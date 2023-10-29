加分100%浜中特選昆布鍋物-公益店 區域 台中市西屯區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境 ：

我還滿意外的店家的裝飾，是這幾年流行的日式簡單搭配上霓虹燈光。，空間很舒服也不壅擠

我是很喜歡這個設計的，桌邊有服務鈴還將服務做了分類！其實這樣快多了！充電孔我也覺得超讚~~

醬料區就是基本盤的台灣醬料。但我覺得沒有醬料光湯底就很好吃了！

這個是我的經典款~

飲料的話，我喜歡這個紅茶就是早餐紅茶味！

菜單：

加分鍋物的特色湯底是來自北海道的鍋物還有各式的白醬湯鍋，這屬於店家特色建議優先嚐試

Tips：如果有喜歡肉肉的，這家店有菜盤換肉肉，有討厭火鍋料的還可以火鍋料換菜菜！我真心覺得這老闆有做過功課！超貼心設計！

Tips: 套餐皆附主食、副餐4選1、雞蛋(我喜歡這個！)、傳統甜點

電子菜單請按我

菜色：

火鍋上桌的是漂亮的紅帶一點麻辣香、沒有嗆味，我選的白醬麻辣。

有遇過店家的麻辣鍋很嗆在這個階段不太好聞，但這個一上桌就是好味道！感覺我今天湯頭選得好！

麻辣白醬+起司+油條的基本配備，CP值挺不錯呀！$328一個套餐，光鍋底就用心先給滿分！

湯底滾了後，照片中濃度我真心覺得比例剛剛好！這次選了小辣，吃辣的人推薦可以再往上試試！鍋底好吃煮什麼都好吃！

菜盤是高腳盆，本以為上面一圈料佈完後下面是少少的菜葉，結果是滿滿的高麗菜！我吃不完還打包！

我今天選的是雪花羊，但我加點了海鮮拼盤。雪花羊味道不重但肉片真心薄~好涮涮

有人喜歡厚厚的肉肉但不好涮熟，我覺得加分的肉肉這個厚度可以，有口感也很好熟透~就是雪花羊油花多了點

今天加碼了海鮮總匯B $208，其實就是今天餓到三點才來第一餐，所以就餓得慌點了吃不完，店家還提供打包服務非常貼心！

加分的湯底真的是白醬鍋，湯底像拉麵湯一樣濃郁但白醬又不會太搶戲，煮好的海鮮顏色漂亮代表食物新鮮，湯底也很優秀！

這家的海鮮鍋真的很可以耶！超推薦！

意外之喜~在海鮮盤上有一撮海藻，我想說....這是裝飾嗎？但看起來好像可以吃耶！煮過後紫色的海藻變成常見的綠藻小菜！

很好吃喔！我沒有想到海藻也很搭麻辣味！開發了新口感！

煮到這個階段經過加湯、投入起司片，看起來濃郁度不減，煮得牡蠣還是一樣鮮嫩！這款有推！

套餐最後都還有附上仙草凍+芋泥(很有冷凍芋的口感)，甜點的口感很好就是讓我更飽~哈哈

Tips：甜點可續，大概是一球冰淇淋的份量就看你還想吃幾份囉！

推薦 指數：5顆星

推薦原因： 台中也是火鍋的一級戰區，比鍋底、肉質、飲料吧，這家鍋物328 套餐豐盛又新鮮，湯底真的很優！煮出來都好好吃！白醬與昆布湯頭超推薦第一次來的人嚐嚐。生意好，請記得訂位喔！

營業時間：週一~週日11:30-02:00 (Final order 00:30，宵夜場也歡迎)（定休：無，不定休請關注官網)

官網： https://giafine100.com/

FB： https://www.facebook.com/giafine100.tc

電話：0910855180

地址：403台中市西區公益路288號



檢視較大的地圖



文章標籤