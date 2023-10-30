今天早餐就想吃點鹹食，大腸麵線也算是台灣常見的國民美食之一，位於桃園市龍潭區的太常大腸麵線，用料實在、麵線/配料通通爆多量、每一口都能吃到料！再加上自製辣椒醬還有蒜泥、香菜、烏醋調味，就是一頓重口味的好吃早午餐！連外地朋友來訪都會指名要吃這家麵線，由此可見這家麵線有多美味。

『麵線』 由來

麵線羹由中國福建的泉州移民帶入台灣後

成為普遍的庶民小吃

演變至今麵線羹衍生出多變風貌

台灣北中南口味也大不相同

台灣北中南麵線口味區別

不管是麵線羹、麵線糊、大腸麵線、蚵仔麵線

指的都是同樣的食物

北中南麵線主要差異點在配料上

北部：麵線著重口味單一性

中部：麵線羹多變化，這和台中處於台灣中間地帶有很大關係，匯聚南來北往的人潮，口味上也交融各地精華

南部：口味偏甜是特色，在配料上，易取得魚貨的海港城市，因食材取得方便，會顯現在麵線上，因此麵線羹裡還可吃到魚羹，中北部則比較吃不到

（資料來源請點我）

太常大腸麵線-店面外觀

這是一間只有老闆娘一個人經營的小店

雖然沒有華麗的店面與裝潢

不過卻能吃到用心烹調製作的麵線

在這裡購買麵線後

要拿回家吃或是內用吃都可以

這裡有提供簡易乾淨的用餐環境

讓大家可以第一時間享受到熱騰騰的麵線

店家的辣椒醬都是老闆娘自己製作的

所以吃起來跟外面的口味不同

辣椒的香氣更辣更夠味

店家外面的小招牌

店家前面可以停幾台機車

若是汽車可能就只能到附近找車位了

因為東龍路這裡不太好停車

車位常常一位難求

營業時間為6:00-13:00

售完則會提前休息

建議大家要吃趁早來買

菲姐常常來好幾次都遇到賣完打烊了

只能抱著遺憾的心情回家

固定每週六公休

若有臨時公休也會公布在店家臉書粉專

太常大腸麵線-菜單

這裡販售的餐點就是以麵線為主體

至今菲姐全部的口味都吃過了

最推薦的就是綜合麵線

吃起來超過癮

另外也很推薦鮮奶茶

當天到店內用吃到一半時

剛好在用餐區看到老闆娘做外帶訂單

其中一樣就是鮮奶茶

老闆娘的鮮奶茶真的是加鮮奶下去

而且鮮奶的量目測約2/3

實在是下重本

看完之後菲姐也馬上點了一杯鮮奶茶來喝看看

喝起來就是奶味濃厚

茶味的添加比例也很完美

整體喝起來是順口又具有濃厚奶香味的奶茶

對於喜歡喝奶味較重的奶茶控

一定會喜歡

太常大腸麵線-用餐區

內用座位區

大約總共只有4張桌子

桌面都沒有黏黏的

小而巧的用餐環境很乾淨

店裡面雖然沒有裝設冷氣

不過很通風又涼爽

不會讓人覺得悶熱

對於喜歡馬上品嚐剛出爐的美食朋友們

可以直接在這裡內用

內用也可以隨自己的口味調整辣度

或是再多加點醋

這裡有提供的醬料是辣椒醬、蒜泥、烏醋

自己做搭配

口味更滿意

太常大腸麵線-餐點分享

這天與家人特地來吃綜合麵線

很幸運還沒有賣完

家人是第一次來內用吃麵線

對於這碗麵線的容量非常滿意

因為隨便一撈就是這麼多料

麵線的量很多

不會稀稀水水的

就連大腸跟肉羹給的量也很多

每撈一匙都能撈到滿滿的料

大腸很有嚼勁

口感QQ的

沒有腥味

而且大腸的份量也是很有誠意

就像照片中呈現的一樣

麵線的湯頭感覺是比其它間的還要再重口味一些

尤其是強烈推薦要加辣

來提升整體的口味層次

像是菲姐就蠻喜歡吃 中辣、蒜多、醋多這個組合

料多味美的綜合麵線

如果是敢吃大腸跟肉羹的人

建議直接點綜合麵線

一次就能吃到滿滿好料的一碗麵線

份量有小碗跟大碗可選擇

以上照片都是大碗的份量

店家的臉書粉絲團會公布最新的資訊及營業時間

若想掌握第一手資訊可鎖定

這天在店裡吃完麵線要離開時

飲料還沒喝完

老闆娘也很親切提供塑膠袋給我們裝飲料

就怕我們騎機車不好拿飲料

老闆娘實在很貼心

如果想簡單吃一頓早午餐

可以來太常大腸麵線 享用好吃的麵線和鮮奶茶

分享給也喜歡料多實在的麵線控

太常大腸麵線-店家資訊

名稱：太常大腸麵線

地址：桃園市龍潭區東龍路158號

營業時間：6:00-13:00

公休日：週六

電話：0965-304154

Facebook：https://reurl.cc/jva04m