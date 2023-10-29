難得媽媽主動提出想吃的店家
地點就在新竹火車站附近的中華路上
附近有許多東南亞料理的小吃店
實際到的時候真的只看到刀削麵三個大字沒有其他店名格外霸氣
事前就有先查過資訊知道這間無名刀削麵人氣滿滿
每天排隊人潮都很多需要事先排隊
抵達的時間還不到中午12點已經是一條人龍
店家在門口玻璃窗上有手寫公告
原本想吃的什錦麵已經停售有點哀傷
店內用餐環境就是一般常見的小吃店
不到整潔晶亮但也還算可以接受
如果人多的時候可能會需要併桌
滷味的價格基本都是銅板價格
現場也有一些隱藏菜色沒有標示價位
主食的麵點有四種選擇
可以依照食量決定要吃大小碗
價格真的非常平價都不會超過百元
現在真的很難得能吃到百元以內的食物
排骨麵 小 TWD70
雖然是小碗但我自己覺得分量堪比我一般遇到的中碗到大碗尺寸
排骨麵的湯頭是鹹香的醬油湯底
意外清澈見底不混濁
每日現切的刀削麵非常有手工的勁道
吃起來柔軟富有彈性
喜歡麵點的人如我非常喜愛
排骨肉給了3大塊左右
肉質軟嫩帶點軟骨很入味
酸辣麵 小 TWD70
酸辣麵選用的是白醋調味
沒什麼辣度但是酸味非常明顯
嗜酸的我很滿意湯頭的味道
滿滿的豆腐跟蔬菜配料非常豐盛
湯頭帶點勾芡的濃稠但沒有結塊
滷味 TWD240
滷味基本上是每組客人必點的菜色
價格最後是直接店員告知總價
去掉有標價的海帶、豆皮跟甜不辣等有標準定價的品項後
估計魷魚一隻應該是差不多200元
魷魚真的不愧人人推薦地好吃
新鮮Q彈不韌搭配醬油簡單原味就很好吃
滷味的醬汁偏重口味一點鹹甜交織非常下飯
能吃辣的話大力推薦一定要搭配店家自製的花椒辣油
辣度非常足夠帶著花椒的麻香
讓滷味吃起來味覺體驗更多層次變化
我自己覺得滷味比麵點更得我心勝出的一點就在辣油
刀削麵店不僅價格實惠分量足夠
而且食物本身是真的好吃
難怪長年都是好評不斷讓大家願意排隊等候只為了吃碗麵跟滷味
最後附上簡單的用餐資訊:
用餐日期:2023/02/11
花費: TWD450(酸辣麵x2+排骨麵+滷味拼盤各1)
刀削麵
Lunch: 11:10-14:00
Dinner: 17:00-20:00
公休日: 週日
有無服務費: No
多元支付: 否
可否訂位: 否
地址: 〒 300 新竹市東區中華路二段572號
電話: 03-524-8760
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