相信大家一定都覺得私廚是很酷的一種餐廳，
妮也對這樣的類型感到相當好奇，
一定要特別預約才可以吃到的餐廳，
肯定有什麼過人之處。
妮這次就預約了台北市民大道上很有名的餐廳，
之前就以「甕缸雞」成名的－一吃上癮私廚。
一吃上癮私廚內部的風格是很日系風格，
而且黃光看起來就很有食欲，
搭配上高雅的擺設跟壁畫，別有一番風味，
跟剛到從外面看得感覺又很不一樣。
一吃上癮私廚從112/12/12正式轉型成為私廚料理，
每日只接三桌，每桌限定10人，
想吃還不一定可以吃得到。
現場規劃為2間包廂，
沒預約完全吃不到，
價位分15,000、20,000、25,000，
以上均會收10%服務費。
主廚本身也是老闆，
所有餐點都親力親為，
非常講究食材的新鮮度跟口味，
所有都可以跟主廚討論。
這次去吃一吃上癮私廚的時候，
妮也跟老闆了解為什麼突然想轉型，
原來是因為：因為客戶跟回頭客也到一定的量上了，
老闆想要更專精在廚藝上，
用心服務好每個饕客，所以就決定轉型，
也在食材上更加提升，讓饕客可以品嚐到美味。
這樣介紹完大家是不是也覺得很厲害，
很值得一試，妮這次跟友人離峰時段來品嚐時，
還有沒有完全轉型成私廚，
可以看到現場好幾桌饕客都是4人以上來用餐吃飯，
一吃上癮私廚桌上每一道也都被吃得精光，
可見一吃上癮私廚的魅力是很高的。
妮這次跟友人來享用選擇的價位是15,000+10%服務費的餐點，
每桌可以坐到十人，餐點共有14道，
以這樣的菜色菜量說實話真的不算貴。
光是前菜就有5道，主餐就有8道，跟1道甜湯，
食材可都是很頂級的。
※前菜：
炙椒蘿蔔、涼拌銀芽、梅漬番茄、澎湖醃魷絲、紹酒參香醉雞。
※主菜：
上癮皇燒脆雞、鮮貝蟹肉燴澎瓜、一品汁悶全鴨、野生沙母上湯蛋煲、
花麻椒深海魚斑、慢煎上菲牛、澎湖卷、𩵚魠芋仙海鮮米粉鍋、
海烏參燉時蔬。
※甜點：
純手工芋香西米露。
※前菜(由圖片左至右)：
涼拌銀芽、澎湖醃魷絲、紹酒參香醉雞、炙椒蘿蔔、梅漬番茄。
涼拌銀芽吃起來挺清爽的。
澎湖醃魷絲魷魚很嫩，處理得也滿乾淨的，
很下酒菜的感覺。
紹酒參香醉雞雞肉超嫩很好吃，口味也不會太鹹，
也是很好吃的一道下酒菜。
炙椒蘿蔔較為可惜鹹味比較突出，
少了點層次感的感覺。
妮私心很喜歡梅漬番茄這道，
非常開胃又爽口，妮自己吃了至少有6顆。
接下來跟大家介紹前菜的部分，
一共有8道。
※主菜：
上癮皇燒脆雞、鮮貝蟹肉燴澎瓜、一品汁悶全鴨、野生沙母上湯蛋煲、
花麻椒深海魚斑、慢煎上菲牛、澎湖卷、𩵚魠芋仙海鮮米粉鍋、
海烏參燉時蔬。
▲上癮皇燒脆雞▲
這道燒脆雞是一吃上癮私廚的招牌菜色，
也可以說是每個人去一吃上癮私廚必嚐的一道，
雞皮酥脆，裡面肉質又很軟嫩，
連我哥哥不愛吃雞皮的人都會嗑，
而且還吃了好幾塊雞肉。
▲鮮貝蟹肉燴澎瓜▲
鮮貝很鮮甜，
加上蘆筍提升更多的鮮味很甜味出來，
加上整體的味道搭配，
清爽又鮮味十足，
當天這道菜一上桌也是十分的搶手。
▲一品汁悶全鴨▲
完全沒有鴨肉的腥味，
如果沒有特別說是鴨肉會很難置信，
因為肉質完全被處理得恰到好處，
很好入口，又沒有什麼太多骨頭。
搭配中藥材燉煮，整體喝起來也不會油膩，
很好吃，也很有特色!
▲野生沙母上湯蛋煲▲
沙母是每天新鮮海港直送的海鮮，
而且大部分都處理好了，
直接夾就可以開吃，尤其秋季的沙母很讚，
底下的蒸蛋口感扎實綿密，
很容易一下就一口接著一口吃。
▲花麻椒深海魚斑▲
這道非常適合愛吃辣的朋友品嚐，
本來單看覺得好像沒怎樣，
可是一入口那個花麻椒的香氣就佔據整個口腔，
魚肉也很好挑刺，唯獨有點太辣，
妮爺我現在已經不吃辣了，
但是還是很推薦愛吃辣的朋友試試看XDDD
▲慢煎上菲牛、澎湖卷▲
小卷跟牛肉放在一起的菜色，
妮爺是第一次看到，
小卷也是新鮮漁市直送的海鮮，
上菲牛的部分跟黑胡椒一起處理，
再搭配堅果本身的香氣，整體挺有層次感的。
▲𩵚魠芋仙海鮮米粉鍋▲
米粉Q彈，湯頭完全不油膩，
芋頭又很[桑]，搭配海鮮。
滿滿的料，真的很狂，
連平常不大吃澱粉得妮都忍不住吃了兩碗，
整體口味恰到好處，又爽口。
▲海烏參燉時蔬▲
海烏參其實是妮第一次品嚐，
吃起來口感很Q嫩，完全沒有異味，
高麗菜甘甜清爽，搭配上海烏參很有咀嚼感，
營養又健康。
主餐介紹完畢後就要來介紹甜湯，
僅有一道甜湯，但是老闆非常用心去熬煮。
※甜點：
純手工芋香西米露。
芋頭吃起來是很綿密的，
而且不會過於甜膩，
軟綿綿的西米露一起入口。
非常好吃，這也是妮很愛的一道，
妮爺我至少吃了三碗甜湯，
微微冰冰涼涼的口味，飯後來一碗真的讚。
這次來一吃上癮私廚用餐，
本來很擔心會踩雷或是會吃到不喜歡的東西，
也或者CP值不高，
結果完全沒有，顛覆了妮對中式私廚的看法，
我們一行人十個，竟然被餵得飽飽的，
而且還吃不完打包回家，
直接一桌吃兩餐XDDD
這個CP值完全可以，服務很到位，
現場都會隨時關心狀況並且做菜色介紹，
完全都不會被冷落到，還吃得津津有味呢！
非常推薦大家可以來一吃上癮私廚吃看看，
真的很有特色，又不容易撞菜，
一起來品嚐老闆的好手藝。
ＰＳ：千萬記得要提早預約唷！！！
菜單可能會依照季節菜色有些許變化，
都可以在預約時跟老闆做溝通唷～
以上就是妮爺這次造訪的用餐心得，
分享給大家做參考，
感謝大家耐心觀看。
本文章皆是本人親自體驗食用過的心得文章唷～
提供給有需求的人去做參考。
詳細餐點口味還是以實際自身吃的口感為主，
每個人口感不一，還是以個人口味為主。
本文所提供之資訊皆為本人用餐當下所整理提供，
實際菜單可依照該粉絲團或店家網頁作參考。
妮の懶人包
粉絲團：一吃上癮私廚
地址：105台北市松山區市民大道四段211號（近捷運忠孝新生站）
營業時間：週二－週四１７：００－００：００
週五１７：００－０１：００
週六１２：００－１４：３０、１７：００－０１：００
週日１２：００－１４：３０、１７：００－００：００
預訂專線：02 2577 6158
餐點滿意度：★★★★★
口味多樣化：★★★★★
價位：★★★★
份量：★★★★
便利度：★★★★▲
再訪度：★★★★▲
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