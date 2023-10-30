當你來到基隆正濱漁港漫步在彩色屋附近，欣賞異國風情的建築

而在這兒，品嚐下午茶甜點更是必不可少的行程

彩色屋對面的海漾拾光，是一家特色冰品店，它座落於一座老宅內，充滿懷舊氛圍

你可以找個舒適的角落，坐下來，品味著冰品的美味，欣賞著窗外的海景，感受著微風拂過的涼意

這種悠閒愜意的時光，絕對是一個放鬆身心、品味生活的絕佳選擇

海漾拾光

地址：基隆市中正區正濱路108號

營業時間：13:00~18:30

夏天必吃的芒果雪花冰，絕對是解暑的最佳選擇

這道清涼又美味的甜品，將新鮮的芒果與綿密的雪花冰混合

再搭配上香甜的芒果醬或濃郁的芒果奶昔，簡直是一口幸福的味道

原味鬆餅的吃起來鬆軟、微甜且帶有一點點的酥脆

這種鬆餅的外層應該會稍微有一些焦黃的脆感，每一口都帶有微微的甜味和淡淡的香草

柚香綠茶(右)喝起來帶有淡淡的苦味和柚子的酸甜，清爽又開胃，大推

綜合莓果(左)帶有濃郁的果味，並且帶有豐富的維生素和抗氧化劑

我超喜歡海漾拾光的環境，磨石子地板有著懷舊的特色，像是回到阿公家的復古感

海漾拾光的環境我超喜歡的，它的磨石子地板散發著懷舊的氛圍，彷彿能夠帶你穿越時光，回到阿公家那種懷舊的復古感

懷舊的磨石子地板不僅為空間增添了特色，也帶來了溫馨和舒適的氛圍

在這樣的環境中，享受美味的冰品，一定讓整個體驗更加難忘

海漾拾光提供了一個讓人沉浸在懷舊與美味之中的獨特場所，讓顧客可以在這個特殊的環境中度過愉快的時光

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