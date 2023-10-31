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【東區早午餐】M One Cafe 大安館，小S激推的早午餐現煎薯餅加上蛋捲，份量大，冰紅茶咖啡內用無限續-近捷運忠孝復興站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2023-10-31 15:11:19 Ruby說美食享受旅行 人氣：96
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：358篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：M ONE Cafe
phone02-8773-2136
place台北市大安區仁愛路四段27巷6號之1
作者本次評價：
3.00
美味度
3.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.00
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組合圖.jpg

M One Cafe 是橘色火鍋旗下的一間早午餐店，以其大份量、和美味的早午餐而有名，

就算是平日時間也是高朋滿座的狀態，很幸運Ruby有訂到位子，這次用餐的體驗是在大安店。

【東區早午餐】M One Cafe 大安館，小S激推的早午餐

 

M One Cafe大安店，距離捷運忠孝復興站大約步行10分鐘內可以走到，

在橘色火鍋的斜對面，位置相對容易找，正好是萬聖節，

外面的佈置非常應景，讓整個用餐環境更有節慶氛圍。

【東區早午餐】M One Cafe 大安館，小S激推的早午餐

M One Cafe線上菜單請點此

大安店的座位相對較為狹窄，裝潢比信義店更簡約，座位之間的距離較為緊湊，

這可能會讓您較容易聽到隔壁桌的談話，這點有些可惜。

【東區早午餐】M One Cafe 大安館，小S激推的早午餐

【東區早午餐】M One Cafe 大安館，小S激推的早午餐

由於Ruby第一次造訪，想要點M One Cafe的熱門餐點-蛋捲套餐和現煎薯餅。

理查墨西哥辣蛋捲 $400 ，墨西哥辣椒、起司、大豆、

洋蔥、番茄和牛肉，這是唯一一款帶有辣味的蛋捲。

蛋捲套餐包含 : 現煎薯絲/新鮮果汁/燕麥優格/麵包/咖啡或是紅茶 (可續杯)，

如果要換成蛋白蛋捲需要再加價$60。

【東區早午餐】M One Cafe 大安館，小S激推的早午餐

【東區早午餐】M One Cafe 大安館，小S激推的早午餐

麵包有五選一，法國吐司$65、歐式麵包$45、牛角可頌 $45、烤吐司(原味/全麥) $30。

法國吐司淋上蜂蜜，軟軟的吐司有蛋的香氣，

甜鹹的口味真的一口接一口。

【東區早午餐】M One Cafe 大安館，小S激推的早午餐

蛋捲的熟度剛剛好，不會太生，並且蛋的份量相當豐富。起司的濃郁也平衡了辣味，

蛋捲的熟度剛剛好，不會太生，並且蛋的份量相當豐富。

起司的濃郁也平衡了辣味，算是微辣的口味。

【東區早午餐】M One Cafe 大安館，小S激推的早午餐

【東區早午餐】M One Cafe 大安館，小S激推的早午餐

 

現煎薯餅的馬鈴薯絲煎的很香脆可口，單吃味道就不錯，

也可以搭配番茄醬，提升薯餅的風味。

【東區早午餐】M One Cafe 大安館，小S激推的早午餐

每道蛋捲套餐都附上一杯新鮮果汁和咖啡或紅茶，

而且內用可以無限續杯，提供了不錯的附加價值。

阿薩姆鮮奶茶 $190 

【東區早午餐】M One Cafe 大安館，小S激推的早午餐

骰子牛佐菠菜燉飯 $500

【東區早午餐】M One Cafe 大安館，小S激推的早午餐
骰子牛的份量給的滿多肉的，菠菜燉飯是白醬的口味，

白醬的味道不會搶到牛肉的風味，也是一盤可以吃很飽的燉飯。

【東區早午餐】M One Cafe 大安館，小S激推的早午餐

焦糖脆脆戚風 $150
期間限定的蛋糕，有一點普通，蛋糕體本身比較乾一點，

需要靠蛋糕上面的奶油，讓吃蛋糕的口感會比較濕潤一些。

【東區早午餐】M One Cafe 大安館，小S激推的早午餐

總的來說，M One Cafe早午餐味道真的還不錯，尤其是他們的蛋捲套餐和燉飯，

都值得一試，難怪會這樣的不好訂位，下次有機會Ruby也要與家人一起

去品嘗菜單上其他上的餐點，值得回訪的早午餐餐廳。


 

【店家資訊】
👉M One Cafe 大安館
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此
🏠 台北市大安區仁愛路四段27巷6-1號
🚈 板南線捷運忠孝復興3號出口
☎️02-8773-2136
⏰07:30-22:00 (最後點餐時間 20:00)

 

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，

 

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RUBY我是一位很喜歡吃美食、喜歡烹飪、喜歡享受一個人旅行的平凡女子，要把我最真實的好吃好玩的感受分享給大家，來完成我不平凡的偉大夢想😘，一步一腳印👣 慢慢的朝著我的目標前進，夢想前進。 食記都會在以下平台發文 ✨痞客邦PIXNET ✨WalkerLand窩客島 ✨POPDAILY ✨愛食記 ✨FB: RUBY說美食享受旅行 ✨IG: tour_ruby0530 👉如有意合作請寄到以下信箱: tourruby0530@gmail.com 或者私訊粉絲專頁。
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