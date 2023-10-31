位於台中中央公園、逢甲商圈附近的
【享得道行旅Hotel In Joy Hotel】
是星享道酒店集團旗下2023年新開的旅店，
設施新穎、交通便利，
步行10分鐘內，即可抵達逢甲夜市吃吃喝喝，
是來台中住宿的新選擇。
【享得道行旅Hotel In Joy Hotel】
- 地址：台中市西屯區河南路二段211號 (有地下停車場)
- 電話：04-27082208
- 官網：https://www.injoyhotel.com.tw/
- FB：享得道Hotel
- KLOOK訂房：https://tinyurl.com/yv944gha
▼接待大廳(1樓)
- 入住時間：15:00之後
- 退房時間：11:00之前
▶️ (享得道訂房優惠)
房間內無提供一次性備品，
若有需要，可在check in 後，
在櫃台旁，依需要拿取。
【享放鬆客房】
我們今日入住的是：
「享放鬆客房」(含早餐、宵夜)
一大床，約6坪。
▶️ (享得道行旅訂房優惠)
▼房間裝潢簡約，空間寬敞。
▼雖然有對外窗、小陽台，
但只看的到外面的大樓而已，普普通通。
▼設有迷你的沙發區，可坐著休息。
▼乾溼分離的衛浴空間。
▼放有罐裝水、咖啡包、小餅乾…等。
▼早餐、宵夜的入場代幣
▼緩食光(21:00-23:00)
提供套餐式的宵夜，可依喜好點選。
我們吃的是「麻辣燙、關東煮」，
雖然宵夜的份量小巧，
但整體味道還ok，很可以了！
【飯店設施】
▼氣泡水機
飯店有提供免費的氣泡水，可盡情享用。
▶️ (享得道訂房優惠)
▼沐青餐廳
提供早餐、午餐、宵夜的場所，
嚴選食材，並依季節端出不同的餐點。
▼早餐(06:30-10:00)
提供中、西式自助早餐，可依喜好自由拿取。
▶️ (訂房優惠)
▼早餐餐點的選擇性不多，
味道中規中矩，吃飽沒問題！
▼健身房
提供簡易的健身器材，供住客使用。
◎開放時間：06:30-21:00
▼電競室
◎開放時間：10:00~24:00(預約制)
◎費用：房客＄200/小時；非房客＄350/小時
▼律動室
引進B Green多項器材，透過運動科技達到身心靈完美釋壓放鬆。
◎開放時間：06:30-21:00
▼舒緩泡腳池
設有4個泡腳池，舒緩身心。
◎開放時間：06:30-21:00
▶️ (訂房優惠)
▼明日營地&享喝吧
在城市裡的營地風格的露臺酒吧，
在這裡看看夜景、小酌一下，很放鬆。
- 開放時間：18:00-23:00
- 低消：250元/每人
▼享買吧
禮品販售專區，喜歡可購買。
《蛋寶543》
這一次來到台中旅遊，
住宿逢甲商圈、台中中央公園附近的
【享得道行旅】
整體的感覺還不錯，平日入住cp值高！
房間簡約，較偏商務感，
但含有早餐、宵夜，可以吃的飽，
想逛逢甲夜市，也只要步行10分鐘即可到達，
交通還算方便，是來台中住宿的好選擇之一，
推薦給大家！
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