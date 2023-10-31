桃園食記｜A8林口長庚火鍋推薦！聚日式鍋物（林口文化店）聚X Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋

A8林口長庚火鍋推薦｜聚日式鍋物（林口文化店）

期待好久家附近的聚火鍋終於營業了！！！

這次一次有聚跟西堤開在A8林口長庚這邊，

本來以為10/30才開幕，結果10/29經過已經一大堆人在吃，

大家消息怎麼都這麼靈通，還知道有試營運，

林口文化店開幕日這兩天應該是搭配萬聖節主題吧，

只要有Hello Kitty裝扮就可以免費升級聯名「聚X Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋」，

我女兒跟火鍋都超級卡哇伊阿～～～

【Hello Kitty夢幻聚樂部－林口の開幕party】

1.10/30至10/31穿搭任一Hello Kitty 配飾來林口店用餐，可免費享用「聚萌粉紅牛奶鍋」

服裝規定：牛仔吊帶褲、蝴蝶結（有/無Hello Kitty皆可）、Hello Kitty配飾（包包/衣服等）

2.11/1至11/15至林口門市消費「聚萌粉紅牛奶鍋」即贈限量Hello Kitty御守乙個，數量有限送完為止

3.11/1至11/30 期間消費還有瘋美食點數加倍送唷

小時候其實很常吃聚，但印象還停留在個人套餐，

這次才發現聚火鍋已經變成野菜放題，

飲料、甜點、火鍋料、蔬菜都是吃到飽，

食材補的非常快速，每次去夾都是滿滿的狀態。

麵食很多種，博多拉麵、烏龍麵都很讚，

松露風野菇炊飯跟牛肉壽喜燒也都非常好吃！

聚萌粉紅牛奶鍋原本加購價要$99，

這兩天活動只要有Hello Kitty裝扮就可以免費升級，

立馬把女兒扮成Kitty ❤❤❤，

我自己就只要牛仔吊帶褲+蝴蝶結就過關！

頂級雙人海陸瀑布聚 $1698

特選海鮮+翼板牛肉330g

現在點這個瀑布聚系列套餐可以獲得限量Kitty御守，

擺盤有夠浮誇！！

翼板牛肉質沒話說，

海鮮品項澎湃，都很新鮮。

Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋+$99

連湯頭都粉粉嫩嫩的有夠夢幻，

店家說是甜菜根的顏色，

覺得吃起來其實跟一般的牛奶鍋味道差別不大。

札幌熊起司牛奶湯+$69

為了可愛的小熊兩鍋都選牛奶起士鍋，

聚的牛奶湯頭真的超濃郁，

煮任何食材都是奶味爆發，

花花魚板脆脆的孩子超級喜歡！

霜淇淋有草莓跟牛奶兩種口味都好吃，

配料多到爆，超愛黑糖QQ還有蕨餅，

破天荒讓女兒吃了一大碗，

支撐她整場乖乖吃飯的動力就是答應她飯後給她棉花糖XD

總之完全是被超可愛的Kitty鍋燒到才搶第一天去吃，

不過王品真的不愧是王品，

才第一天正式營業服務品質就很好，

自助吧補貨補得很勤，

喜歡王品系列生日優惠很有誠意，

以後慶生又有新選擇了！

店家資訊

聚日式鍋物－林口文化店

地址：桃園市龜山區文化三路256號

電話：03-3287558

營業時間： 一-五11:30-22:30 六日11:00-23:00

訂位：https://reurl.cc/jvakbM

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