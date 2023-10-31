M One Cafe 是橘色火鍋旗下的一間早午餐店，以其大份量、和美味的早午餐而有名，

就算是平日時間也是高朋滿座的狀態，很幸運Ruby有訂到位子，這次用餐的體驗是在大安店。

M One Cafe大安店，距離捷運忠孝復興站大約步行10分鐘內可以走到，

在橘色火鍋的斜對面，位置相對容易找，正好是萬聖節，

外面的佈置非常應景，讓整個用餐環境更有節慶氛圍。

M One Cafe線上菜單請點此

大安店的座位相對較為狹窄，裝潢比信義店更簡約，座位之間的距離較為緊湊，

這可能會讓您較容易聽到隔壁桌的談話，這點有些可惜。

由於Ruby第一次造訪，想要點M One Cafe的熱門餐點-蛋捲套餐和現煎薯餅。

理查墨西哥辣蛋捲 $400 ，墨西哥辣椒、起司、大豆、

洋蔥、番茄和牛肉，這是唯一一款帶有辣味的蛋捲。

蛋捲套餐包含 : 現煎薯絲/新鮮果汁/燕麥優格/麵包/咖啡或是紅茶 (可續杯)，

如果要換成蛋白蛋捲需要再加價$60。

麵包有五選一，法國吐司$65、歐式麵包$45、牛角可頌 $45、烤吐司(原味/全麥) $30。

法國吐司淋上蜂蜜，軟軟的吐司有蛋的香氣，

甜鹹的口味真的一口接一口。

蛋捲的熟度剛剛好，不會太生，並且蛋的份量相當豐富。起司的濃郁也平衡了辣味，

蛋捲的熟度剛剛好，不會太生，並且蛋的份量相當豐富。

起司的濃郁也平衡了辣味，算是微辣的口味。

現煎薯餅的馬鈴薯絲煎的很香脆可口，單吃味道就不錯，

也可以搭配番茄醬，提升薯餅的風味。

每道蛋捲套餐都附上一杯新鮮果汁和咖啡或紅茶，

而且內用可以無限續杯，提供了不錯的附加價值。

阿薩姆鮮奶茶 $190

骰子牛佐菠菜燉飯 $500



骰子牛的份量給的滿多肉的，菠菜燉飯是白醬的口味，

白醬的味道不會搶到牛肉的風味，也是一盤可以吃很飽的燉飯。

焦糖脆脆戚風 $150

期間限定的蛋糕，有一點普通，蛋糕體本身比較乾一點，

需要靠蛋糕上面的奶油，讓吃蛋糕的口感會比較濕潤一些。

總的來說，M One Cafe早午餐味道真的還不錯，尤其是他們的蛋捲套餐和燉飯，

都值得一試，難怪會這樣的不好訂位，下次有機會Ruby也要與家人一起

去品嘗菜單上其他上的餐點，值得回訪的早午餐餐廳。





【店家資訊】

👉M One Cafe 大安館

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠 台北市大安區仁愛路四段27巷6-1號

🚈 板南線捷運忠孝復興3號出口

☎️02-8773-2136

⏰07:30-22:00 (最後點餐時間 20:00)

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，





💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530

看更多美食旅遊食記



如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

文章標籤