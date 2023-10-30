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桃園南崁新開咖啡店【彼得好咖啡】清新明亮有質感咖啡廳/銅板價就有手沖咖啡/招牌必點早午餐拼盤145元起/桃園CP值高全天候可享用早午餐

2023-10-30 10:40:06 大海愛上藍天 人氣：97
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1517篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：彼得好咖啡 南崁店
phone03-3530-779
place桃園市蘆竹區中正路329號
作者本次評價：
4.70
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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一間讓人回味無窮咖啡廳，知名連鎖咖啡店-彼得好咖啡也在桃園設分店了，地點就在南崁中正路上，相當好找，挑高二層樓，空間寬敞舒適，營業時間從早上7:00到晚上19:00，不管你要享用早餐、午餐、下午茶都可以，餐點樣式超多，除了各式飲品，還有蛋糕、生菜沙拉、義大利麵、帕里尼、吐司都有，餐點平價美味，適合姐妹約會、家庭聚餐好所在。 

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最愛它2樓空間，擁有大片的落地窗可讓陽光透進來，還有高腳椅座位區，木質的傢俱，感覺很有質感～

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座位採先到先選，挑選自己喜歡的座位，再到櫃台點餐。

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從二樓看下去一樓的空間座位區。

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彼得用好咖啡為生活增添片刻美好時光。影片分享

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可欣賞窗外的街景

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茶水餐具自取，不收服務費。

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招牌必點：早午餐系列，全天候都可以點，圖文並茂，每樣看起來都好豐盛喔～

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下午茶時段16:00-18:30還提供限時超值優惠，點義大利麵送一杯中杯紅/綠茶。

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最新DM，實際DM以店家為主。

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彼得好咖啡堅持優質咖啡店，提供極品咖啡，實際品嚐美味順口，不苦澀。

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紅豆起司牛奶吐司55元，紅豆餡料超多，起司融化在烤吐司內香甜可口，喜歡吃甜食的千萬不要錯過。

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招牌必點： 嗨！彼得早午餐185元內容有（蜂糖法式吐司、培根、水果鮮蔬沙拉、紅豆牛奶、雞腿排）等甜的鹹的都有，營養又豐盛。

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只要銅板價就能享用多款精品手沖咖啡，還有各種輕食點心可選，每人平均約百元初頭就可以享用豐盛的早餐，讓我們全家在此享用美味的早晨時光。

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店內到處都是美拍景點，為桃園平價網美餐廳。

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彼得好咖啡 桃園南崁店：桃園市蘆竹區中正路329號；營業時間：07:00-19:00

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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