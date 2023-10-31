M One Cafe 是橘色火鍋旗下的一間早午餐店，以其大份量、和美味的早午餐而有名，
就算是平日時間也是高朋滿座的狀態，很幸運Ruby有訂到位子，這次用餐的體驗是在大安店。
M One Cafe大安店，距離捷運忠孝復興站大約步行10分鐘內可以走到，
在橘色火鍋的斜對面，位置相對容易找，正好是萬聖節，
外面的佈置非常應景，讓整個用餐環境更有節慶氛圍。
大安店的座位相對較為狹窄，裝潢比信義店更簡約，座位之間的距離較為緊湊，
這可能會讓您較容易聽到隔壁桌的談話，這點有些可惜。
由於Ruby第一次造訪，想要點M One Cafe的熱門餐點-蛋捲套餐和現煎薯餅。
理查墨西哥辣蛋捲 $400 ，墨西哥辣椒、起司、大豆、
洋蔥、番茄和牛肉，這是唯一一款帶有辣味的蛋捲。
蛋捲套餐包含 : 現煎薯絲/新鮮果汁/燕麥優格/麵包/咖啡或是紅茶 (可續杯)，
如果要換成蛋白蛋捲需要再加價$60。
麵包有五選一，法國吐司$65、歐式麵包$45、牛角可頌 $45、烤吐司(原味/全麥) $30。
法國吐司淋上蜂蜜，軟軟的吐司有蛋的香氣，
甜鹹的口味真的一口接一口。
蛋捲的熟度剛剛好，不會太生，並且蛋的份量相當豐富。起司的濃郁也平衡了辣味，
蛋捲的熟度剛剛好，不會太生，並且蛋的份量相當豐富。
起司的濃郁也平衡了辣味，算是微辣的口味。
現煎薯餅的馬鈴薯絲煎的很香脆可口，單吃味道就不錯，
也可以搭配番茄醬，提升薯餅的風味。
每道蛋捲套餐都附上一杯新鮮果汁和咖啡或紅茶，
而且內用可以無限續杯，提供了不錯的附加價值。
阿薩姆鮮奶茶 $190
骰子牛佐菠菜燉飯 $500
骰子牛的份量給的滿多肉的，菠菜燉飯是白醬的口味，
白醬的味道不會搶到牛肉的風味，也是一盤可以吃很飽的燉飯。
焦糖脆脆戚風 $150
期間限定的蛋糕，有一點普通，蛋糕體本身比較乾一點，
需要靠蛋糕上面的奶油，讓吃蛋糕的口感會比較濕潤一些。
總的來說，M One Cafe早午餐味道真的還不錯，尤其是他們的蛋捲套餐和燉飯，
都值得一試，難怪會這樣的不好訂位，下次有機會Ruby也要與家人一起
去品嘗菜單上其他上的餐點，值得回訪的早午餐餐廳。
【店家資訊】
👉M One Cafe 大安館
🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此
🏠 台北市大安區仁愛路四段27巷6-1號
🚈 板南線捷運忠孝復興3號出口
☎️02-8773-2136
⏰07:30-22:00 (最後點餐時間 20:00)
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
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