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[台北-信義] oyster & wine live house 信義區高質感現場LIVE 演唱氣氛絕佳餐酒館

2023-10-30 17:55:48 ININEAT 人氣：324
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窩客好文

ININEAT

發表篇數：33篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：OXI Oyster&Wine Live House
place台北市信義區松仁路99號-1樓
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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[台北-信義] oyster & wine live hou

[台北-信義] oyster & wine live hou

前不久經過信義區的Att valley 發現這個廣場很多漂亮的酒吧，這次來oxi oyster & wine live house 用餐，餐廳位於Att valley 廣場B1,位於艾美酒店的對面地理位置也蠻方便的，搭捷運的話可以搭到市政府捷運站再走過來大約10分鐘。
[台北-信義] oyster & wine live hou
[台北-信義] oyster & wine live hou
Att valley B1有好幾家餐廳，oyster & wine live house位於中間的位置是一個開放式的用餐空間，雖然是開放式的，但是餐廳的用餐環境燈光擺設與氣氛都很不錯，很適合點杯紅酒，聽聽現場演奏及音樂享受一下晚間放鬆的好地方。(未滿十八歲請勿飲酒‧禁止酒駕)
[台北-信義] oyster & wine live hou
座位數很多，有吧台區、四人桌及六人桌，間距也很大不會太壅擠，人多的話也可以在這種自成一區的空間內享受用餐氣氛輕鬆，不怕被打擾。

[台北-信義] oyster & wine live hou
因為這次只有兩人用餐，桌位被安排在橢圓吧台區的後方，可以直接看到LIVE樂團的舞台，另一面的前方吧台區也很有氣氛為調酒師們製作飲品的工作檯，可以點杯小酒坐在吧檯區欣賞調酒師們製作飲品的過程，不一樣的氛圍享受。(未滿十八歲請勿飲酒‧禁止酒駕)
[台北-信義] oyster & wine live hou
[台北-信義] oyster & wine live hou
oyster & wine live house主打生蠔、紅白酒等餐點，也有提供多種紅白酒選擇，有單杯及整瓶裝的，進門的地方看到這個葡萄酒的鮮飲機裡面竟然也有我愛的酒款CLOUDY BAY耶!大推~雲霧之灣搭配海鮮、生蠔味道絕配。(未滿十八歲請勿飲酒‧禁止酒駕)
[台北-信義] oyster & wine live hou

[台北-信義] oyster & wine live hou
後方的吧檯用餐區可以直接看到LIVE舞台，吃美食邊看表演很不錯!一邊用餐一邊聽著小提琴的演奏配樂，很有浪漫的感覺。
[台北-信義] oyster & wine live hou
除了小提琴演奏之外，當天還有其他的LiveBand演出，唱了多首經典英文歌，唱的歌曲都很好聽，好像也可以接受點歌但不一定會演唱(哈!主唱這段蠻好笑的)。
[台北-信義] oyster & wine live hou
當天餐廳剛好有萬聖節活動，樂團們也特別打扮，用餐起來特別有過節氛圍，耶誕節、跨年的時候不知道去那過節， oyster & wine live house也是不錯的選擇之一。
[台北-信義] oyster & wine live hou
這天因為坐吧台區點了幾道餐點，位置有點小，餐盤擺放會比較沒空間，建議如果是用餐還是坐方桌比較方便。
[台北-信義] oyster & wine live hou
[台北-信義] oyster & wine live hou
oyster & wine live house 餐點算是異國特色料理，除了主打的生蠔之外還有日式式拌飯類、義大利麵、西式前菜類，還有最近新推出的新菜色水煮魚， 想吃那一國的料理這邊都有喔!選擇非常多樣化。
[台北-信義] oyster & wine live hou
酒品與飲料的選擇也非常多，酒品類有紅、白酒之外也有香檳、氣泡酒、甜點酒，想要喝點烈酒也有威士忌，當然還有調酒類，也有提供無酒精類的飲料。
(未滿十八歲請勿飲酒‧禁止酒駕)
[台北-信義] oyster & wine live hou
這天因為坐在吧檯區可以看到工作人員正在處理生蠔的部分，生蠔看起來非常新鮮鮮甜，搭配白酒非常的美味。

[台北-信義] oyster & wine live hou

[台北-信義] oyster & wine live hou
黃明志不解釋-蘑菇炒鮮蝦這道前菜因為名字太有趣了，點來吃吃，蘑菇與鮮蝦炒得非常鮮Q，鮮蝦香氣十足，蘑菇也很大一塊味道鮮美口感爽脆。搭配白酒非常的開胃。
[台北-信義] oyster & wine live hou

[台北-信義] oyster & wine live hou

[台北-信義] oyster & wine live hou

這次特別點了他們新推出的餐點川味水煮魚，在餐酒館吃水煮魚蠻特別的感覺，水煮魚份量很足夠，覺得三個人吃都可以，還有附餐可以選擇麵或者是白飯，水煮魚使用新鮮魚片製作，魚片吃起來軟嫩入味，湯頭也不會太油膩，雖然辣椒看起來很多但是湯頭麻而溫和，算是小辣，我覺得不吃辣的人應該也可以享用，花干吸滿湯汁，咬起來麻香味十足。搭配青蔥清爽解膩。
[台北-信義] oyster & wine live hou
[台北-信義] oyster & wine live hou
[台北-信義] oyster & wine live hou
柚香五花牛石鍋拌飯-這道日式拌飯吃起來的口味有點像創意料理，服務人員送上來的時候石鍋非常的燙，接下來服務人員會將打好的蛋液倒入石鍋中，可以依據個人喜好拌開，如果喜歡吃比較硬的鍋巴或全熟的蛋可以放久一點再拌開，喜歡吃滑嫩口感的可以倒入立即拌開，拌飯吃起來有奶油香味十足，配料也非常豐富，有多種蔬菜、↓五花牛吃起來口感軟嫩不會太熟。

[台北-信義] oyster & wine live hou

[台北-信義] oyster & wine live hou

[台北-信義] oyster & wine live hou

海鮮義大利麵-義大利麵上鋪滿了鮭魚卵、令人食慾大開看起來很好吃，醬汁收汁後濃郁的沾裹在麵體上麵Q彈牙 ，配料的蝦子也很大一尾肉質厚實，干貝鮮甜Q彈，飽足感十足。

[台北-信義] oyster & wine live hou
這次用餐沒有點酒，飲料選擇了兩杯無酒精飲料，在這燈光下也很有果汁顏色也很有氛圍，一杯是蘋果汁、蘋果香味濃郁去冰後也不會太甜，一杯為蔓越莓汁，酸甜好喝很解膩，風味極佳。

餐廳資訊:
OXI Oyster & Wine Live House
聯絡電話 02-87866736
地址:台北市信義區松仁路99號B1
午餐時段 11:00-14:00
晚間時段 17:30-01:00 

 

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