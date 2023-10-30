▲2023.09.10這一天，我們遠離塵囂，大夥驅車來新北市平溪區的『觀荷』人文藝術莊，渡過一個靜雅悠遊的日子。

▲豔陽高照的日子，藍天白雲在呼喚，大夥在士林的「劍潭捷運站」出口集合，驅車來到 新北平溪鄉。

▲ 新北市的平溪鄉，最有名的是放天燈，但這次我們是為尋幽探勝而來。

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▲ 『觀荷』位在新北市平溪區嶺腳寮的林中秘境，紅色箭頭指向是入口，讓我們好找了一會兒，差點錯過了。

▲穿過濃密低垂的林間，才看到『觀荷』門口，整個意念就是柳暗花明的概念唄。



▲進入寬敞的大廳，沒有窗框的古典百葉窗半遮光澤，通透的綠意盎然，躍入眼簾，寧靜樸實中的雅緻，讓人一時禪靜古典氛圍上心頭。

▲三不五時，也要遠離塵囂，來一趟山林淨空心靈之旅。

▲原木地板上，老舊的電扇、有歷史斑駁的石桌、古典燒木炭茶具、大圓甕花瓶，與草蓆迎賓。

▲在山林間沏一壺茶，與友笑談人生，不亦樂呼。

▲怎麼拍照，就怎麼舒心，來這裡就是輕鬆愉悅。

▲古典優雅Cathy，沉醉在林間綠意鳥語中。

▲隱藏在平溪的山林祕境觀荷，有個靜雅古典氣息的意境，讓人不知不覺中也雅意上心頭。

▲不同的朋友，就有不同的詮釋意境。

▲遠離塵囂，古典懷舊古物的人文藝術莊園，總是在不經意間，讓人頻頻回首，吸取古老的記憶。

▲可以說已經人格化的貓咪，在這裡也忘了山中歲月幾何。

▲四處都是古樸老舊的陳設，不經意間也透露出店東的古典藝術家的性格特質。

▲在這裡猶如坐禪，就可以獨享寧靜安祥，難得心靈沈澱時刻。

▲在石觀音的俯視下，坐在山林間的窗檯邊，盤起雙腳，一壺茗茶相伴，就是淡然，人生不過如此的愜意。

▲斑駁的牆面，舊舊的木椅，猶如回到小時候鄉間的古厝，有回家的感覺，很是舒適。

▲小時候印象中的五斗櫃，竟然在這裡重現，大大小小亂中有序的擺設，瞬間讓人回到古早的時光。

▲古早的餐車上，各式各樣的咖啡、茶飲、鬆餅、排骨湯、現蒸湯包，任點現作，在這深山林內，不怕沒得吃。

▲溫文儒雅親切的 『觀荷』老闆游先生，凡事親力親為。

▲店家用炭火烤出的紅薯，熱騰騰的拿在手上吃，有炭烤的香氣，最香了，都讓人忘了要減肥了呀。

▲這裡有寬敞的演奏、點唱視廳的場地，任來賓使用。

▲談得來的朋友一起走走，多聚聚，​人生才會無憾無悔，加油唄。

▲這景象讓人想起台語的好意頭：雙雙對對，萬年富貴。

▲多才多藝的老闆游先生，與來賓現場演奏薩克斯風，悠揚的樂曲迴旋室內外，柔情飄進每個人的心中。

▲在綠意盎然的山林裡，聽比德大哥的薩克斯風演奏，悠揚樂曲迴旋在每個過客的心靈，這個假日very relaxing。

▲大家一起點合菜，忙碌的過了半天，大家早就飢腸轆轆，來不及讓我好好拍個料理的合照，瞬間就Clean了。

▲店家主廚好手藝，台式熱炒合菜料理，讓大夥吃得盡興。

▲多才多藝的老闆游先生，在大夥用餐之際，現場演奏長笛，讓我們心靈物質皆滿足飽餐一頓。

▲現在來賓的演唱，聽得出來，大家都是唱將。

▲長方型的室內，原木地板、桌椅矮凳搖椅，盆栽佈置其中，心想這裡就是完全休憩之地。

▲走出戶外，藍天白雲綠色山林迎接我們。

▲戶外綠意盎然的世界，總是讓人賞心悅目。

▲在這深山林裡，就常會有小動物慵懶的情節上演著。

▲飯後店家老闆帶我們去參觀他們的秘密基地。

▲秘密基地一：原木桌椅齊全，我們處在一個河谷上的半戶外包廂。

▲再穿過小涵洞，有種期待的心情。

▲秘密基地二：瀑布流水聲響中，呈現另一個更寬敞的戶外包廂。

▲臨河的戶外大包廂，再多人來也不怕沒位置坐，森林中的芬多精，讓人心曠神怡，友人建議來這裡烤肉，老闆就不准，想想也對，安全法規大家都要遵守唄。

▲隱藏在平溪的山林祕境裡的《觀荷》，滿滿的早期古典收藏、佛教字畫、古董文物，這一天我們在這裡賞玩古物、咖啡茗茶休閒、樂器演奏、卡拉ok歌舞盡興、品嚐店東一手好廚藝的美食，謝謝好友們，一起渡過一個美好的假期。

『觀荷』 地址： 新北市平溪區嶺腳寮101號 電話：(02) 2495 - 2238 營業時間：9:00-22:00 粉絲團： 【觀荷】茶藝咖啡餐飲人文藝術廣場 消費方式：用餐是人頭計費中式料理是600元/人，義大利麵300/人。不用餐也可以來下午茶，茶點低消100元/人。黑咖啡100/人，這裡可以​唱卡拉ＯＫ # Iven の窩 - 分享生命中的美好