光看標題就非常浮誇但這是真的，

小鳥吃吐司圓山店推出應該是台灣目前最大得可頌麵包，

將近有58cm寬的可頌據店員說應該可以五、六個男生一起吃，

目前他們還在試營運中就推出非常多不同於平常的創意韓風麵包或吐司，

像是魔方生吐司、雞腿麵包、爆漿生乳千層吐司…都非常特別也很不錯吃，

對了！他們在正式營業的前三天（10/27、28、29）還有買一送一的活動喔，

喜歡麵包的朋友絕對不要錯過喔！

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小鳥吃吐司-台北圓山小鳥家 店家環境

▲ 他們的店就在圓山站一號出口出來右邊巷子走到承德路右轉就可以看到了

▲

▲ 店內不算大但麵包土司品項還蠻多的，

應該多來幾次才可以每樣都吃到～

▲ 試營運的第一天就造成轟動，

據說賣兩小時就賣光光了～

小鳥吃吐司-台北圓山小鳥家 菜單價格

▲

10/16 下午15:30試賣

全吐司系列，第二條半價。(已經過了…)

10/17-10/26

試賣12:00-19:00

開幕活動 三天買一送一(一切以店內現場為主喔!)

12:00-13:00、18:00-19:00 2個時段各50組

10/27 比臉大羅宋

10/28 靜岡抹茶紅豆麻吉小吐司

10/29 天然酵母軟歐包

(數量有限 售完為止)

▲MENU(拍攝於2023/10/16，一切以店內現場為主)

▲朋友試營運第一天也是滿載而歸

小鳥吃吐司-台北圓山小鳥家 美味麵包

台灣最大巨大可頌(需預約) NT.399 NT.350

每天限量10個，

這應該是目前全世界最大的可頌吧，

光長度就達到58公分，

卻才賣不到四百塊而且現在到10/31前才賣$350，

酥脆度看起來就很夠，

心動的朋友趕快下單吧！

1001頁手撕千層吐司（每日限量） NT.99

不只是千層吐司他們在中間還擠入爆漿奶油，

奶油香和熊本麵糰在咀嚼過程中不斷散發香氣，

越吃越好吃！

雞腿麵包

竟然想到將整根雞腿與起酥麵包組合再一起，

實在是太有創意了！

一口咬下有雞腿又有麵包，

超像海賊王裡魯夫在吃的感覺～

魔方生吐司 NT.110

總共有以下口味：

-青檸魔方（新鮮綠葡萄）

-Oreo魔方（oreo餅乾）

-草莓魔方（新鮮草莓）

-玉叔叔（新鮮黃玉米炙燒）

每款的內餡都超爆漿！！！

頭頂各自有不同的白巧克力很特別，

我個人最愛的「玉叔叔」鋪滿鮮甜玉米粒，

裡面內餡有滿滿的玉米濃湯，

又濃郁又鹹甜鹹甜的超特別～

貓掌牛奶燒（原味/抹茶/巧克力） 一個NT.38、3個NT.100

貓掌燒就是江小時候吃的牛奶棒放入模具中，

烤出超可愛的貓掌，

外酥內軟多層次又滿滿奶油香，

實在是太邪惡了，

不過真的非常好吃～

手工貝果（炙燒明太子、草莓乳酪、藍莓乳酪、花生）NT.60 任兩個NT.110

這天在現場剛好遇到店家正在製作炙燒明太子口味，

純手工製作綿密柔軟的貝果，

加上抹了滿滿明太子醬然後再炙燒過，

現場熱熱的吃真的是非常好吃，

貝果外酥內嫩配上炙燒過的明太子真的是絕配～

▲ 架上麵包

（要看現場狀況喔！不見得每樣都有都買的到！）

小鳥吃吐司-台北圓山小鳥家 店家資訊

小鳥吃吐司-台北圓山小鳥家

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61550481231969

營業時間：週一到週日 11:00-20:00​

店家電話：0225950068

店家地址：103台北市大同區承德路三段233號

本文章出自艾斯的美食視界：https://blueice.tw/morningbird-yuanshan/