去年來台南快閃的時候承蒙海堂職人司康-海堂喫茶闆娘推薦了許多在地美食

結果當時一家都沒吃成功

這次捲土重來總算至少踩點成功最想吃的早午餐

熊記的位置就在市區青年路城隍廟對面巷弄民宅

剛好住在附近新開幕的民宿顧家走路晃過來不用5分鐘

門面非常可愛日系看起來就很舒心

店內的內用座位僅有屈指可數的3桌

無法訂位需要現場候位

還好熊記的主理人非常溫柔讓我留下電話後

等到時間到了打電話給我通知即可

讓我可以先去其他地方逛逛後再回來

搶在最後倒數的組數壓縣內用

長形的吧台區域史中瀰漫著迷人的食物香氣

走道上有兩隻超擬真的小狗雕像非常逗趣

店內的桌椅跟擺設都很有復古老件的味道

沉穩有質感的深棕色很能讓人心情平靜和緩

僅有3桌的內用座位一桌最多接待2位客人

特別喜歡牆邊的座位搭配牆上的小木架

就像一幅古典西洋畫作的靜物畫一般美好

座位稀少的熊記很貼心提供許多精緻餐點外帶

外帶的餐盒與飲品價格會比內用稍微便宜

銅板價格的咖啡簡直比便利商店還划算

如果需要外帶餐盒的話建議事先電話預訂避免現場等候許久或是想吃的商品售完

店內用的菜單品項比外帶會豐富一些

可以選擇單點或是餐盤的套餐形式

每日手工現做的數量有限

像我這次太晚來很多想吃的都已經不留情標上完售字樣

熊記的最新菜單都可以直接到官方IG查詢

店內的用餐規則需要稍微留意打包會另外收取一個5元的包材容器費用

蘇格蘭蛋三明治 餐盤 TWD280

萬幸我最想吃的口味第一名蘇格蘭蛋依舊還有名額

每份餐盤都會附上時蔬沙拉跟慢煮紅茶

飲品若想更換其他品項也有折扣優惠

時蔬野菜沙拉非常新鮮清脆可口

擺盤精緻美麗堪比高級餐廳的質感

連小黃瓜都特別捲成圓圈美感瞬間升級

我超喜歡的杏鮑菇跟櫛瓜簡單乾烤撒上些許粗鹽

每一口都是最真實自然的食物原味

如果不想單吃蔬菜的話搭配店家自製的胡麻醬芝麻香濃郁

帶點酸甜感非常爽口不膩

非常難得可以在台灣吃到道地的蘇格蘭蛋

外表炸過酥脆卻完全不油膩

內裡仍然是完美的半熟半液體的蛋黃柔軟嫩口

穀麥香的全麥麵包跟多層生菜搭配

一口咬下同時有著麵包的蓬鬆彈性與生菜番茄的脆口多汁

柔嫩溏心蛋以及驚喜的手打口感充實的漢堡肉更是最重心的要角

每一口在口中都有著飽滿的層次感完全是味蕾饗宴

熊記慢煮紅茶 (熱) TWD70

搭配套餐的紅茶我個人會想單點再喝一杯

帶點微甜不過份

茶香韻味非常濃郁好喝完全不澀

喝起來是古早味紅茶的框架但質感細膩度大幅升級

咖哩肉醬熱狗堡 餐盒 TWD150

一開始就很想多吃一份熱狗堡

但實在沒有多的胃可以容納

隔天立刻再跑來外帶一份路上品嘗

盒裝非常用心精緻

而且外帶餐點還有集點活動集滿可以換免費餐點超級佛心

熱狗堡本人比一般的尺寸小上一截

咖哩肉醬帶點甜味的微辣

辛香料香氣馥郁濃厚

清脆酸甜的醃漬洋蔥去油解膩

熱狗本人非常紮實有咬勁

而麵包更是特別塗了奶油煎過香氣超誘人

太喜歡熊記精緻美味兼具營養均衡的餐點

每樣食物感覺都是深受愛意誕生的美好

目標是以後每次來台南都要吃一個品項慢慢制霸!

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/05/27

花費: TWD430(三明治餐盤+熱狗堡各1)

熊記Bear's Casa

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09:00-15:30

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (90分鐘)

低消限制: 每人一份品項

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 700 台南市中西區青年路132巷6號

電話: 06-222-8370



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