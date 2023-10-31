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桃園食記｜A8林口長庚火鍋推薦！聚日式鍋物（林口文化店）聚X Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋 - 奇奇一起玩樂趣

2023-10-31 10:12:23 奇奇一起玩樂趣 人氣：115
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奇奇一起玩樂趣

發表篇數：1015篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：聚日式鍋物（林口文化店）
place桃園市龜山區文化三路256號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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A8林口長庚火鍋推薦｜聚日式鍋物（林口文化店）

期待好久家附近的聚火鍋終於營業了！！！
這次一次有聚跟西堤開在A8林口長庚這邊，
本來以為10/30才開幕，結果10/29經過已經一大堆人在吃，
大家消息怎麼都這麼靈通，還知道有試營運，
林口文化店開幕日這兩天應該是搭配萬聖節主題吧，
只要有Hello Kitty裝扮就可以免費升級聯名聚X Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋
我女兒跟火鍋都超級卡哇伊阿～～～

 

【Hello Kitty夢幻聚樂部－林口の開幕party】

1.10/30至10/31穿搭任一Hello Kitty 配飾來林口店用餐，可免費享用「聚萌粉紅牛奶鍋」
服裝規定：牛仔吊帶褲、蝴蝶結（有/無Hello Kitty皆可）、Hello Kitty配飾（包包/衣服等）

2.11/1至11/15至林口門市消費「聚萌粉紅牛奶鍋」即贈限量Hello Kitty御守乙個，數量有限送完為止

3.11/1至11/30 期間消費還有瘋美食點數加倍送唷

 

小時候其實很常吃聚，但印象還停留在個人套餐，
這次才發現聚火鍋已經變成野菜放題，
飲料、甜點、火鍋料、蔬菜都是吃到飽，
食材補的非常快速，每次去夾都是滿滿的狀態。

 

麵食很多種，博多拉麵、烏龍麵都很讚，
松露風野菇炊飯跟牛肉壽喜燒也都非常好吃！

 

聚萌粉紅牛奶鍋原本加購價要$99，
這兩天活動只要有Hello Kitty裝扮就可以免費升級，
立馬把女兒扮成Kitty ❤❤❤，
我自己就只要牛仔吊帶褲+蝴蝶結就過關！

 

頂級雙人海陸瀑布聚 $1698

特選海鮮+翼板牛肉330g

現在點這個瀑布聚系列套餐可以獲得限量Kitty御守，
擺盤有夠浮誇！！
翼板牛肉質沒話說，
海鮮品項澎湃，都很新鮮。

 

Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋+$99

連湯頭都粉粉嫩嫩的有夠夢幻，
店家說是甜菜根的顏色，
覺得吃起來其實跟一般的牛奶鍋味道差別不大。

 

札幌熊起司牛奶湯+$69

為了可愛的小熊兩鍋都選牛奶起士鍋，
聚的牛奶湯頭真的超濃郁，
煮任何食材都是奶味爆發，
花花魚板脆脆的孩子超級喜歡！

 

霜淇淋有草莓跟牛奶兩種口味都好吃，
配料多到爆，超愛黑糖QQ還有蕨餅，
破天荒讓女兒吃了一大碗，
支撐她整場乖乖吃飯的動力就是答應她飯後給她棉花糖XD

 

總之完全是被超可愛的Kitty鍋燒到才搶第一天去吃，
不過王品真的不愧是王品，
才第一天正式營業服務品質就很好，
自助吧補貨補得很勤，
喜歡王品系列生日優惠很有誠意，
以後慶生又有新選擇了！

 

 

店家資訊

聚日式鍋物－林口文化店
地址：桃園市龜山區文化三路256號
電話：03-3287558
營業時間： 一-五11:30-22:30 六日11:00-23:00
訂位：https://reurl.cc/jvakbM

 

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喜歡美食，喜歡旅行，偶爾一個人流浪去，用攝影及文章記錄生活，分享我的生活小確幸，跟著我的小伙伴奇奇一起玩樂趣~ 美食旅遊邀約請至粉私團私訊❤奇奇一起玩樂趣❤ 或寄Mail：lotus0125@gmail.com 痞客邦-http://lotuslin.com/blog

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