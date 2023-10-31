位於台中中央公園、逢甲商圈附近的

【享得道行旅Hotel In Joy Hotel】

是星享道酒店集團旗下2023年新開的旅店，

設施新穎、交通便利，

步行10分鐘內，即可抵達逢甲夜市吃吃喝喝，

是來台中住宿的新選擇。

【享得道行旅Hotel In Joy Hotel】

▼舒緩泡腳池

設有4個泡腳池，舒緩身心。

◎開放時間：06:30-21:00

▶️ (訂房優惠)

▼明日營地&享喝吧

在城市裡的營地風格的露臺酒吧， 在這裡看看夜景、小酌一下，很放鬆。 開放時間：18:00-23:00

低消：250元/每人 ▼享買吧 禮品販售專區，喜歡可購買。

《蛋寶543》

這一次來到台中旅遊，

住宿逢甲商圈、台中中央公園附近的

【享得道行旅】

整體的感覺還不錯，平日入住cp值高！

房間簡約，較偏商務感，

但含有早餐、宵夜，可以吃的飽，

想逛逢甲夜市，也只要步行10分鐘即可到達，

交通還算方便，是來台中住宿的好選擇之一，

推薦給大家！

▶️(KLOOK訂房優惠)

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