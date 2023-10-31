【台北食記】帥哥滷肉飯

這家帥哥滷肉飯我忘記之前在哪個節目看到介紹，放在我的美食清單非常久了，這次剛好在附近就過來吃看看，這間滷肉飯跟傳統小吃店的用餐氛圍非常不一樣，店內有個L型的吧台，不說還以為是間日式拉麵店呢！他們的麻辣滷肉飯是招牌，滷味也很許多人推薦。

餐廳位在南京復興捷運站附近，開車可停民生停車場。

▲餐廳門口有個小招牌，有一大片落地窗可以直接看到裡面。

▲餐廳空間不大，有個L型的吧台座位區和一個四人座位區，用餐氛圍很像日式拉麵店。

▲我們帶著小朋友就坐在四人方桌座位區。

▲帥哥滷肉飯菜單：有套餐類、飯類、麵類、湯類、黑白切、青菜類、滷味和飲料。

▲滷白菜(中) 45元：使用常見的香菇和蝦米當佐料，有濃郁的香菇和蝦米香氣，白菜滷得軟爛入味，很適合配滷肉飯。

▲切仔麵(乾)(中) 45元：中份的份量蠻多的，配菜為豆芽菜，麵條軟硬適中，醬汁顏色很深蠻夠味的。

▲帥哥滷肉飯(中) 45元：魯肉飯的配菜有竹筍和少許酸菜，滷肉幾乎是肥肉，滷到幾乎跟醬汁融合在一起，滷汁相當夠味，白飯口感QQ的不會過於軟爛。

▲總匯滷肉便當(原味) 90元：配菜有滷豆腐、竹筍、白菜滷，就是魯肉飯的豪華升級版。

▲溏心蛋 25元、海帶 20元、杏鮑菇 50元：其中杏鮑菇是菜單上推薦的菜，有微微的脆度，吃起來有豐富的水份真的讚！溏心蛋的蛋心呈現膏狀熟度剛剛好，味道也蠻香的。

▲烏梅湯 40元：最後來一杯烏梅湯解渴，酸度甜度都恰到好處，也能幫助消化。

雞蛋糕短評：一人廚房的小店，店內座位不多，老闆親切和善，曾經電視節目介紹過，麻辣滷肉飯是招牌，滷汁非常香。



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★



帥哥滷肉飯美食資訊：

地址：台北市中山區長春路321之2號

電話：0225099908

官網：帥哥滷肉飯

營業時間：11:30–20:00(平日)

11:30–15:00、17:00–19:00(六日)

停車場：無

服務費：無

廁所：無

刷卡：無

外送：有()



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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