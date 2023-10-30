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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 半夜也可以吃份量大浮誇早午餐🎉 營業至凌晨，即使是晚上也可以吃到漢堡、三明治、蛋餅等早午餐！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

半夜也可以吃份量大浮誇早午餐🎉 營業至凌晨，即使是晚上也可以吃到漢堡、三明治、蛋餅等早午餐！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

2023-10-30 21:00:00 踢小米 人氣：108
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窩客好文

踢小米

發表篇數：1087篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 新豐鄉

造訪商家：早到晚到-新豐店
phone03-5597-007
place新竹縣新豐鄉康樂路一段12號12號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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早到晚到不管是吃晚餐和宵夜都可以！

新豐的「早到晚到」是來自高雄的連鎖宵夜品牌，從下午5點營業至凌晨，即使是晚上也可以吃到漢堡、三明治、蛋餅等早午餐，還有泰式打拋豬飯、炒泡麵、鍋燒意麵等多種飯麵可以選擇

而且價格實惠，深受在地朋友和小資族歡迎

小米這次已經是二訪了，還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

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👉閱讀很方便

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👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

 

👉早到晚到-新豐店位置及停車方式

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早到晚到-新豐店位於康樂路上，就在明新科技大學旁。

開車的朋友往下開會有比較多白線可以停車。

 

👉早到晚到-新豐店環境介紹

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早到晚到從下午5點開始營業，讓大家晚上也能吃到漢堡、三明治、蛋餅、炒泡麵等早午餐

晚上來用餐的人潮還挺多的耶！

餐具和調味料自行取用，愛吃辣的朋友絕對不能錯過店家自己炒的蒜頭辣椒，香辣十足很夠味

用餐完要自行回收餐盤啦~

👉早到晚到-新豐店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

餐點以吐司、漢堡、蛋餅等常見的早餐都可以看得到，還有打拋飯、炒泡麵、鍋燒意麵等特色飯食也有

不管是愛吃早餐、正餐的朋友，來到這邊都可以有經濟實惠的選擇。

 

👉早到晚到-新豐店用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤來當大胃王，挑戰這滿滿一桌熱門餐點

 

首推招牌之一的肉蛋起司瀑布三明治(85元)，小米之前就有吃過了，可以看到起司如瀑布般流下，真的很浮誇

老闆用料一點都不手軟，煎蛋上加入很多雙色起司絲，再跟吐司、里肌肉片結合而成浮誇的三明治

里肌肉片醃製入味，肉質挺嫩的，一口咬下有肉甜味與鹹香醬汁。

搭配嫩嫩的歐姆蛋與鹹香起司，吃完真的超有飽足感的，這也是起司控必點的喔

阿嬤養的總匯豬排三明治(110元)堆疊得高高的，有厚切炸豬排、煎蛋、火腿、生菜等配料

不僅份量十足，且美味兼具營養，難怪深受附近的學生族群喜愛~

豬排雖然是厚切，肉質依然有嫩嫩的口感

大胃王的朋友可以挑戰，女生的話可以點一份兩人分食，這樣算下來一人才50幾元還挺划算的耶！

 

培根花生牛肉堡(100元)除了有厚切牛肉還有培根、蔬菜等配料，光一個就吃超飽的 XD

也讓平常早上起不來的朋友們，晚餐、宵夜時段一樣能吃到經濟實惠的早午餐

厚切牛肉挺嫩的，熱熱地吃還有肉汁喔~

厚切牛肉、鹹香培根跟花生醬的組合是美式漢堡的經典

 

蛋餅的選擇性也很多，之前吃過的皮蛋肉鬆蛋餅，讓小米印象很深刻，是皮蛋控必吃的~

這次吃的是芋泥肉鬆蛋餅(75元)，完全是小米的菜

芋泥有濃郁的甜香，口感很綿密，加上鹹香的肉鬆，可以享受正宗台味蛋餅的滋味

老闆說餅皮特別煎得比較酥脆，建議趁熱食用口感最佳喔

愛吃辣的朋友一定要加上店家自製的蒜頭辣椒。

喜歡吃麵食的朋友，這裡有炒泡麵、鍋燒麵等多種選擇，總有一款你會喜歡

麻辣雙皮蛋炒泡麵(95元)，皮蛋炒過後味道不會那麼重，加上肉絲、火腿和Q彈麵條，鹹香重口味，皮蛋控可不能錯過！

麻奶辛拉麵(105元)韓式泡菜湯頭加入起司，奶香味與辣味結合，屬於小辣的口味~

加上Q彈的辛拉麵，只要100元出頭，在物價飛漲的時代算挺經濟實惠的。

店家提供的餐點真的很豐富，竟然還有泰式打拋豬肉飯(110元)

打拋豬以豬絞肉、九層塔、辣椒與醬汁拌炒，鹹香帶辣很下飯~

加上荷包蛋份量十足，吃完很有飽足感

這裡也有許多炸物、小點心可以搭配，像是港式蘿蔔糕(40元)，外層金黃酥脆很不錯~

加上蒜頭辣椒、醬油膏風味更棒喔。

鹽酥黑輪片(50元)口感軟酥、鹹香，不只是早午餐，還可以作為下酒菜喔

熱狗淋蛋(40元)是小朋友最愛，熱狗與煎蛋結合，最後淋上番茄醬

底部密密麻麻的熱狗，讓小米有點密集恐懼症 XD

最後來個飯後甜點，跳色厚片(55元)可以任選兩個口味雙拼，小米今天選的是花生和手工厚奶酥~

小米建議先吃奶酥再吃花生，奶酥的濃郁奶香才不會被較重口味的花生蓋掉

小彤很喜歡奶酥口味，她說比知名的團購奶酥醬還好吃！

花生很濃郁有顆粒的口感，沒幾口就被小米解決掉了

可可巧酥厚片(70元)外脆內軟的厚片吐司，塗上可可醬與巧酥，就像是金莎版的巧克力厚片

巧克力香挺濃郁的，不過口味上偏甜，建議可以多人分食，不然一個人吃的話會比較膩口~

 

最後招牌飲品也不能錯過

草莓蛋蜜奶(500cc 35元,700cc 45元)，草莓甜香與甜甜的牛奶，挺不錯喝的。。

紅茶奶蓋(500cc 50元,700cc 55元)濃郁順滑的奶蓋與紅茶結合~

建議可以撕開封口喝，一口奶蓋、一口紅茶挺過癮的。

古早味鮮奶茶(700cc 55元)奶香很濃郁喔。

 

以上是我們的心得分享，早到晚到讓在地朋友，不論是晚餐、宵夜時段也可以吃到美味的早午餐，且價格實惠、份量十足，新豐朋友可不能錯過

👉早到晚到-新豐店營業時間地址

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🌟店家資訊：早到晚到-新豐店
🏠地址：新竹縣新豐鄉康樂路一段12號
☎電話：03 559 7007
⏰營業時間：17:00–01:30
粉絲團：早到晚到-新豐店
➡️現金交易/無收取服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

 

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