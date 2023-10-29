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【台中 火鍋】加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店，白醬湯頭極優搭上新鮮肉肉與菜盤不用沾醬也超好吃！

2023-10-29 23:47:12 Julia Hsu 人氣：107
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：380篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店
place台中市西區公益路288號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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加分100%浜中特選昆布鍋物-公益店
區域 台中市西屯區
環境 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

【台中 火鍋】加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店，白醬

環境

 

 

【台中 火鍋】加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店，白醬

我還滿意外的店家的裝飾，是這幾年流行的日式簡單搭配上霓虹燈光。，空間很舒服也不壅擠

【台中 火鍋】加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店，白醬【台中 火鍋】加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店，白醬

我是很喜歡這個設計的，桌邊有服務鈴還將服務做了分類！其實這樣快多了！充電孔我也覺得超讚~~

【台中 火鍋】加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店，白醬

醬料區就是基本盤的台灣醬料。但我覺得沒有醬料光湯底就很好吃了！

【台中 火鍋】加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店，白醬

這個是我的經典款~

【台中 火鍋】加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店，白醬

飲料的話，我喜歡這個紅茶就是早餐紅茶味！

菜單：

 

【台中 火鍋】加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店，白醬

加分鍋物的特色湯底是來自北海道的鍋物還有各式的白醬湯鍋，這屬於店家特色建議優先嚐試

Tips：如果有喜歡肉肉的，這家店有菜盤換肉肉，有討厭火鍋料的還可以火鍋料換菜菜！我真心覺得這老闆有做過功課！超貼心設計！

Tips: 套餐皆附主食、副餐4選1、雞蛋(我喜歡這個！)、傳統甜點

電子菜單請按我

菜色：

【台中 火鍋】加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店，白醬

火鍋上桌的是漂亮的紅帶一點麻辣香、沒有嗆味，我選的白醬麻辣。

有遇過店家的麻辣鍋很嗆在這個階段不太好聞，但這個一上桌就是好味道！感覺我今天湯頭選得好！

【台中 火鍋】加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店，白醬

麻辣白醬+起司+油條的基本配備，CP值挺不錯呀！$328一個套餐，光鍋底就用心先給滿分！

【台中 火鍋】加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店，白醬

湯底滾了後，照片中濃度我真心覺得比例剛剛好！這次選了小辣，吃辣的人推薦可以再往上試試！鍋底好吃煮什麼都好吃！

【台中 火鍋】加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店，白醬

菜盤是高腳盆，本以為上面一圈料佈完後下面是少少的菜葉，結果是滿滿的高麗菜！我吃不完還打包！

【台中 火鍋】加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店，白醬

我今天選的是雪花羊，但我加點了海鮮拼盤。雪花羊味道不重但肉片真心薄~好涮涮

【台中 火鍋】加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店，白醬

有人喜歡厚厚的肉肉但不好涮熟，我覺得加分的肉肉這個厚度可以，有口感也很好熟透~就是雪花羊油花多了點

【台中 火鍋】加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店，白醬

今天加碼了海鮮總匯B $208，其實就是今天餓到三點才來第一餐，所以就餓得慌點了吃不完，店家還提供打包服務非常貼心！

【台中 火鍋】加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店，白醬

加分的湯底真的是白醬鍋，湯底像拉麵湯一樣濃郁但白醬又不會太搶戲，煮好的海鮮顏色漂亮代表食物新鮮，湯底也很優秀！

這家的海鮮鍋真的很可以耶！超推薦！

【台中 火鍋】加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店，白醬

意外之喜~在海鮮盤上有一撮海藻，我想說....這是裝飾嗎？但看起來好像可以吃耶！煮過後紫色的海藻變成常見的綠藻小菜！

很好吃喔！我沒有想到海藻也很搭麻辣味！開發了新口感！

【台中 火鍋】加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店，白醬

煮到這個階段經過加湯、投入起司片，看起來濃郁度不減，煮得牡蠣還是一樣鮮嫩！這款有推！

【台中 火鍋】加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店，白醬

套餐最後都還有附上仙草凍+芋泥(很有冷凍芋的口感)，甜點的口感很好就是讓我更飽~哈哈

Tips：甜點可續，大概是一球冰淇淋的份量就看你還想吃幾份囉！

 

 

加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店

推薦 指數：5顆星

推薦原因： 台中也是火鍋的一級戰區，比鍋底、肉質、飲料吧，這家鍋物328 套餐豐盛又新鮮，湯底真的很優！煮出來都好好吃！白醬與昆布湯頭超推薦第一次來的人嚐嚐。生意好，請記得訂位喔！

營業時間：週一~週日11:30-02:00 (Final order 00:30，宵夜場也歡迎)（定休：無，不定休請關注官網)

官網：https://giafine100.com/

FB：https://www.facebook.com/giafine100.tc

電話：0910855180

地址：403台中市西區公益路288號


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Julia Hsu

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​​滿天飛舞的靈感我努力的從虛空之中抓住它、胡抓一把，用心寫下；說書人"說"故事，唱歌的人唱"心聲"，默默與鍵盤相對，寫下我的人生與你們的交會。最美那段是你留下深淺交錯的音符劃過我笑臉 你可以來找我，如果你想與我對話。你可以來分享給我，你想說的話。但請不要寫髒話，何苦互相傷害 美食，我寫我吃過的，有邀稿的我會註記。 旅行，我想去的地方有很多，我想妳們也是....分享我們在旅行的過程會發現記憶更加豐富了
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