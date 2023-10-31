九品田川食館的副品牌「品田見麵」就在水豚麥胖附近~
小米看到喜愛的酸菜魚麵和牛肉酸辣粉，趕緊找了好友們一起去品嚐
還有哪些特色麵食呢？快跟著小米一起去看看吧。
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👉品田見麵位置及停車方式
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品田見麵位於文義街，附近有收費停車場，對開車的朋友來說很方便
👉品田見麵環境介紹
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店內走的是簡約裝潢，有涼爽的冷氣用餐起來很舒適~
店家無收取服務費，餐具就自行取用啦。
店家提供特色醬料，像是雞心椒、泡野山椒可以搭配麵食
👉品田見麵菜單目錄搶先看
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來看看菜單吧！
掃描桌上QR code就可以點餐，有山東風味的酸菜魚麵、四川風味的酸辣粉和雞肉酸辣冷麵等特色麵食，還有紅油抄手和港式奶皇包可以搭配耶
冰箱內有涼拌小菜和飲品可以自取。
👉品田見麵用餐心得分享
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來開動吧！
今天跟小彤和Lisa來品嚐創意麵食，小米又不小心手滑點了一桌 XD
首推酸菜魚麵(150元)，份量挺多的。
湯頭有濃郁酸香和清甜風味，非常順口好喝，這也是小彤的最愛
嫩嫩的魚片吸附湯汁吃起來特別甜美~
沾點辣椒一起吃風味更佳喔！
麵條使用寬麵，吸附湯頭很涮嘴，讓喜歡酸菜魚的小米很推薦
愛吃辣的朋友可以點牛肉酸辣粉(150元)，光看色澤就知道香辣夠味
牛肉片滷製入味，口感很軟嫩，加上又酸又辣的醬汁，天氣炎熱吃這道麵食很開胃
泡野山椒是挺重口味的醬料，重口味的朋友可不能錯過。
涼粉Q彈帶嚼勁，夏天吃真的解膩~
XO醬雞絲乾拌麵(120元)，黃麵加上雞絲、小黃瓜和XO醬調味，是不愛吃湯麵朋友的好選擇。
抄手分為紅油抄手、雞湯抄手和加了紅湯的老麻抄手，紅油抄手是湯汁較少的乾餛飩，其他則是湯汁較多的
抄手內餡調味鹹淡適中，加上酸V帶小辣的紅油，是配麵的好角色
奶皇包(90元)一份有3顆，外型就像是可愛的香菇~
奶皇內餡香氣濃郁，加上鬆軟的麵皮，是小朋友會喜歡的小點喔
以上是我們的心得分享，品田見麵有山東風味及川味特色麵食，喜愛吃麵食的朋友可不能錯過
👉品田見麵營業時間地址
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🌟店家資訊：品田見麵
🏠地址：新竹縣竹北市文義街197號
☎電話：03 657 1160
⏰營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:30 (周一公休)
粉絲團：品田見麵
➡️現金交易/無收取服務費
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）
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