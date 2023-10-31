秋高氣爽正是泡溫泉的季節，也是「萬里蟹」肥美的時節，「2023金山萬里溫泉季」推出「消費滿額抽電動機車」及「滿300送100」等多種優惠活動，獅頭山公園 (燭台雙嶼) 登高、金山老街「金采人文行」、泡湯 (沐舍溫泉渡假酒店 、金山海灣溫泉會館、群策翡翠灣溫泉飯店)、啖蟹、喝下午茶，是一趟完美的北海岸浪漫暖旅行。



遊程主題：2023金山萬里溫泉季 北海岸浪漫暖旅行

地點：新北市金山區、萬里區

旅行路線：獅頭山公園 / 燭台雙嶼 → 金山老街 (金采人文行導覽) + 地瓜圓 DIY → 沐舍溫泉渡假酒店 (萬里秋蟹季火鍋套餐) → 金山海灣溫泉會館 (泡湯) → 群策翡翠灣溫泉飯店 (下午茶)

[獅頭山公園 燭台雙嶼 打卡熱點]

獅頭山公園步道約 1400公尺，全程無陡坡平坦好走，沿途路樹枝葉茂盛交錯，綠蔭蔽天芬多精瀰漫，林間蟲鳴鳥叫蝴蝶飛舞生態豐富，是一條適合親子共遊的親子步道。中間路段一座 Q 版彌勒佛雕像，一旁的「好運道」長約 390公尺，可走到山下的水尾漁港。



遠眺下寮海灘與遠方台灣電力公司第二核能發電廠前方的國聖埔海灘，導覽老師表示國聖埔海灘從 1954年國民政府與美國簽訂「中美協防條約」到 1971年美軍顧問團撤離，一直是美軍顧問團的度假中心「麥考利海灘 (McCauley Beach)」。



獅頭山海拔高約 70餘公尺，因位在突出海岸的金山岬上，面對東海居高臨下地勢險峻，因此成為重要的軍事陣地，處處可見碉堡、砲陣地、營房與四通八達的坑道。



隱蔽在雜樹蔓草中的砲陣地



砲陣地視角鳥瞰磺港漁港與跳石海岸



一路上行，獅頭山公園著名景點「燭台雙嶼」與獅尾崖頂的「中正亭」呈現眼前。



金花石蒜，初秋時節先開花後長葉，開花時花梗長 40 - 60公分，直接由地面竄出，不帶葉片，「見花不見葉，見葉不見花」被暱稱為「忽地笑」。金花石蒜花朵開放，花瓣向外翻捲，像是中國傳說中龍的爪子，所以有「龍爪花」之稱。



觀景台前眺望燭台雙嶼，獅頭山北面懸崖下，燭台沙灘前的清澈的海水是一整片蒂芙尼藍 (Tiffany Blue)，不禁讓人發出驚嘆聲，哇！~~~



燭台雙嶼高約 60公尺，因兩石對望又被稱為「夫妻石」，有著淒美的妻子長年等著夫君回家，化身為石的傳說故事。右邊的「妻石」旁還有一塊「子石」，由於外型神似一對蠟燭台，故被稱為「燭台雙嶼」，清朝淡水廳志還將此列為「淡北八景」之一。燭台雙嶼形成原因是海岸地盤上升，隆起的礁石經過長期海浪浸蝕後，剩下兩座較堅硬礁岩相互對峙海中，為典型的海蝕柱。



制高點的觀景平台有座不銹鋼製的圓形框景，並勒碑銘曰「燭臺雙峙」，這裡是拍攝燭台雙嶼與欣賞海景的最佳地點，最夢幻的拍照方式就是站在圓環中心點與燭台雙嶼合照。



金山獅頭山公園

地址：新北市金山區溫泉路與公園路交叉口 (步道入口)

[金山老街 金采人文行 特色老店買好買滿 還能拿好康 滿300送100 登錄抽 gogoro 電動機車]

金山老街 「金采人文行」導覽，路線：金泰豐百年碾米廠 → 中山溫泉公園 → 魚路古道 → 金包里老街

金山老街即是金包里老街，北起文化一路，南至民生路，中段可接溫泉路通往中山溫泉公園，在清領時期曾是繁華的商業大街，已有三百多年的歷史，是金山最古老的一條街。金山老街南段 (舊稱下街) 盡頭，金包里慈護宮廣場前，一棟有著美麗的巴洛克雕花立面的二層樓磚造樓房，是金山老街首家中藥舖兼看診室「博愛中藥舖」，已有百年歷史，是金山老街最具代表性的老建築。立面除了華麗的雕飾外，穹頂中央的「王」字是屋主的姓氏，用以彰顯屋主的尊貴。



「金泰豐」位於「博愛中藥舖」右側，一座建於清乾隆 59年 (1794)，已超過二百二十年歷史的半樓仔結構的長型街屋，長度 76公尺內有二座天井，早期是碾米廠，門匾上的「祝訖 (乾) 隆59年住居」見證歷史。



半樓是碾米廠工人休息、睡覺的地方，有窗可以監看入門訪客，查探來訪之人是要來買米？還是搶匪要來搶劫？



室內同一空間裡，因為不同時期的增建，可以見得到不同建材的組成，有紅磚牆、石塊鑄成的牆面，甚至是編竹夾泥牆。



一條長廊，廊道左側一間間小房間，皆為舊時的米倉。



廊道盡頭是一座三層樓高的木製碾米機，導覽老師表示：在興盛時期北海岸一共有七座木製碾米機，但現在北海岸僅剩這一座。



由長型街屋後門走出，一座跨橋橫跨水道通往中山溫泉公園，水道是以前能一路通往水尾，供舢舨船航行的金包里溪，當時清澈且充滿自然生態，但因金山地區生活污水的排入變得污穢不堪，2021年4月新北市水利局完成金山區金包里溪水質改善工程，將生活污水截流，直接輸送至中山溫泉公園下方新建的污水處理設施淨化，還給金包里溪清澈的水流。



中山溫泉公園內配合在地特色溫泉，興建二座日式泡腳池，引入金山地區最古早的「黃金湯」，黃金湯的泉水，本是透明無色，因水中含有豐富的鐵質，接觸空氣後鐵質氧化轉為金黃色，形成特色。



由中山溫泉公園側門走出，在導覽老師的帶領下走入溫泉路 4號的小巷弄，是昔日的「魚路古道 」，寬度僅有一個扁擔寬，以前販夫走卒都是挑著扁擔走這條路，在巷子盡頭下坡轉角處有間「販仔厝」 (照片右側)，是提供辛勤挑夫們歇腳過夜的廉價旅館。



頹傾的販仔厝，目前只剩殘壁，牆壁上還能依稀見到殘缺的館字的「官」。



穿梭「金包里老街」巷弄間，沒有導覽老師的提點，何曾想到自己竟是走在昔日的金包里溪河道上 (已加蓋)。



金山老街北段往金山國小方向，舊稱頂街，幾家享負富盛的特色老店，如許媽媽地瓜、阿嬤ㄟ等路、金夫人美食坊、冰芝林、金山郭花生糖店都集中在這裡。



金山以地瓜為聞名特產，老街上有多家地瓜店，店門口擺滿各式品種的地瓜，琳琅滿目應有盡有。「許媽媽地瓜」販售金山主要地瓜品種為台農57號黃金地瓜與台農66號紅心地瓜。



阿嬤ㄟ等路，販售以金山地瓜為特色加工的地瓜餅、蜜地瓜等伴手禮。



金夫人美食坊，販售金山三寶 (地瓜、芋頭、筊白筍) 中的芋頭所製成的各式粿類，葷素皆有口味可選擇。



金山冰芝林，綿綿冰以「地瓜、榴槤、仙人掌」為主要招牌，共有23種口味可選擇。



金山郭花生糖店，採用雲林嚴選花生，純手工製作花生糖，無防腐劑添加，香脆可口，歡迎試吃保證滿意。



喜歡香菜的朋友，一定不能錯過老闆現場製作的「古早味麥芽花生包香菜」。





交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處 (北觀處) 為鼓勵民眾來金山萬里享受優質溫泉，自即日起推出「2023金山萬里溫泉季」「消費滿額抽 gogoro」及「滿300送100」好康活動，民眾只要到指定店家消費就有機會抽中 gogoro 電動機車、任天堂健身環大冒險及金山萬里溫泉住宿及泡湯券等好禮，活動至 2023年11月15日止。

活動名稱：「消費滿額抽 GOGORO」

活動介紹：活動期間內，於配合本活動之「溫泉店家」單筆消費達300 元以上，憑發票或收據(收據需蓋有店家大小章)至本活動表單登錄資料，就有機會抽中電動機車、健身環大冒險等大獎。

活動時間：即日起至112年11月15日止

登錄時間：至112年11月1 日 23:59前

登錄網址：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3a8Rk9kzDi7JEeDKjWR9a5X0HIgX_DVAXD_aRvJwWCSHmxQ/viewform



活動名稱：滿300送100折價券

活動介紹：活動期間內，於「金山老街商圈」本活動合作店家單筆消費滿300元以上，可獲得「金山萬里溫泉店家」100元抵用券，民眾可持抵用券至參與本活動之溫泉店家消費，單次不限金額及品項，可抵用1張折價券。

發放時間：即日起至送完為止

兌換截止日：112 年11月15日止



[Q軟好吃的地瓜圓自己做 天然無添加]

地瓜圓 DIY ，材料：蒸熟的台農66號地瓜、樹薯粉 (木薯粉)各一份，使用比例為 1/2 :1。DIY 老師表示，使用樹薯粉製作做地瓜圓口感最好，就算冷了也不容易硬化，可以做成冰品。使用太白粉、地瓜粉做好的地瓜圓變涼後會變硬，口感不好。

作法：將蒸熟的地瓜壓扁與樹薯粉混合揉搓成團，如果有搓不動的感覺，就加入少許水，要一直搓到粉糰不黏手，就可以裝盒。



如何煮地瓜圓：將粉糰搓成長條，切粒 (或用指甲掐斷) 備用。DIY 老師親授煮地瓜圓技巧，地瓜圓下鍋時的水溫是微溫，不是熱水，更不是滾水。水太冷下鍋，會煮成糊，但是水溫太高，就會變成外熟內不熟，地瓜圓煮至浮起後，要再多煮一分鐘才可以撈起。



金泰豐百年碾米廠

地址：新北市金山區金包里街28號

「金采人文行」導覽與 DIY 預約，請 FB 搜尋「來趣金山老街」洽詢。

[沐舍溫泉渡假酒店 萬里蟹火鍋雙人套餐 X 雙人泡湯 (獨立湯屋 / 露天風呂 二選一，1H)]

萬里蟹火鍋雙人套餐 ，餐點包括海鮮沙拉、萬里蟹海鮮火鍋、蘿蔓起士小卷 、鮮醬咖哩麵包 、沐舍巧製美甜點、寶島合時鮮生菓與飲品。



你可能不知道，台灣餐桌上有八成的海蟹 (花蟹、三點蟹、石蟳) 都是新北市萬里區漁民以蟹籠誘捕而來的漁獲，新北市府特別以「萬里蟹」為品牌，建立優良海鮮食材形象，並執行「嚴選計畫」，尺寸太小的蟹，如背甲殼未滿 9公分的花蟹及三點蟹、背甲殼未滿 7公分的石蟳，漁民都不可以捕撈。(照片：花蟹，學名為鏽斑蟳，甲殼帶有橘紅色的華麗斑紋。)



露天風呂，樸石砌築的舒適湯池，簡約設計融入濃濃峇里風情。



沐舍溫泉渡假酒店的溫泉，很特別！純淨自然帶有鹽味，是符合衛生標準的海底溫泉，溫泉泉源自大屯山的硫磺泉，一路流經馬槽、金山、萬里，與海沙岩層混合後，再從海邊噴湧而出，屬酸性硫礦鹽泉。



獨立湯屋



可加價升等客房休憩 2H



沐舍溫泉渡假酒店

地址：新北市萬里區大鵬里萬里加投166-1號

電話：02 2408 2559

官網：https://www.loftseaside.com.tw/



[金山海灣溫泉會館 觀山 看海 泡溫泉]

金山海灣溫泉會館位於金山海濱，鄰近海浴場旁的獅頭山公園，三面臨海居高遠望是極佳的觀海地點。



金山海灣溫泉會館，海風標準套房。



套房配有專屬湯屋，溫泉水質屬有著淡淡的鹹味的海底溫泉 (酸性硫礦鹽泉)。



面海客房，房間泡湯享絕美無敵海景，泡溫泉時可觀山、看海，十分愜意。



雙人雅緻湯屋



露天 SPA 區，合格的海底溫泉採用 24小時自動流放系統。



金山海灣溫泉會館，室外游泳池。



金山海灣溫泉會館

地址：新北市金山區磺港路326號

電話：02 2498 0007

官網：https://www.sakurabay-hotel.com.tw/

[群策翡翠灣溫泉飯店 浪漫下午茶]

群策翡翠灣溫泉飯店位於北海岸翡翠灣，清新的藍白色調搭配船型外觀建築，坐擁倚山面海的壯闊景致，有著象徵碧海藍天的浪漫氛圍。



「海景一號餐廳」位於群策翡翠灣溫泉飯店的二樓，前方一座「迎曦廣場」擁倚山面海的壯闊景致，在此享用下午茶，浪漫舒適。



雙人下午茶，三層架組合，上二層為甜點，最下層為鹹點。第一層甜點有泡芙、巧克力慕斯、草莓奶酪 、金磚費南雪。中間層甜點有草莓馬卡龍、起司蛋糕、水果塔、烤布蕾。最下層鹹點，有披薩、法式田園派、小漢堡與司康。



群策翡翠灣溫泉飯店，甜點主廚推薦：乳酪蛋糕、巧克力甘拿許、水果塔與提拉米蘇。



迎曦廣場回望夕陽西下華燈初上的客房大樓



迎曦廣場，雪白城垛、浪漫鐘樓，放眼望去海面波光粼粼，可見基隆嶼。



海之戀花園風呂溫泉與陽明山溫泉屬同一脈溫泉系，皆為中性碳酸氫鈉泉，清澈透明，俗稱美人湯，為萬里區首座溫泉。男裸湯「山海闊」擁有海天一色美景，女裸湯「花想容」充滿大自然鳥語花香。



群策翡翠灣溫泉飯店

地址：新北市萬里區海景路1號

電話： 02 2492 5511

官網：https://www.ctgreenbay.com.tw/

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