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[台北私廚推薦] 一吃上癮私廚 市民大道上飄香數年 名店轉型 一日只接3桌 沒預約絕對吃不到 份量超大 絕對飽足

2023-10-31 11:36:59 芮妮 妮爺NiBe 人氣：101
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窩客好文

芮妮 妮爺NiBe

發表篇數：84篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：一吃上癮私廚料理
phone02-2577-6158
place台北市松山區市民大道四段211號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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LINE_ALBUM_20231024一吃上癮私廚甕缸雞-芮妮妮爺食旅日常_231025_2.jpg

 

相信大家一定都覺得私廚是很酷的一種餐廳，

妮也對這樣的類型感到相當好奇，

一定要特別預約才可以吃到的餐廳，

肯定有什麼過人之處。

LINE_ALBUM_20231024一吃上癮私廚甕缸雞-芮妮妮爺食旅日常_231025_28.jpg

妮這次就預約了台北市民大道上很有名的餐廳，

之前就以甕缸雞成名的－一吃上癮私廚

 

LINE_ALBUM_20231024一吃上癮私廚甕缸雞-芮妮妮爺食旅日常_231025_3.jpg

一吃上癮私廚內部的風格是很日系風格，

而且黃光看起來就很有食欲，

搭配上高雅的擺設跟壁畫，別有一番風味，

跟剛到從外面看得感覺又很不一樣。

LINE_ALBUM_20231024一吃上癮私廚甕缸雞-芮妮妮爺食旅日常_231025_29.jpg

一吃上癮私廚112/12/12正式轉型成為私廚料理，

每日只接三桌，每桌限定10人，

想吃還不一定可以吃得到。

LINE_ALBUM_20231024一吃上癮私廚甕缸雞-芮妮妮爺食旅日常_231025_27.jpg

現場規劃為2間包廂，

沒預約完全吃不到，

價位分15,00020,00025,000

以上均會收10%服務費。

 

主廚本身也是老闆，

所有餐點都親力親為，

非常講究食材的新鮮度跟口味，

所有都可以跟主廚討論。

 

 

 

這次去吃一吃上癮私廚的時候，

妮也跟老闆了解為什麼突然想轉型，

原來是因為：因為客戶跟回頭客也到一定的量上了，

老闆想要更專精在廚藝上，

用心服務好每個饕客，所以就決定轉型，

也在食材上更加提升，讓饕客可以品嚐到美味。

LINE_ALBUM_20231024一吃上癮私廚甕缸雞-芮妮妮爺食旅日常_231025_7.jpg

這樣介紹完大家是不是也覺得很厲害，

很值得一試，妮這次跟友人離峰時段來品嚐時，

還有沒有完全轉型成私廚，

可以看到現場好幾桌饕客都是4人以上來用餐吃飯，

一吃上癮私廚桌上每一道也都被吃得精光，

可見一吃上癮私廚的魅力是很高的。

 

妮這次跟友人來享用選擇的價位是15,000+10%服務費的餐點，

每桌可以坐到十人，餐點共有14道，

以這樣的菜色菜量說實話真的不算貴。

LINE_ALBUM_20231024一吃上癮私廚甕缸雞-芮妮妮爺食旅日常_231025_15.jpg

光是前菜就有5道，主餐就有8道，跟1道甜湯，

食材可都是很頂級的。

前菜：

炙椒蘿蔔涼拌銀芽梅漬番茄澎湖醃魷絲紹酒參香醉雞

主菜：

上癮皇燒脆雞鮮貝蟹肉燴澎瓜一品汁悶全鴨野生沙母上湯蛋煲

花麻椒深海魚斑慢煎上菲牛、澎湖卷𩵚魠芋仙海鮮米粉鍋

海烏參燉時蔬

甜點：

純手工芋香西米露

 

 

LINE_ALBUM_20231024一吃上癮私廚甕缸雞-芮妮妮爺食旅日常_231025_16.jpg

前菜(由圖片左至右)

涼拌銀芽澎湖醃魷絲紹酒參香醉雞炙椒蘿蔔梅漬番茄

 

涼拌銀芽吃起來挺清爽的。

 

澎湖醃魷絲魷魚很嫩，處理得也滿乾淨的，

很下酒菜的感覺。

 

紹酒參香醉雞雞肉超嫩很好吃，口味也不會太鹹，

也是很好吃的一道下酒菜。

 

炙椒蘿蔔較為可惜鹹味比較突出，

少了點層次感的感覺。

 

妮私心很喜歡梅漬番茄這道，

非常開胃又爽口，妮自己吃了至少有6顆。

 

LINE_ALBUM_20231024一吃上癮私廚甕缸雞-芮妮妮爺食旅日常_231025_8.jpg

接下來跟大家介紹前菜的部分，

一共有8道。

主菜：

上癮皇燒脆雞鮮貝蟹肉燴澎瓜一品汁悶全鴨野生沙母上湯蛋煲

花麻椒深海魚斑慢煎上菲牛、澎湖卷𩵚魠芋仙海鮮米粉鍋

海烏參燉時蔬

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上癮皇燒脆雞

這道燒脆雞是一吃上癮私廚的招牌菜色，

也可以說是每個人去一吃上癮私廚必嚐的一道，

雞皮酥脆，裡面肉質又很軟嫩，

連我哥哥不愛吃雞皮的人都會嗑，

而且還吃了好幾塊雞肉。

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鮮貝蟹肉燴澎瓜

鮮貝很鮮甜，

加上蘆筍提升更多的鮮味很甜味出來，

加上整體的味道搭配，

清爽又鮮味十足，

當天這道菜一上桌也是十分的搶手。

 

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一品汁悶全鴨

完全沒有鴨肉的腥味，

如果沒有特別說是鴨肉會很難置信，

因為肉質完全被處理得恰到好處，

很好入口，又沒有什麼太多骨頭。

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搭配中藥材燉煮，整體喝起來也不會油膩，

很好吃，也很有特色!

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野生沙母上湯蛋煲

沙母是每天新鮮海港直送的海鮮，

而且大部分都處理好了，

直接夾就可以開吃，尤其秋季的沙母很讚，

底下的蒸蛋口感扎實綿密，

很容易一下就一口接著一口吃。

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花麻椒深海魚斑

這道非常適合愛吃辣的朋友品嚐，

本來單看覺得好像沒怎樣，

可是一入口那個花麻椒的香氣就佔據整個口腔，

魚肉也很好挑刺，唯獨有點太辣，

妮爺我現在已經不吃辣了，

但是還是很推薦愛吃辣的朋友試試看XDDD

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慢煎上菲牛、澎湖卷

小卷跟牛肉放在一起的菜色，

妮爺是第一次看到，

小卷也是新鮮漁市直送的海鮮，

上菲牛的部分跟黑胡椒一起處理，

再搭配堅果本身的香氣，整體挺有層次感的。

LINE_ALBUM_20231024一吃上癮私廚甕缸雞-芮妮妮爺食旅日常_231025_12.jpg

𩵚魠芋仙海鮮米粉鍋

米粉Q彈，湯頭完全不油膩，

芋頭又很[]，搭配海鮮。

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滿滿的料，真的很狂，

連平常不大吃澱粉得妮都忍不住吃了兩碗，

整體口味恰到好處，又爽口。

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海烏參燉時蔬

海烏參其實是妮第一次品嚐，

吃起來口感很Q嫩，完全沒有異味，

高麗菜甘甜清爽，搭配上海烏參很有咀嚼感，

營養又健康。

LINE_ALBUM_20231024一吃上癮私廚甕缸雞-芮妮妮爺食旅日常_231025_14.jpg

主餐介紹完畢後就要來介紹甜湯，

僅有一道甜湯，但是老闆非常用心去熬煮。

甜點：

純手工芋香西米露

芋頭吃起來是很綿密的，

而且不會過於甜膩，

軟綿綿的西米露一起入口。

LINE_ALBUM_20231024一吃上癮私廚甕缸雞-芮妮妮爺食旅日常_231025_6.jpg

非常好吃，這也是妮很愛的一道，

妮爺我至少吃了三碗甜湯，

微微冰冰涼涼的口味，飯後來一碗真的讚。

 

LINE_ALBUM_20231024一吃上癮私廚甕缸雞-芮妮妮爺食旅日常_231025_10.jpg

這次來一吃上癮私廚用餐，

本來很擔心會踩雷或是會吃到不喜歡的東西，

也或者CP值不高，

結果完全沒有，顛覆了妮對中式私廚的看法，

我們一行人十個，竟然被餵得飽飽的，

而且還吃不完打包回家，

直接一桌吃兩餐XDDD

 

這個CP值完全可以，服務很到位，

現場都會隨時關心狀況並且做菜色介紹，

完全都不會被冷落到，還吃得津津有味呢！

LINE_ALBUM_20231024一吃上癮私廚甕缸雞-芮妮妮爺食旅日常_231025_1.jpg

非常推薦大家可以來一吃上癮私廚吃看看，

真的很有特色，又不容易撞菜，

一起來品嚐老闆的好手藝。

ＰＳ：千萬記得要提早預約唷！！！

菜單可能會依照季節菜色有些許變化，

都可以在預約時跟老闆做溝通唷～

 

LINE_ALBUM_20231024一吃上癮私廚甕缸雞-芮妮妮爺食旅日常_231025_24.jpg

以上就是妮爺這次造訪的用餐心得，

分享給大家做參考，

感謝大家耐心觀看。

 

 

 

本文章皆是本人親自體驗食用過的心得文章唷～

提供給有需求的人去做參考。

詳細餐點口味還是以實際自身吃的口感為主，

每個人口感不一，還是以個人口味為主。

本文所提供之資訊皆為本人用餐當下所整理提供，

實際菜單可依照該粉絲團或店家網頁作參考。

 

 

の懶人包

粉絲團：一吃上癮私廚

地址：105台北市松山區市民大道四段211號（近捷運忠孝新生站）

營業時間：週二－週四１７：００－００：００

週五１７：００－０１：００

週六１２：００－１４：３０、１７：００－０１：００

週日１２：００－１４：３０、１７：００－００：００

預訂專線：02 2577 6158

餐點滿意度：★★★★★

口味多樣化：★★★★

價位：★★★★

份量：★★★★

便利度：★★★★

再訪度：★★★★

ＧＯＯＧＬＥ地圖：

 


檢視較大的地圖

 

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