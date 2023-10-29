難得媽媽主動提出想吃的店家

地點就在新竹火車站附近的中華路上

附近有許多東南亞料理的小吃店

實際到的時候真的只看到刀削麵三個大字沒有其他店名格外霸氣

事前就有先查過資訊知道這間無名刀削麵人氣滿滿

每天排隊人潮都很多需要事先排隊

抵達的時間還不到中午12點已經是一條人龍

店家在門口玻璃窗上有手寫公告

原本想吃的什錦麵已經停售有點哀傷

店內用餐環境就是一般常見的小吃店

不到整潔晶亮但也還算可以接受

如果人多的時候可能會需要併桌

滷味的價格基本都是銅板價格

現場也有一些隱藏菜色沒有標示價位

主食的麵點有四種選擇

可以依照食量決定要吃大小碗

價格真的非常平價都不會超過百元

現在真的很難得能吃到百元以內的食物

排骨麵 小 TWD70

雖然是小碗但我自己覺得分量堪比我一般遇到的中碗到大碗尺寸

排骨麵的湯頭是鹹香的醬油湯底

意外清澈見底不混濁

每日現切的刀削麵非常有手工的勁道

吃起來柔軟富有彈性

喜歡麵點的人如我非常喜愛

排骨肉給了3大塊左右

肉質軟嫩帶點軟骨很入味

酸辣麵 小 TWD70

酸辣麵選用的是白醋調味

沒什麼辣度但是酸味非常明顯

嗜酸的我很滿意湯頭的味道

滿滿的豆腐跟蔬菜配料非常豐盛

湯頭帶點勾芡的濃稠但沒有結塊

滷味 TWD240

滷味基本上是每組客人必點的菜色

價格最後是直接店員告知總價

去掉有標價的海帶、豆皮跟甜不辣等有標準定價的品項後

估計魷魚一隻應該是差不多200元

魷魚真的不愧人人推薦地好吃

新鮮Q彈不韌搭配醬油簡單原味就很好吃

滷味的醬汁偏重口味一點鹹甜交織非常下飯

能吃辣的話大力推薦一定要搭配店家自製的花椒辣油

辣度非常足夠帶著花椒的麻香

讓滷味吃起來味覺體驗更多層次變化

我自己覺得滷味比麵點更得我心勝出的一點就在辣油

刀削麵店不僅價格實惠分量足夠

而且食物本身是真的好吃

難怪長年都是好評不斷讓大家願意排隊等候只為了吃碗麵跟滷味

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/02/11

花費: TWD450(酸辣麵x2+排骨麵+滷味拼盤各1)

刀削麵

Lunch: 11:10-14:00

Dinner: 17:00-20:00

公休日: 週日

有無服務費: No

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 300 新竹市東區中華路二段572號

電話: 03-524-8760



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