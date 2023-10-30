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宜蘭美食 樹說，｜一週只開店三天的超美味千層蛋糕　結合金工飾品店還有「可愛貓貓陪伴尼！」

2023-10-30 10:35:03 算命的說我很愛吃 人氣：102
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窩客好文

算命的說我很愛吃

發表篇數：795篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 冬山鄉

造訪商家：樹說，
place宜蘭縣冬山鄉永興路一段257號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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欸不是！這麼好吃的千層怎麼我都沒聽說過！位於宜蘭冬山，一週只開業三天的超級隱藏版甜點店「樹說，」，販售甜點控絕對秒被圈粉的超美味千層，以及多款蛋糕。不只販售甜點，這裡還是家具店AKA金工店，超溫馨勾追的複合型小店，還有療癒店貓萌萌陪伴你，所有喜歡的元素的聚集在這裡了捏！

位於宜蘭冬山的隱藏版甜點店「樹說，」，開店的時間總是人潮滿滿滿出來～充滿木質擺設、散發溫馨氣息的小店，莫名的令人放鬆，準備度過慵懶又美好的日常時光。

不只是甜點店，同時還身兼傢俱店、金工店的角色。多了這些不同元素的相伴，讓每一個角落都變得獨特又具質感氣息～

放得滿滿的蛋糕櫃，我們今天就是為此而來！！！

嗚呼～令人喜愛的甜點們上桌哩！ 酸甜清爽的檸檬千層，細緻的餅皮與滑順內餡均勻的一層又一層，疊加出甜蜜又和諧的美好滋味～另外還點了葡萄生乳酪蛋糕，新鮮多汁的綠葡萄，搭配濃郁入口即化的乳酪，一口接一口，好吃到停不下來。

除了好好吃的甜點們之外，這裡還有毛茸茸的貓貓店長會來找你塞奶～咖灰色條紋的貓貓店長會在店裡四處走動，累了的話還可能直接坐在你腳邊，齁～本日最療癒，我可以待在這裡看貓貓一下午也不會覺得無聊！

質感又隱密的隱藏版甜點店，下次去宜蘭冬山探險的時候記得排進行程裡～享受一場有貓貓、有甜點的療癒下午茶時刻吧！

【樹說，】
地址：宜蘭縣冬山鄉永興路一段257號
營業時間：13:00-18:00，週二－週五公休
電話：0919-147-165
粉絲專頁：https://reurl.cc/9R3jXa

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