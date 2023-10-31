相信大家一定都覺得私廚是很酷的一種餐廳，

妮也對這樣的類型感到相當好奇，

一定要特別預約才可以吃到的餐廳，

肯定有什麼過人之處。

妮這次就預約了台北市民大道上很有名的餐廳，

之前就以「甕缸雞」成名的－一吃上癮私廚。

一吃上癮私廚內部的風格是很日系風格，

而且黃光看起來就很有食欲，

搭配上高雅的擺設跟壁畫，別有一番風味，

跟剛到從外面看得感覺又很不一樣。

一吃上癮私廚從112/12/12正式轉型成為私廚料理，

每日只接三桌，每桌限定10人，

想吃還不一定可以吃得到。

現場規劃為2間包廂，

沒預約完全吃不到，

價位分15,000、20,000、25,000，

以上均會收10%服務費。

主廚本身也是老闆，

所有餐點都親力親為，

非常講究食材的新鮮度跟口味，

所有都可以跟主廚討論。

這次去吃一吃上癮私廚的時候，

妮也跟老闆了解為什麼突然想轉型，

原來是因為：因為客戶跟回頭客也到一定的量上了，

老闆想要更專精在廚藝上，

用心服務好每個饕客，所以就決定轉型，

也在食材上更加提升，讓饕客可以品嚐到美味。

這樣介紹完大家是不是也覺得很厲害，

很值得一試，妮這次跟友人離峰時段來品嚐時，

還有沒有完全轉型成私廚，

可以看到現場好幾桌饕客都是4人以上來用餐吃飯，

一吃上癮私廚桌上每一道也都被吃得精光，

可見一吃上癮私廚的魅力是很高的。

妮這次跟友人來享用選擇的價位是15,000+10%服務費的餐點，

每桌可以坐到十人，餐點共有14道，

以這樣的菜色菜量說實話真的不算貴。

光是前菜就有5道，主餐就有8道，跟1道甜湯，

食材可都是很頂級的。

※前菜：

炙椒蘿蔔、涼拌銀芽、梅漬番茄、澎湖醃魷絲、紹酒參香醉雞。

※主菜：

上癮皇燒脆雞、鮮貝蟹肉燴澎瓜、一品汁悶全鴨、野生沙母上湯蛋煲、

花麻椒深海魚斑、慢煎上菲牛、澎湖卷、𩵚魠芋仙海鮮米粉鍋、

海烏參燉時蔬。

※甜點：

純手工芋香西米露。

※前菜(由圖片左至右)：

涼拌銀芽、澎湖醃魷絲、紹酒參香醉雞、炙椒蘿蔔、梅漬番茄。

涼拌銀芽吃起來挺清爽的。

澎湖醃魷絲魷魚很嫩，處理得也滿乾淨的，

很下酒菜的感覺。

紹酒參香醉雞雞肉超嫩很好吃，口味也不會太鹹，

也是很好吃的一道下酒菜。

炙椒蘿蔔較為可惜鹹味比較突出，

少了點層次感的感覺。

妮私心很喜歡梅漬番茄這道，

非常開胃又爽口，妮自己吃了至少有6顆。

接下來跟大家介紹前菜的部分，

一共有8道。

※主菜：

上癮皇燒脆雞、鮮貝蟹肉燴澎瓜、一品汁悶全鴨、野生沙母上湯蛋煲、

花麻椒深海魚斑、慢煎上菲牛、澎湖卷、𩵚魠芋仙海鮮米粉鍋、

海烏參燉時蔬。

▲上癮皇燒脆雞▲

這道燒脆雞是一吃上癮私廚的招牌菜色，

也可以說是每個人去一吃上癮私廚必嚐的一道，

雞皮酥脆，裡面肉質又很軟嫩，

連我哥哥不愛吃雞皮的人都會嗑，

而且還吃了好幾塊雞肉。

▲鮮貝蟹肉燴澎瓜▲

鮮貝很鮮甜，

加上蘆筍提升更多的鮮味很甜味出來，

加上整體的味道搭配，

清爽又鮮味十足，

當天這道菜一上桌也是十分的搶手。

▲一品汁悶全鴨▲

完全沒有鴨肉的腥味，

如果沒有特別說是鴨肉會很難置信，

因為肉質完全被處理得恰到好處，

很好入口，又沒有什麼太多骨頭。

搭配中藥材燉煮，整體喝起來也不會油膩，

很好吃，也很有特色!

▲野生沙母上湯蛋煲▲

沙母是每天新鮮海港直送的海鮮，

而且大部分都處理好了，

直接夾就可以開吃，尤其秋季的沙母很讚，

底下的蒸蛋口感扎實綿密，

很容易一下就一口接著一口吃。

▲花麻椒深海魚斑▲

這道非常適合愛吃辣的朋友品嚐，

本來單看覺得好像沒怎樣，

可是一入口那個花麻椒的香氣就佔據整個口腔，

魚肉也很好挑刺，唯獨有點太辣，

妮爺我現在已經不吃辣了，

但是還是很推薦愛吃辣的朋友試試看XDDD

▲慢煎上菲牛、澎湖卷▲

小卷跟牛肉放在一起的菜色，

妮爺是第一次看到，

小卷也是新鮮漁市直送的海鮮，

上菲牛的部分跟黑胡椒一起處理，

再搭配堅果本身的香氣，整體挺有層次感的。

▲𩵚魠芋仙海鮮米粉鍋▲

米粉Q彈，湯頭完全不油膩，

芋頭又很[桑]，搭配海鮮。

滿滿的料，真的很狂，

連平常不大吃澱粉得妮都忍不住吃了兩碗，

整體口味恰到好處，又爽口。

▲海烏參燉時蔬▲

海烏參其實是妮第一次品嚐，

吃起來口感很Q嫩，完全沒有異味，

高麗菜甘甜清爽，搭配上海烏參很有咀嚼感，

營養又健康。

主餐介紹完畢後就要來介紹甜湯，

僅有一道甜湯，但是老闆非常用心去熬煮。

※甜點：

純手工芋香西米露。

芋頭吃起來是很綿密的，

而且不會過於甜膩，

軟綿綿的西米露一起入口。

非常好吃，這也是妮很愛的一道，

妮爺我至少吃了三碗甜湯，

微微冰冰涼涼的口味，飯後來一碗真的讚。

這次來一吃上癮私廚用餐，

本來很擔心會踩雷或是會吃到不喜歡的東西，

也或者CP值不高，

結果完全沒有，顛覆了妮對中式私廚的看法，

我們一行人十個，竟然被餵得飽飽的，

而且還吃不完打包回家，

直接一桌吃兩餐XDDD

這個CP值完全可以，服務很到位，

現場都會隨時關心狀況並且做菜色介紹，

完全都不會被冷落到，還吃得津津有味呢！

非常推薦大家可以來一吃上癮私廚吃看看，

真的很有特色，又不容易撞菜，

一起來品嚐老闆的好手藝。

ＰＳ：千萬記得要提早預約唷！！！

菜單可能會依照季節菜色有些許變化，

都可以在預約時跟老闆做溝通唷～

以上就是妮爺這次造訪的用餐心得，

分享給大家做參考，

感謝大家耐心觀看。

本文章皆是本人親自體驗食用過的心得文章唷～

提供給有需求的人去做參考。

詳細餐點口味還是以實際自身吃的口感為主，

每個人口感不一，還是以個人口味為主。

本文所提供之資訊皆為本人用餐當下所整理提供，

實際菜單可依照該粉絲團或店家網頁作參考。

妮の懶人包

粉絲團：一吃上癮私廚

地址：105台北市松山區市民大道四段211號（近捷運忠孝新生站）

營業時間：週二－週四１７：００－００：００

週五１７：００－０１：００

週六１２：００－１４：３０、１７：００－０１：００

週日１２：００－１４：３０、１７：００－００：００

預訂專線：02 2577 6158

餐點滿意度：★★★★★

口味多樣化：★★★★★

價位：★★★★

份量：★★★★

便利度：★★★★▲

再訪度：★★★★▲

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