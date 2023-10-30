『秀綠』是老闆JERRY母親的名字，聽到用母親的名字當店名時，心中覺得有一股感動

而老闆JERRY為了PIZZA嚐遍各地名店，找到自己滿意的PIZZA後

再加入自己想要的元素，將經典與創意結合，打造出味覺、視覺、嗅覺與聽覺的多重饗宴

堅持使用義大利原料搭配在地優良食材，並提供餐與酒的完美搭配

只為了將最美味的食物、親切的服務與舒服自在的環境帶給每一位前來的客人

來到秀綠不僅有美味的料理可以享用，還有B&O頂級音樂可以聆聽更有充滿藝術氣息的用餐氛圍

約會、慶生、三五好友／家庭聚會都好適合

【目錄索引】

‧秀綠披薩桃園二店-環境介紹

‧秀綠披薩桃園二店-優惠

‧秀綠披薩桃園二店-餐點介紹

‧秀綠披薩桃園二店-店家資訊

在花蓮超人氣的秀綠披薩在桃園開分店了

如果你沒有機會到花蓮或是目前沒有規劃前往，在桃園也能吃到美味的義大利披薩了

地點就在鄰近統領百貨、南門市場、文昌公園，距離桃園火車站步行約10分鐘左右的路程

開車的朋友可以停在斜對面的文昌公園地下停車場$40/時（當日最高200元），非常方便

店面呈現有質感的綠色

採用半透明的設計，路過的人也能觀賞到店內的佈置與擺設

才剛走到門口，就看到老闆JERRY本人來開門了，有種備受尊寵的感受

【秀綠披薩桃園二店-環境介紹】

秀綠披薩環境有著如西餐廳般的質感，優質的音響、充滿藝術氣息的圖畫

每一幅圖都是老闆的精心收藏

身兼外觀與音質的B&O音響，擺放起來根本就是室內裝潢的一個元素

可說是兼具功能性與美觀

秀綠提供包廂式的空間，帶點隱密的小空間

適合小團體用餐與聚會

外觀也設計的很有異國風情

以座位數來說不算少

我們是平日來的，剛到時已有些許人潮

陸續有人來來去去，假日前來建議先訂位

【秀綠披薩桃園二店-優惠】

◎假日上午10:30～11:15提供超值早午餐，六日二天每日僅有20名

提早網上訂位再享九折優惠→https://www.myfunnow.com/zh-tw/funbook/3047303697199/branch

◎平日中午外帶Pizza享第二個Pizza七折的優惠

【秀綠披薩桃園二店-餐點介紹】

▲白松露油野蕈濃湯 100元

白松露油野蕈濃湯加入橄欖油跟白松露油，風味獨特

蕈菇滋味無敵濃郁，並帶有濃稠的質地

喝完一碗居然有微微的飽足感

▲布里及藍紋乳酪佐無花果搭伊比利豬 340元

將小番茄、腰果、乳酪、生菜、無花果、伊比利豬結合再淋上橄欖油、巴薩米克醋

酸甜、乳香的口感，整體呈現超級豐富的滋味

鹹香的伊比利豬，連不敢吃生食的老妹都吃的不亦樂乎

▲新鮮綜合沙拉 220元

多樣的生菜搭配清爽的巴薩米克醋

有起司、煙燻鮭魚等等，可說是結合清爽、濃郁、香氣的一道沙拉

有著多層次的風味與口感

煙燻鮭魚散發著煙燻獨有的香氣及軟Q的口感，搭配著清爽的生菜一塊吃

濃郁中帶有爽口的滋味

▲烤綜合蔬菜 240元

烤綜合蔬菜有南瓜、櫛瓜、花椰菜、玉米筍、香菇、紅椒、甜豆

很有味道又能嚐到蔬菜本身的風味

而且雖然是烤的，可是依舊保有水分

▲佛卡夏開胃小點

佛卡夏開胃小點一次可以吃到煙燻鮭魚、精選火腿兩種口味

佛卡夏麵包柔軟中帶有Q勁，趁著麵包熱熱吃風味絕佳，冷掉後，麵包多了韌性更多了嚼感

呈現出不同的風味，兩種風味都好吃

除了加入煙燻鮭魚跟火腿外，還加入Cream Cheese，散發著獨特的美味

▲爐烤豬肋排 180元

肋排肉質軟嫩帶有微微的咬勁

香料的風味非常濃郁，吃起來很有味道

好吃到連骨頭都想啃下去

▲哈里薩烤串佐希臘優格醬 380元

有蝦子跟雞腿肉兩種口味，一次嚐到海陸風味

使用獨特香料，一入口先感受到香氣

蝦子新鮮飽滿，再搭配烤串的蔬菜一起吃，美味不膩口

重口味的烤串搭配希臘優格醬，多了一股爽口的滋味

搭配的恰到好處

雞腿肉厚實，肉質鮮嫩保有肉汁

與時蔬搭配的恰到好處，一口肉、一口菜

▲水果氣泡飲 90元

水果氣泡飲有著酸酸甜甜的口感

帶點微刺激的氣泡感，喝起來很爽口

微酸的口感，搭配著Pizza吃很解膩

▲貴妃釀 280元

頭一次喝到桂花加上紅酒

除了紅酒的酒香，還有桂花的香氣及淡淡的甜味喝起來非常香甜順口

拿來搭配披薩或是肉類吃特別適合

▲VERDEJO 260元（第二杯半價）

微酸清爽、口感清盈，帶有果香的一款白酒

喜歡搭配海鮮一塊吃

▲櫻桃鴨胸佐芝麻葉 單點460元+哈里薩香料雞（可選辣／不辣）單點420元

櫻桃鴨胸佐芝麻葉披薩是櫻桃鴨胸搭配青醬，雖然是鴨胸但鮮嫩不柴口

加入大量芝麻葉充滿著芝麻葉獨特的風味

層層堆疊的滋味及口感，豐富有層次

秀綠披薩口味都蠻特別的，而且吃起來不容易膩口

平常吃2塊披薩就「警崩」了

秀綠披薩我可以一次吃很多塊都不覺得膩口

哈里薩香料雞

加入茭白筍的哈里薩香料雞，獨特香料讓雞肉非常有味道

茭白筍爽脆的口感讓披薩吃起來不膩口

頭一次吃到加入茭白筍的披薩，很特別、味道也好吃

披薩餅皮薄中帶酥脆，細細咀嚼起來散發著淡淡的香氣

▲漁夫白酒海鮮 520元

海鮮食材有蝦、透抽、鮭魚，加入大量的帕米吉安諾起司

增添濃郁飽滿的起司香氣

海鮮種類滿豐富的，比較特別是加入鮭魚散發著鮭魚肉香、油脂香，跟一般吃到的海鮮披薩很不一樣

▲史威特甜點 300元

裡面是雙倍莫札瑞拉起司

外層淋上巧克力榛果醬，趁熱拉起長長的牽絲，畫面超療癒

吃起來有著香濃不膩的起司味，搭配Q軟的外皮及甜甜的巧克力榛果醬，超讓人喜愛的

趁熱吃，莫札瑞拉起司香氣濃郁

吃完鹹口味再吃甜披薩，超滿足的

▲提拉米蘇 120元

秀綠的提拉米蘇及布朗尼使用法國coco berry鈕扣巧克力，用料實在、不馬虎

嚐一口～苦甜巧克力中有著濕潤的口感

抿在嘴裡入口即化般，且散發著香甜微帶點苦的層次口感

▲布朗尼

小麥沒有特別愛吃布朗尼，因為之前吃到的大部份都是略帶紮實的口感

但秀綠披薩的布朗尼反倒比較像生巧克力的口感

有著綿密的口味、巧克力香濃的滋味，不會過於甜膩

吃完一顆會想再拿第二顆來吃

花蓮秀綠披薩在Google評分4.7、FB評分4.8分，更獲選為花蓮旅人誌的推薦美食

當天聽到有客人跟店員說～之前去花蓮旅遊有人推薦吃秀綠披薩，但陰錯陽差沒吃到

後來得知桃園有店了趕快來嚐鮮

小麥也是之前聽朋友說秀綠披薩有多好吃就有多好吃，這次終於如願來嚐鮮了

果然～我朋友沒有騙我啦！！吃過後真的覺得是我跟大妹心中桃園最好吃的披薩了

以前對披薩的印象是與營養健康衝突的，所以只能偶爾吃吃

但秀綠披薩堅持使用天然乳酪、義大利進口冷壓初榨橄欖油、五穀雜糧麵粉、土耕及水耕有機生菜等等

不僅自己吃的放心，就算推薦朋友、邀請家人來品嚐也能吃的營養又健康唷～

【秀綠披薩桃園二店-店家資訊】

店名：秀綠披薩桃園二店

地址：桃園市桃園區民族路145號1樓

營業時間：四五一12:00~14:00、17:30~21:00／六日（假日）10:30~14:00、17:30~21:00，週二、三公休

電話：0901-386 086

粉絲專頁：https://www.facebook.com/showgreenpizzafocaccia2

低消：成人350元、兒童200元