一間讓人回味無窮咖啡廳，知名連鎖咖啡店-彼得好咖啡也在桃園設分店了，地點就在南崁中正路上，相當好找，挑高二層樓，空間寬敞舒適，營業時間從早上7:00到晚上19:00，不管你要享用早餐、午餐、下午茶都可以，餐點樣式超多，除了各式飲品，還有蛋糕、生菜沙拉、義大利麵、帕里尼、吐司都有，餐點平價美味，適合姐妹約會、家庭聚餐好所在。

最愛它2樓空間，擁有大片的落地窗可讓陽光透進來，還有高腳椅座位區，木質的傢俱，感覺很有質感～

座位採先到先選，挑選自己喜歡的座位，再到櫃台點餐。

從二樓看下去一樓的空間座位區。

彼得用好咖啡為生活增添片刻美好時光。影片分享

可欣賞窗外的街景

茶水餐具自取，不收服務費。

招牌必點：早午餐系列，全天候都可以點，圖文並茂，每樣看起來都好豐盛喔～

下午茶時段16:00-18:30還提供限時超值優惠，點義大利麵送一杯中杯紅/綠茶。

最新DM，實際DM以店家為主。

彼得好咖啡堅持優質咖啡店，提供極品咖啡，實際品嚐美味順口，不苦澀。

紅豆起司牛奶吐司55元，紅豆餡料超多，起司融化在烤吐司內香甜可口，喜歡吃甜食的千萬不要錯過。

招牌必點： 嗨！彼得早午餐185元內容有（蜂糖法式吐司、培根、水果鮮蔬沙拉、紅豆牛奶、雞腿排）等甜的鹹的都有，營養又豐盛。

只要銅板價就能享用多款精品手沖咖啡，還有各種輕食點心可選，每人平均約百元初頭就可以享用豐盛的早餐，讓我們全家在此享用美味的早晨時光。

店內到處都是美拍景點，為桃園平價網美餐廳。

彼得好咖啡 桃園南崁店：桃園市蘆竹區中正路329號；營業時間：07:00-19:00

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