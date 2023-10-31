最近假日，岳母和小姨子北上來台北逛，她們指定的其中一個行程，竟是想逛，剛改建後新開幕的南門市場。並想吃這家曾獲得，「2015年傳統市場節天下第一攤」金牌獎的「合歡刀削麵館」。我心想，老婆愛逛各地市場，大概是因遺傳到岳母也愛逛，也正好，我最近才想要找個時間，來這還尚未造訪過的〝新〞南門市場。
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▲改建後的南門市場大樓
近年來，
全台有不少傳統市場都流行翻新，
但南門市場可是整棟拆掉重建，
成為有黃金級綠建築認證，
全國「最新的老市場」！
▲我們搭手扶梯一到2樓，
就看到一條很長的人龍，
從美食廣場內，
排到外面來，
我心想才10點半，
不會是在排「合歡刀削麵館」吧！
結果是，
真的...
也真不愧是，
南門市場內必吃的超人氣名攤。
▲「合歡刀削麵館」攤外觀
店名招牌就簡單的白底紅字，
無其他繽紛色彩紋路，
反而相當顯目～
▲美食廣場用餐區
乾淨明亮，
但假日用餐時間，
往往會一位難求。
#提醒最好先找到座位，
當天我就看到好幾位，
拿到了餐點，
卻還找不到座位的...
▲「合歡刀削麵館」價目表
專注經營8種口味的刀削麵食。
選擇有：
蕃茄煮牛肉麵、
紅燒牛肉麵、
酸白菜煮牛肉麵、
酸菜白肉煮麵、
大滷麵、
招牌肉醬乾麵
牛肉醬拌麵、
麻辣牛肉麵。
▲現做刀削麵條
現揉、手工現削的刀削麵條
如今在台北市的庶民麵食店攤中，
現揉、手工現削的刀削麵條，
可說是越來越少。
後方則是使用炒鍋，
現煮麵食的湯頭與配料（拍不到囉）。
▲南門市場必吃！超高人氣手工刀削麵食上桌
酸白菜煮牛肉麵、麻辣牛肉麵、大滷麵、蕃茄煮牛肉麵
▲酸白菜煮牛肉麵
這是用酸白菜〝現煮〞的牛肉片麵，
我們很少見過，
這樣風味煮法的牛肉麵，
感覺很特別~
▲酸白菜煮牛肉麵，特寫
碗內有著大量的酸白菜與不少的牛肉片，
且是用酸白菜與牛肉片〝現煮〞的牛肉麵！
加了大量的酸白菜，
與些許蛋花提味，
湯頭更顯層次與豐富韻味~
▲大滷麵
這一碗才90元，
且位在台北市精華區內，
配料竟能如此豐富，
看起來CP值就很高！
▲大滷麵，特寫
配料有：小雞腿、蝦仁、整顆滷蛋、貢丸、甜不辣、黑木耳、紅蘿蔔絲、青菜、蛋花...等，
又多又豐富，
且多到看不見碗裡的麵條！
▲蕃茄煮牛肉麵
這和一般燉煮的番茄牛肉麵可不同，
是用新鮮番茄和牛肉片〝現煮〞的牛肉麵。
身為家庭煮夫的我，
又想到最近蕃茄超貴，
攤家放的蕃茄切塊，
竟還不少。
▲蕃茄煮牛肉麵，料多
用了大量新鮮的蕃茄切塊，
加上牛肉片、青菜、蛋花...等，
〝現煮〞的牛肉麵，
看起來相當鮮美營養！
另一般牛肉麵的牛肉，
是選用牛腱或牛肋條，
燉煮後再切成塊狀或片狀。
這是用牛肉切片現煮，
吃起來是鮮嫩口感。
▲蕃茄煮牛肉麵，麵條
手工刀削的麵條，
不規則不相等的麵條，
吃起來更有Q嚼勁，
與帶著些許口感上的變化，
也會讓人更有飽足感。
▲蕃茄煮牛肉麵，湯頭
「合歡刀削麵館」，
搬回剛改建好的南門市場內，
品項比舊南門市場時，
少了炒麵類，
但又比暫移至中繼市場時，
多了兩項選擇。
某幾項餐點的價格略漲，
但以在台北市的精華區內，
依舊顯得很市場庶民價。
假日才上午10點多，
其排隊人龍，
就已讓人等到天荒地老...
網路上有3千1百多則評論，
平均4.4顆星，
曾獲得「2015年傳統市場節天下第一攤」金牌獎的它，
是喜歡吃湯麵，
特別是現做手工刀削麵的朋友們，
可前往一試的選擇。
當然不耐等候的朋友，
就很不建議假日前往囉~
＊像我，
當天獨自排了快一個小時，
讓老婆、兒子、岳母、小姨子逛市場，
並買些1樓的熟食和找位子。
▲名片
【營業時間】10：30～18：30；週一休
【地 址】台北市中正區羅斯福路一段8號2 樓（南門市場2樓美食廣場內）
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