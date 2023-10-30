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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 各大知名夜市凍檸茶第一品牌好吸！ 一連四天秋日新品買一送一優惠！ 還有一夜七次的神秘飲料！ (Hits the spot.菜單營業時間地址電…

各大知名夜市凍檸茶第一品牌好吸！ 一連四天秋日新品買一送一優惠！ 還有一夜七次的神秘飲料！ (Hits the spot.菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

2023-10-30 12:00:00 踢小米 人氣：103
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窩客好文

踢小米

發表篇數：1087篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：好吸Hits the spot 城隍店
phone03-6562-101
place新竹市北區北門街3號3號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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去年小米分享過好吸 Hits the spot 插旗竹北，後來店家從竹北搬到新竹北門街了！

10/30(一)-11/2(四)將推出新品買一送一的好康優惠，小米當然要趕緊來跟大家分享

 

放入整顆檸檬的招牌凍檸茶，有「凍檸茶第一品牌手搖飲」的稱號，品牌成立以來在台北各大夜市迅速竄紅，在台北燈會曾創下一天3000杯的銷量

讓人一夜七次的玫瑰檸檬飲，新鮮現打芒果冰沙搭配整杯AB乳果的芒果優格冰沙也不容錯過~

秋日新品使用黑糖粉粿搭配絲滑奶茶或凍檸茶，有台港風味結合的美味享受

大家來城隍廟吃美食，別忘了來好吸喝上一杯特調飲品。

PS.因拍攝需呈現內容物給大家參考，故使用塑膠杯，販售時使用紙杯符合環保規範。

 

好康優惠

新竹城隍店、竹科店及台北新生店，10/30(一)-11/2(四)連續四天秋日新品買一送一優惠。
10/30(一)蜜桃烏龍果粒茶買一送一
10/31(二)粉粿絲滑奶茶買一送一
11/01(三)粉粿凍檸茶買一送一
11/02(四)粉粿鮮奶茶買一送一

※每日限定100組，一人限購一組，僅供現場排隊購買。

 

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

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👉閱讀很方便

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👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

 

👉好吸Hits the spot 城隍店位置及停車方式

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好吸Hits the spot 城隍店位於北門街和中山路交叉口，彩券行旁。

開車的朋友可以把車停在附近的停車場~

👉好吸Hits the spot 新竹金山店位置

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好吸Hits the spot 新竹金山店位於金山街上，就在新竹科學園區旁。

👉好吸Hits the spot 台北新生店位置

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好吸Hits the spot 新生店位於新生南路一段12巷，靠近忠孝新生捷運站。

👉好吸Hits the spot 城隍店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

飲品選擇性很多，除了純茶之外，還有咀嚼控最愛的龜苓膏絲滑奶茶、黑糖珍珠鮮奶等。

讓人一夜七次的玫瑰檸檬飲大家可別輕易嘗試喔

秋日新品有粉粿絲滑奶茶、粉粿檸檬茶、粉粿鮮奶茶和蜜桃烏龍果粒茶四款飲品~

大家可別錯過10/30(一)-11/2(四)買一送一優惠，記得去排好排滿喔 XD

 

👉好吸Hits the spot 城隍店用餐心得分享

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小米跟小彤剛好一年前造訪好吸竹北店，一年後來到好吸城隍店，我們真的跟好吸非常有緣

這次10/30(一)-11/2(四)連續四天新產品，買一送一優惠的飲品。

喜歡奶味較重的朋友，小米推薦粉粿絲滑奶茶(65元)

大塊的黑糖粉粿光看就很過癮，粉粿Q彈帶嚼勁，帶有淡淡黑糖甜香，一邊咀嚼、一邊感受粉粿散出來的黑糖甜香

搭配奶味較重的絲滑奶茶，有台港結合的風味享受~

喜歡鮮奶茶的朋友可以點粉粿鮮奶茶(65元)，11/02(四)有買一送一優惠喔！

粉粿鮮奶茶的茶味不會太重，奶味比較明顯，愛喝鮮奶茶的朋友不妨試試~

不喝奶類的朋友，可以點粉粿凍檸茶(60元)~

酸V帶甜的檸檬清香搭配黑糖粉粿，一點都沒有違和感耶！

酸酸甜甜的滋味，下午喝上一杯飽足感十足

蜜桃烏龍果粒茶(55元)濃郁的蜜桃甜香加上回甘茶香，甜蜜蜜的滋味是甜螞蟻最愛

小米很推他們的港式凍檸茶(55元)，使用整顆鮮榨檸檬搭配熟成紅茶，包含檸檬籽和檸檬皮，建議大家半小時內飲用完畢風味最佳喔 

大家可以看到整顆檸檬，包含果肉、果皮和檸檬籽都在裡面

每一口都有檸檬酸V和回甘茶香的結合，茶味不算太重，口感清爽又解膩解渴~

PS.因為是整顆檸檬鮮榨，所以吸到檸檬籽不要誤食喔。

接下來是讓人一喝難忘的玫瑰檸檬飲 (55元) ，老闆特別強調喝完這杯會讓體內環保一整晚

建議腸胃敏感的朋友請勿輕易嘗試喔！

新鮮青檸檬汁搭配大馬士革玫瑰原葉泡製的玫瑰飲，酸V檸檬與香甜玫瑰結合，喝起來順口也不會太甜

最後是季節限定的芒果優格冰沙(95元)，新鮮現打愛文芒果冰沙搭配整杯AB乳果，呈現雲朵般的視覺效果

濃郁的芒果甜香、冰冰涼涼口感加上優格酸V，酸酸甜甜的滋味，甜而不膩，兼顧美味與健康，是女士們最愛

以上是我們的心得分享，好吸Hits the spot插旗北門街，推出秋日新品買一送一優惠

大家可以趁優惠期間來嚐鮮，粉粿系列飲品和蜜桃烏龍果粒茶一定會讓你愛上！

 

👉好吸Hits the spot 營業時間地址

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🌟店家資訊：好吸Hits the spot 新竹城隍店
🏠地址：新竹市北區北門街3號
☎電話：03 656 2101
⏰營業時間：11:00–22:00
粉絲團：好吸Hits the spot 城隍店
➡️現金交易/無收取服務費

 

🌟店家資訊：好吸Hits the spot 新竹金山店
🏠地址：新竹市東區金山街116號
☎電話：0976153639
⏰營業時間：11:00–21:30
粉絲團：好吸hits the spot-新竹金山店
➡️現金交易/無收取服務費

 

🌟店家資訊：好吸Hits the spot 台北新生店
🏠地址：台北市中正區新生南路一段12巷9弄一號
☎電話：02-2976-9110
⏰營業時間：10:30-21:00
粉絲團：好吸Hits the spot
➡️現金交易/無收取服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

 

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歡迎光臨踢小米美食天地, 來自澳門的食客將吃遍台灣的美食分享給大家~ 希望大家吃的幸福, 越吃越瘦的啦~ Email:timmy.vong@gmail.com BLOG:http://timmyvong.pixnet.net/blog

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