏甜系的酒，其甜蜜的滋味讓我明白了酒名的由來。性感海灘酒感不會太重，老婆大人喝完也沒有倒地，不敢喝酒的妹子們也可以大膽嘗試，是一款廣受女性歡迎的調酒。

🪩貴妃蘆薈紅茶🪩

剛剛說香柚鮮桔冰茶是老婆大人最愛的飲品之一，而我將神聖的一票投向給這杯貴妃蘆薈紅茶。貴妃蘆薈紅茶選用帶有荔枝香氣的錫蘭紅茶，搭配蘆薈果肉，滑順的口感讓我差點就一飲而盡! 我發誓，我真的不是在灌杜猴(台語)喔!

蘇杭365限定開幕套餐優惠，本粹經典4人套餐特價2780元，人均不到一張藍色小朋友可以品嚐到大菜料理，還有調酒可以品味，真的吃得很過癮。服務來說，上菜快速，收盤和茶水都會注意，態度無可挑剃。專為年輕人設計的品牌「蘇杭365」，同時也是家人聚餐、朋友聚餐的好選擇，讓我們體會到了「年輕、浪漫、微醺、雅致」，感覺自己都變得更少年了，呀呼! 「蘇杭365-新店裕隆城」推薦給大家!

蘇杭365新店裕隆城歡慶開幕，限定開幕套餐優惠:

本粹經典4人套餐，原價3480元，8折優惠後，特價2780元!

販售時間: 2023年10月27日(五)至2023年11月30日(四)止