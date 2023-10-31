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[台中住宿推薦] 享得道行旅 Hotel In Joy Hotel 台中輕旅行 逢甲夜市住宿推薦 @蛋寶趴趴go

2023-10-31 16:02:06 蛋寶趴趴go 人氣：104
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窩客好文

蛋寶趴趴go

發表篇數：772篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：享得道 In Joy Hotel
place台中市西屯區河南路二段211號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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位於台中中央公園逢甲商圈附近的

享得道行旅Hotel In Joy Hotel

是星享道酒店集團旗下2023年新開的旅店，

設施新穎、交通便利，

步行10分鐘內，即可抵達逢甲夜市吃吃喝喝，

是來台中住宿的新選擇。

 

享得道行旅Hotel In Joy Hotel

 

▼接待大廳(1樓)

  • 入住時間：15:00之後
  • 退房時間：11:00之前

▶️ (享得道訂房優惠)

 

房間內無提供一次性備品，

若有需要，可在check in 後，

在櫃台旁，依需要拿取。

 

【享放鬆客房】

我們今日入住的是：

「享放鬆客房」(含早餐、宵夜)

一大床，約6坪。

▶️ (享得道行旅訂房優惠)

▼房間裝潢簡約，空間寬敞。

▼雖然有對外窗、小陽台，

但只看的到外面的大樓而已，普普通通。

▼設有迷你的沙發區，可坐著休息。

▼乾溼分離的衛浴空間。

▼放有罐裝水、咖啡包、小餅乾…等。

▼早餐、宵夜的入場代幣

 

▼緩食光(21:00-23:00)

提供套餐式的宵夜，可依喜好點選。

我們吃的是「麻辣燙、關東煮」，

雖然宵夜的份量小巧，

但整體味道還ok，很可以了！

 

【飯店設施】

▼氣泡水機

飯店有提供免費的氣泡水，可盡情享用。

▶️ (享得道訂房優惠)

 

▼沐青餐廳

提供早餐、午餐、宵夜的場所，

嚴選食材，並依季節端出不同的餐點。

 

▼早餐(06:30-10:00)

提供中、西式自助早餐，可依喜好自由拿取。

▶️ (訂房優惠)

▼早餐餐點的選擇性不多，

味道中規中矩，吃飽沒問題！

 

▼健身房

提供簡易的健身器材，供住客使用。

◎開放時間：06:30-21:00

 

▼電競室

◎開放時間：10:00~24:00(預約制)

◎費用：房客＄200/小時；非房客＄350/小時

 

▼律動室

引進B Green多項器材，透過運動科技達到身心靈完美釋壓放鬆。

◎開放時間：06:30-21:00

 

▼舒緩泡腳池

設有4個泡腳池，舒緩身心。

◎開放時間：06:30-21:00

▶️ (訂房優惠)

 

▼明日營地&享喝吧

在城市裡的營地風格的露臺酒吧，

在這裡看看夜景、小酌一下，很放鬆。

  • 開放時間：18:00-23:00
  • 低消：250元/每人

 

▼享買吧

禮品販售專區，喜歡可購買。

 

蛋寶543》

這一次來到台中旅遊，

住宿逢甲商圈、台中中央公園附近的

享得道行旅

整體的感覺還不錯，平日入住cp值高！

房間簡約，較偏商務感，

但含有早餐、宵夜，可以吃的飽，

想逛逢甲夜市，也只要步行10分鐘即可到達，

交通還算方便，是來台中住宿的好選擇之一，

推薦給大家！

▶️(KLOOK訂房優惠)

 

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 IG：egg_papago

 

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