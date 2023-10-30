為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 歡慶週年慶買大送小爽爽吃 牛室炙燒牛排BEEFHOUSE，披薩熟食歡樂吧、鐵板牛排美食、超值原塊肉排餐、歡樂吧吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆…

歡慶週年慶買大送小爽爽吃 牛室炙燒牛排BEEFHOUSE，披薩熟食歡樂吧、鐵板牛排美食、超值原塊肉排餐、歡樂吧吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2023-10-30 08:02:42 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 人氣：109
share
邀約
星級窩客
窩客好文

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

發表篇數：1609篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 鳳山區

造訪商家：牛室炙燒牛排BEEFHOUSE 高雄鳳山店
phone07-7807-575
place高雄市鳳山區青年路二段477號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

牛室炙燒牛排BEEFHOUSE 歡樂慶五週年，帶孩子一起來聚餐很超值
11/1（三）～12/12（二）讓親子客一起來同樂、大口吃肉肉炙燒美食
買大送小歡樂聚餐，只要帶孩子來用餐就可以免費享用歡樂吧！（底下有活動方式）

鳳山家庭聚餐推薦 牛室炙燒牛排BEEFHOUSE ，也經營五年了
每次晚上、週末經過都很多人排隊，家庭聚餐、聚會吃肉肉都很適合
點排餐就可以免費享用自助吧，超過50種以上的自助美食任你吃
還又被炙燒牛排店耽擱的披薩，很多人都專程來吃披薩的唷！

牛室炙燒牛排BEEF HOUSE 高雄鳳山店
位置：高雄市鳳山區青年路二段477號
營業時間：07 780 7575
平日一～五
11:00～15:30 最後收客14:00
17:00～22:00 最後收客20:30
假日六日
11:00～22:00最後收客20:30
線上菜單：view
粉絲團：Facebook

11/1（三）～12/12（二），買大送小 （孩子可以免費享用自助吧）
一位大人只能配一位小孩（假日記得先訂位告知）

130公分以下自助吧免費，131公分以上收150元自助吧費用

還可以IG/FB上傳美食，即免費贈送1杯百元飲品（每桌）
啤酒買3送1，很適合吃肉肉配啤酒

文山特區最超值的鐵板牛排專賣店，就是這間 牛室炙燒牛排BEEFHOUSE，文山特區吃肉肉聚餐
深受家庭客、學生熱愛來聚餐，光是歡樂吧就可以痛快吃了

炸物也會不斷的出新的

玉米薯塊被夾玩，又出了小熱狗

絕對超過50種熟食美食，光是熱炒、主廚特製等美食就超過數十種
而且每次補出來都是不同佳餚，每次來菜色都會變化，讓人聚餐吃不膩

晚上假日家庭客特別多，週年慶更不能錯過賣大送小活動，全家一起來開吃

沙拉吧也很豐富，不僅有蔬菜還有冷麵、貝殼麵等等，還有季節性水果

我最愛先吃滿滿生菜沙拉當開胃菜，滿滿營養膳食纖維

挑選自己喜歡的吃比較不踩雷，而且不擔心沒吃完而浪費

不可少的玉米濃湯，每次來孩子都喝三碗以上

每一湯匙都可以撈到滿滿料的羅宋湯，牛肉塊也很多～（可以早點來撈，大家都愛撈肉肉）

高達六款以上的手工披薩，孩子每次來都先吃披薩、炸物
吃飽飯厚記得再來吃招牌珍珠奶茶披薩

披薩還蠻大心的，不擔心餅皮太厚一下子就吃撐了！

被牛排館耽擱的披薩必吃

可以先逛一輪，看看什麼想吃的熟食
很多台式熱炒、麻辣鴨血豆腐、蔬菜等等，被夾完又會送出新菜色唷！

熟食樣式很多，大人小孩都可以滿足～還有咖哩飯、炒麵等選擇唷！

台式古早味米糕、燉牛肉

牛肉炒麵

經典熱炒

居然還有蝦蝦！我自己就夾一大盤～～蒜香夠味，很開胃！

主廚私房料理

麻辣豆腐鴨血，很饕客很愛～去夾第二次就快沒了！

每道熟食底下都有餐點名稱，如果不吃牛的可以稍微留意

居然還有壽喜燒

牛室特製黑咖哩，非常大人味
咖哩很濃稠，還夾帶牛肉，搭配白飯很開胃香濃夠味，推薦給咖哩控

熱呼呼蒸籠美食，光是熟食吃一輪～～都快忘記還有肉肉排餐！

飲料還有冰淇淋

多樣餅乾，還有充滿童趣的古早味餅乾可以跟孩子一起分享

餐前也可以烤吐司刷醬來吃

真的熟食自助吧餐點供應樣式很多，難怪每天生意都很好
就是吃排餐免費送自助吧，帶孩子來吃也覺得超值

市面上隨便一個火鍋或者檢餐都要400元以上～
來牛室吃肉肉排餐還有熟食歡樂吧吃到飽！

香濃好吃的咖哩，還帶出特製藥膳香氣

吃一輪熟食，肉肉排餐也陸續上桌

美國安格斯沙朗牛排，升級極上干蝦（干貝*2 +大白蝦*2）199元
帶有軟嫩口感的　美國安格斯沙朗牛排，我們還升級了海鮮
週年慶帶孩子來吃，省下來的錢直接升級海鮮！慰勞自己～

油脂不多建議5~7分熟度，口感還算軟嫩好咀嚼

可以搭配黑胡椒醬，帶一點層次香氣提出牛肉風味

連孩子都可以一起享用，好咀嚼～軟嫩軟嫩帶有肉汁！

炙燒干貝好好吃，飽滿香甜又大顆

黃金雞腿排，升級海陸蝦拼 （大白蝦*2+炙燒魷魚）249元
我個人最愛的經典組合，我都吃雞腿排居多
加上海陸蝦拼，豐富的高蛋白質餐點

海陸一次通吃，使用阿根廷魷魚好大尾，口感很脆又香甜

雞腿排帶有焦香，有醃製過帶出特色香氣與雞肉本身甜味

超愛魷魚，非常好切割分享
每一口都充滿海味，連魷魚頭都好好吃

白蝦也很大尾，加上有開背過，剝蝦殼也很便利，就能大口吃！

美國紐約客牛排，升級經典海陸（干貝*2 +鮭魚）199元
口感更加軟嫩的紐約客，油花剛剛好
帶出香氣，軟嫩好咀嚼，推薦五分熟度
鐵板上面還有鑄鐵，可以再決定自己喜歡的熟度

會搭配大量的蒜片，可以搭著吃

軟嫩好切割，帶出軟嫩香甜滋味

單點炸蝦（１５０元）
菜單上還有一些單點菜色可追加

每一口都很卡滋酥脆
咬下帶出軟嫩的蝦漿甜味，連蝦尾巴都很酥脆口感～

五週年慶，買大送小～～全家一起來帶歡樂吃！
建議先訂位唷！

熊熊奶茶（可以免費加一次珍珠）
牛室最多人單點的熊熊奶茶，喜歡珍珠還能免費續加一次！

牛室極品紅茶

極品洛神烏梅汁
可以點來分享喝，去油解膩～

瓶裝跟杯子也太有儀式感了

吃飽飯後別忘了珍珠奶茶披薩唷～

光是自助吧吃到飽就很超值了~~~
可以幫爸媽省荷包，週年慶帶孩子來吃吧!(買大送小)

牛室炙燒牛排BEEF HOUSE 高雄鳳山店
位置：高雄市鳳山區青年路二段477號
營業時間：07 780 7575
平日一～五
11:00～15:30 最後收客14:00
17:00～22:00 最後收客20:30
假日六日
11:00～22:00最後收客20:30
線上菜單：view
粉絲團：Facebook

 




檢舉
share
chevron_left

嘉義阿里山伴手禮追起來真實BAKERY嘉義阿里山公

學區美食之韓系粉嫩漢拏한라韓式餐車，海苔豬肉

chevron_right
延伸閱讀

Hot Toddy 十字架純銀飾品

 高雄旅遊王

台南美食 – 好農家米糕

 高雄旅遊王

【台南 南區】美式復古深夜咖啡荒流 HomeReal 來場老派式的cofffee date

 我是艾兒比！！

台北美食 饃饃噠心動肉夾饃｜超澎湃肉夾饃「餡料塞到滿出來」 獨特「千層餅皮」酥脆到沒天理惹！

 算命的說我很愛吃
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
星級窩客
窩客好文

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

發表篇數：1609篇

☺愛挖鼻屎的尼力部落格：nellydyu.tw/blog ☺尼力粉絲團：www.facebook.com/nellydyu0608 粉絲人數：8萬2☺字媒體：https://zi.media/@nellydyu☺尼力IG：https://www.instagram.com/nellydyu/ 粉絲人數：1萬2 ☺點子生活專欄：http://www.saydigi.com/author/nellydyu☺窩客島：www.walkerland.com.tw/ ☺愛食記：https://ifoodie.tw/user/54ac7d74d4fdab77377e1ca2
作者的其它文章
同類據點
曼菲斯牛排 照片

曼菲斯牛排

5.00 (1人評鑑)

區域：高雄市楠梓區
德冠牛排館 照片

德冠牛排館

0.00 (0人評鑑)

區域：高雄市鳳山區
Double 萬牛排館 鳳山店 照片

Double 萬牛排館 鳳山店

0.00 (0人評鑑)

區域：高雄市鳳山區
The BBQ House 高雄南屏店 照片

The BBQ House 高雄南屏店

3.95 (1人評鑑)

區域：高雄市鼓山區
秘燒-時尚岩燒牛排 照片

秘燒-時尚岩燒牛排

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市三民區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up