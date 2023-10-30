牛室炙燒牛排BEEFHOUSE 歡樂慶五週年，帶孩子一起來聚餐很超值

11/1（三）～12/12（二）讓親子客一起來同樂、大口吃肉肉炙燒美食

買大送小歡樂聚餐，只要帶孩子來用餐就可以免費享用歡樂吧！（底下有活動方式）

鳳山家庭聚餐推薦 牛室炙燒牛排BEEFHOUSE ，也經營五年了

每次晚上、週末經過都很多人排隊，家庭聚餐、聚會吃肉肉都很適合

點排餐就可以免費享用自助吧，超過50種以上的自助美食任你吃

還又被炙燒牛排店耽擱的披薩，很多人都專程來吃披薩的唷！

牛室炙燒牛排BEEF HOUSE 高雄鳳山店

位置：高雄市鳳山區青年路二段477號

營業時間：07 780 7575

平日一～五

11:00～15:30 最後收客14:00

17:00～22:00 最後收客20:30

假日六日

11:00～22:00最後收客20:30

線上菜單：view

粉絲團：Facebook

11/1（三）～12/12（二），買大送小 （孩子可以免費享用自助吧）

一位大人只能配一位小孩（假日記得先訂位告知）

130公分以下自助吧免費，131公分以上收150元自助吧費用

還可以IG/FB上傳美食，即免費贈送1杯百元飲品（每桌）

啤酒買3送1，很適合吃肉肉配啤酒

文山特區最超值的鐵板牛排專賣店，就是這間 牛室炙燒牛排BEEFHOUSE，文山特區吃肉肉聚餐

深受家庭客、學生熱愛來聚餐，光是歡樂吧就可以痛快吃了

炸物也會不斷的出新的

玉米薯塊被夾玩，又出了小熱狗

絕對超過50種熟食美食，光是熱炒、主廚特製等美食就超過數十種

而且每次補出來都是不同佳餚，每次來菜色都會變化，讓人聚餐吃不膩

晚上假日家庭客特別多，週年慶更不能錯過賣大送小活動，全家一起來開吃

沙拉吧也很豐富，不僅有蔬菜還有冷麵、貝殼麵等等，還有季節性水果

我最愛先吃滿滿生菜沙拉當開胃菜，滿滿營養膳食纖維

挑選自己喜歡的吃比較不踩雷，而且不擔心沒吃完而浪費

不可少的玉米濃湯，每次來孩子都喝三碗以上

每一湯匙都可以撈到滿滿料的羅宋湯，牛肉塊也很多～（可以早點來撈，大家都愛撈肉肉）

高達六款以上的手工披薩，孩子每次來都先吃披薩、炸物

吃飽飯厚記得再來吃招牌珍珠奶茶披薩

披薩還蠻大心的，不擔心餅皮太厚一下子就吃撐了！

被牛排館耽擱的披薩必吃

可以先逛一輪，看看什麼想吃的熟食

很多台式熱炒、麻辣鴨血豆腐、蔬菜等等，被夾完又會送出新菜色唷！

熟食樣式很多，大人小孩都可以滿足～還有咖哩飯、炒麵等選擇唷！

台式古早味米糕、燉牛肉

牛肉炒麵

經典熱炒

居然還有蝦蝦！我自己就夾一大盤～～蒜香夠味，很開胃！

主廚私房料理

麻辣豆腐鴨血，很饕客很愛～去夾第二次就快沒了！

每道熟食底下都有餐點名稱，如果不吃牛的可以稍微留意

居然還有壽喜燒

牛室特製黑咖哩，非常大人味

咖哩很濃稠，還夾帶牛肉，搭配白飯很開胃香濃夠味，推薦給咖哩控

熱呼呼蒸籠美食，光是熟食吃一輪～～都快忘記還有肉肉排餐！

飲料還有冰淇淋

多樣餅乾，還有充滿童趣的古早味餅乾可以跟孩子一起分享

餐前也可以烤吐司刷醬來吃

真的熟食自助吧餐點供應樣式很多，難怪每天生意都很好

就是吃排餐免費送自助吧，帶孩子來吃也覺得超值

市面上隨便一個火鍋或者檢餐都要400元以上～

來牛室吃肉肉排餐還有熟食歡樂吧吃到飽！

香濃好吃的咖哩，還帶出特製藥膳香氣

吃一輪熟食，肉肉排餐也陸續上桌

美國安格斯沙朗牛排，升級極上干蝦（干貝*2 +大白蝦*2）199元

帶有軟嫩口感的 美國安格斯沙朗牛排，我們還升級了海鮮

週年慶帶孩子來吃，省下來的錢直接升級海鮮！慰勞自己～

油脂不多建議5~7分熟度，口感還算軟嫩好咀嚼

可以搭配黑胡椒醬，帶一點層次香氣提出牛肉風味

連孩子都可以一起享用，好咀嚼～軟嫩軟嫩帶有肉汁！

炙燒干貝好好吃，飽滿香甜又大顆

黃金雞腿排，升級海陸蝦拼 （大白蝦*2+炙燒魷魚）249元

我個人最愛的經典組合，我都吃雞腿排居多

加上海陸蝦拼，豐富的高蛋白質餐點

海陸一次通吃，使用阿根廷魷魚好大尾，口感很脆又香甜

雞腿排帶有焦香，有醃製過帶出特色香氣與雞肉本身甜味

超愛魷魚，非常好切割分享

每一口都充滿海味，連魷魚頭都好好吃

白蝦也很大尾，加上有開背過，剝蝦殼也很便利，就能大口吃！

美國紐約客牛排，升級經典海陸（干貝*2 +鮭魚）199元

口感更加軟嫩的紐約客，油花剛剛好

帶出香氣，軟嫩好咀嚼，推薦五分熟度

鐵板上面還有鑄鐵，可以再決定自己喜歡的熟度

會搭配大量的蒜片，可以搭著吃

軟嫩好切割，帶出軟嫩香甜滋味

單點炸蝦（１５０元）

菜單上還有一些單點菜色可追加

每一口都很卡滋酥脆

咬下帶出軟嫩的蝦漿甜味，連蝦尾巴都很酥脆口感～

五週年慶，買大送小～～全家一起來帶歡樂吃！

建議先訂位唷！

熊熊奶茶（可以免費加一次珍珠）

牛室最多人單點的熊熊奶茶，喜歡珍珠還能免費續加一次！

牛室極品紅茶

極品洛神烏梅汁

可以點來分享喝，去油解膩～

瓶裝跟杯子也太有儀式感了

吃飽飯後別忘了珍珠奶茶披薩唷～

光是自助吧吃到飽就很超值了~~~

可以幫爸媽省荷包，週年慶帶孩子來吃吧!(買大送小)

牛室炙燒牛排BEEF HOUSE 高雄鳳山店

位置：高雄市鳳山區青年路二段477號

營業時間：07 780 7575

平日一～五

11:00～15:30 最後收客14:00

17:00～22:00 最後收客20:30

假日六日

11:00～22:00最後收客20:30

線上菜單：view

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