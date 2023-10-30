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基隆森林系景觀餐廳【RAIN DANCE 雨舞餐廳】隱藏版無國界料理/倉箱蜜境文旅/三面環山玻璃屋餐廳/外帶DIY霜淇淋只要30元/平溪深澳線美食/基隆山海一日遊

2023-10-30 10:38:39 大海愛上藍天 人氣：95
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1515篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：RAIN DANCE 雨舞餐廳
phone02-2469-6777
place基隆市中正區北寧路446巷51號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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平溪深澳線海科館站旁，往基隆容軒步道山坡上有間倉箱蜜境文旅，四周充滿綠意盎然像世外桃源一般，因為顯少人知，在此休憩非常有度假的感覺，一樓有間隱藏版無國界料理-雨舞餐廳，結合在地食材提供異國料理，餐廳擁有大片落地窗，視野極好，三面環山玻璃屋餐廳，空間寬敞舒適，不管你要美式、日式、中式西式都有，為姐妹聚會、情人約會好所在。

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RAIN DANCE 雨舞餐廳，玻璃屋景觀餐廳，三面環山，充滿清新綠意的氛圍～

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早上11:00前為倉箱蜜境文旅早餐，11:30以後提供無國界料理午餐和下午茶。

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餐廳寬廣舒適，還提供沙發座椅，擁有大片落地窗，可讓陽光透起來，讓我們就像置身在大自然下用餐一樣。

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使用大面積的玻璃，讓空間有無限延伸的舒適感。

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招牌必點：海底世界彩虹麵220元，顏色繽紛亮麗，上面擺滿滿滿的海鮮，還有炸天婦羅，這道不僅僅是小朋友的最愛，也是我的最愛。

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添加各種天然蔬果的彩虹麵，不僅好吃還超好拍的～想必未來成為網美最佳打卡美食。

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麵條像義大利麵，搭配奶油、起司粉，攪拌在一起後香氣十足，連我不愛吃義大利麵的都喜歡～

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中式經濟餐：咖哩雞丁320元（附小菜和水果）精緻又美味～

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經典牛肉起司培根漢堡340元，份量超多的，附薯條、生菜沙拉、巨大美式漢堡，很有飽足感。

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三個人不小心點滿滿一桌，超豐盛的～

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小時候的紅茶80元。重點是美景無價。

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最新DM，實際DM以店家為主。

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菜單上沒有，隱藏版香草霜淇淋乙支居然只要30元，還可以自己DIY，想吃多少自己擠，看你能擠多高，好吃又有趣。

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倉箱蜜境文旅大廳非常具文青風，現在正值萬聖節，有各種驚悚陰森的佈置。

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戶外也有網美鞦韆等美拍景點

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周邊景點：容軒步道，簡易輕鬆山海步道，5分鐘就能到達360度超美觀景平台。 

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基隆CP值高山海步道│基隆容軒步道│簡易輕鬆5分鐘攻項│360度超美觀景平台│八斗子山海美景盡收眼底│品嚐在地銅板小吃 

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周邊景點：望海巷景觀橋，這裡視野極好，新設小李海鮮麵、海有BBQ、海有個地方等景觀餐廳。

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在這裡吹風看海真的超舒服的～影片分享

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雨舞無國界料理餐廳：基隆市中正區北寧路446巷51號；營業時間：早餐07:00~11:00 (最後點餐時間10:30) ；午餐 11:30~17:00 (最晚點餐時間16:00) ；晚餐 17:30~22:00 每週五、六、日及例假日供應 (最晚點餐時間21:00)

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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