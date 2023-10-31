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說真的有點不太想曝光這間桃園超美森林秘境，因為現在到訪的人真的不多，很怕分享了之後就會訂不到座位

鄰近龜山體育大學附近，也不用開車跑整座山，輕鬆就能抵達的森林秘境

無論室內還是戶外都讓人感到悠閒與放鬆，秋冬還能欣賞落羽松風情，真的是很不想推薦的給大家拉

目錄 龜山綠庭緣位置 綠庭緣環境介紹 來這邊必拍的網美風景 綠庭緣菜單介紹

龜山綠庭緣位置

這間森林系景觀咖啡廳位於桃園虎頭山旁，室外的用餐環境甚至還有一間樹屋

目前要前往的話真的需要開車或騎車，但開車技術不好的朋友建議還是選擇騎車

因為過來的路相當小條，緊鄰山壁與山溝，幾乎無法會車哦~

附近因有虎頭山登山步道，雖然餐廳外有一停車場，但因為很多登山客都會開車前來，停車真的很看運氣

綠庭緣環境介紹

這間桃園龜山虎頭山的景觀咖啡廳綠庭緣有室內跟戶外的位置，不管是室內還是戶外都各有不同風情

室外的空間綠意盎然，生態環境也維持的相當不錯，有相當多生態物種隨時出現，像是鳳蝶、蚱蜢這種會隨時出現在餐廳內

鄰近室外用餐環境還有一條潺潺小溪，少了吵雜的人聲取而代之的是蟲鳴鳥叫跟溪流聲，真的好愜意

餐廳屋簷上方掛著許多曬乾的玉米也別有風味，很有秋天到來的意象

不過這個玉米很不友善，掛得太低拉~一不小心就會撞到

遠方陽光灑落下來真的是好美~玉米都發出閃耀光芒

真的很難想像這離龜山市區沒很遠，而且用餐費用也沒很貴

享受很CHILL的下午茶，這CP值真的高

綠庭緣室內環境很有莊園的氛圍，木質調色系搭配溫暖的花草配飾，讓人一進來就覺得很溫馨

不過比起室內，我還是喜歡戶外的座位，但如果是夏天來的話就會選擇室內了，因為有冷氣可以吹

平日應該是有提供不限時服務

就連上個廁所都能放鬆，真是了得~搭配一閃一閃的燈光，連拉屎都能美美的

綠庭緣戶外的位置有分幾個區域，有這種四人座被玉米包圍的木桌坐位

也有一間半露天的小包廂座位區，好適合四人小家庭聚餐喝茶聊天欣賞窗外風景

我最喜歡的還是這間戶外的樹屋~諾大的落地窗戶搭配半開放的空間

可以享受遠方吹拂的暖風，還能細聽來自森林的聲音

來這邊真的應該要放下手邊的手機，好好的欣賞遠方美景

尤其是這陽光打照在樹屋內，真的好讓人喜歡

就是這個光! 在這暖秋的陽光的照射下

就連簡單的擺設都能綻放出神聖的光芒

也有依伴山景的超CHILL放鬆空間，直接面對整片落羽松

如果落羽松轉紅的話，一定會超美的

我們到訪的時序是10月初，應該到12月左右餐廳對面的落羽松就會轉色，真讓人期待

來這邊必拍的網美風景

當初也是看到有人在這個角度拍照覺得神美的，但DONG很機歪就是不肯好好拍照

真的很討厭捏~浪費了這個風景跟陽光

這角度真的是怎樣拍怎樣美~ 如果能使用長焦段的鏡頭來拍，一定更美

綠庭緣菜單介紹

本來以為這間森林系咖啡廳是景觀咖啡廳，餐點費用應該會比較高一些

但沒想到價格意外的平價，一杯咖啡只要120元起，低消也只要一杯飲品或餐點就可以

餐點有鬆餅、披薩、烤餅、沙拉可以選擇，飲品則有咖啡、茶飲、果汁還有花茶可選

綠庭緣提供的飲水裡面還擺有香草類的植物，看起來瞬間高級了起來

後面是正在拍照的網美?

總之她們很吵就是了~離開了之後瞬間就覺得很安靜

因為我們來之前都已經有先用餐了，這次我只有點一杯綜合果汁，以味道來說還算OK

但印象沒有很深刻，反倒是餐廳環境更讓我有印象

最後DONG還是凹不過我，也是擺了個網美的姿勢讓我拍照

這個地方就算穿的很休閒外搭拖鞋，都能拍得很優雅

相信專門拍網美照的你或妳一定能拍得更專業更美麗~

真的是很喜歡這個地方，非常適合下午想CHILL，想放懶得好地方

店家/景點資訊

店家名稱：綠庭緣

所在地址：333臺灣 333桃園市龜山區長壽路164巷31-191號

營業時間：日 二 三 四 五 六 10:00-17:30

店家電話：03 319 1299 Google即時導航

交通資訊

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